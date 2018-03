"Oblik vode" najbolji film, Giljermu del Toru nagrada za režiju

Film "Oblik vode" Giljerma del Tora proglašen je najboljim na 90. dodjeli Oskara, koja je noćas održana u Los Anđelesu. Film je ukupno osvojio četiri Oskara od 13 nominacija, a Giljermo del Toro dobio je i nagradu za režiju.

U kategoriji najboljeg filma, bili su još nominovani "Call me by your name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Get out", "Lady Bird", "Phantom Thread", "The post", i "Three Billboards outside Ebbing, Missouri".

Svečanost koju tradicionalno priređuje američka Akademija filmskih umjetnosti i nauka održana je u tetaru Dolbi u Kaliforniji, a domaćin joj je kao i prošle godine bio američki talk-show voditelj Džimi Kimel.

Temu seksualnog zlostavljanja domaćin nije izbjegao, ali se na njoj nije previše zadržavao. Dotakao se izbacivanja Harvija Vajnstina iz Akademije, što je popraćeno aplauzom, te je pozvao na postavljanje novih standarda po pitanju prevencije seksualnog zlostavljanja.

Najbolju glavnu mušku ulogu ostvario je Geri Oldman u filmu Najmračniji čas, dok je najbolju glavnu žensku ulogu ostvarila Fransis Mekdormand u filmu "Three billboards".

Najbolju sporednu mušku ulogu ostvario je Sem Rockvel u filmu "Three billboards", dok je najbolju sporednu žensku ulogu ostvarila Alison Dženi u filmu "Ja, Tonja".

Oskar za najbolji strani film pripao je čileanskom ostvarenju "A Fantastic Woman", a Oskar za najbolji dokumentarni film ostvarenju "Ikarus" Brajana Fogela, priči o dopingu u sportu.

Reditelj Džejms Ajvori je sa 89 godina najstariji dobitnik na dodjeli. Osvojio je Oskara za adaptirani scenario za film "Call Me By Your Name", dok je Džordan Pil osvojio Oskara za najbolji originalni scenario za Get Out". Pil je prvi afroamerički reditelj koji je dobio Oskara u toj kategoriji.

Francuski kompozitor Aleksandar Depla osvojio je drugog Oskara za muziku u filmu "Oblik vode". Prvog Oskara je dobio za film "Grand hotel Budapest".

Spiska dobitnika:

Najbolji film - "Oblik vode"

Glavni glumac - Geri Oldman ("Najmračniji čas")

Glavna glumica - Frensis Mekdormand ("Three billboards")

Režija - Giljermo del Toro ("Oblik vode")

Najbolji sporedni glumac - Sem Rokvel ("Three billboards")

Najbolja sporedna glumica - Alison Dženi ("Ja, Tonja")

Originalni scenario - "Bježi"

Adaptirani scenario - "Call me by your name"

Najbolji film van engleskog govornog područja - "A fantastic woman" (Čile)

Animirani film - "Koko"

Vizuelni efekti - "Blejd raner 2049"

Montaža - "Dankerk"

Kratki animirani film - "Draga košarko" (Oskar za Kobija Brajanta!)

Kratki igrani - "The silent child"

Kratki dokumentarni - "Heaven is a traffic jam on the 405"

Dugometražni dokumentarni - "Ikar"

Muzika - "Oblik vode"

Pjesma - "Remember me" iz filma "Koko"

Scenografija - "Oblik vode"

Kamera - "Blejd raner 2049"

Kostim - "Phantom thread"

Šminka i frizura - "Najmračniji čas"

Montaža zvuka - "Dankerk"

Miks zvuka - "Dankerk"

