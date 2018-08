Očekujući mitske investitore

Izgleda da su nesuglasice, nazovimo to tako, između autora projekta rekonstrukcije i adaptacije Doma Revolucije NK, sa jedne strane, i nadležnih iz Opštine NK, sa druge strane - ispeglane - i to na veliko zadovoljstvo gospode iz Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORiT).

Čudno je, u najmanju ruku, da niko među ključnim akterima nije osjetio potrebu da izađe u javnost sa nekakvim stavom o svemu tome. Biće da su svi, bez iznimke, zadovoljni dilom. Biće da je zadovoljna i gospođa... kako joj bješe ime, falim te Bože... gospođa koja se (svojevremeno) s ozbiljnom odgovornošću i velikim naporom zalagala za crnogorsku arhitekturu i prostor - i koja se šest i kusur dugih godina ozbiljno i odgovorno trudila da mudrome Nebu Adžiću, drugu sekretaru, uvali nekakvu tešku priču o revitalizaciji DR - priču koja nikad nikome nije bila sasvim jasna, čak ni njenim prijateljima koji su je izmislili. Ni drug sekretar, ispostaviće se, nikad nije uspio da shvati tu priču do kraja, ni uz najbolju volju - ali je do jedne ure ipak glumio - i to vrlo vješto, zapanjujuće vješto - da mu je sve jasno.

Dakle, s ove strane su tzv. nadležni iz Opštine NK...

“Na svu sreću”, vele nadležni, a prenosi Portal Onogošt (onogošt.me - 9. jul), “potencijalni investitori daju punu podršku nastavku radova na objektu Doma (Revolucije - op.a.), čime se stvaraju realni osnovi da se umjesto planiranih 10 odsto, realizuje 70 odsto prostora, uskoro, a bez ikakvih dodatnih ulaganja Opštine”.

Kladio bih se da u ovom trenutku niko ne zna što će biti sa DR - ponajmanje zna drug sekretar - ali ako potencijalni investitori pružaju punu podršku drugu sekretaru da nastavi da radi to što radi - jer se time stvaraju realni osnovi za nešto - bilo što - onda je, valjda, sve u redu.

Sa druge strane je tzv. autorski tim, ma što to značilo...

Za razliku od potencijalnih investitora - što je ipak mitska kategorija, budimo realni - cijela autorska družina koja stoji iza Glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacije DR, ma što to značilo - na čelu koje su Boštjan Vuga (zvani Boštaj) i Simon Hartman (zvani Hartmann) - smatra da izvođač ozbiljno odstupa od projekta i time krši zakon i ugrožava bezbjednost (portalanalitika.me - 29. jun). U to ime, družina je uspjela da kod Urbanističko-građevinske inspekcije (koja djeluje pod firmom MORiT, naravno) izdejstvuju obustavu radova - i to u trajanju od mjesec dana...

“Gojkovice, mlada Gojkovice...”, jauknuo bi sad Vito Nikolić da je živ.

I prevagnulo je na stranu nadležnih iz Opštine NK, podrazumijeva se.

“Krenuli smo”, veli Veselin Grbović, predsjednik Opštine NK, a prenosi Portal CDM (cdm.me - 17. jul) “da rješavamo ovaj problem i mogu da kažem da sam zaista prezadovoljan i da nijesam očekivao toliko interesovanje investitora, praktično navalu onih koji bi htjeli da učestvuju u realizaciji ovog projekta. Ali, kao i uvijek, nađu se neki eksperti, stručnjaci da nešto ulove u mutnom ili nešto blokiraju, ali država je smogla snage da to spriječi. Radovi su nastavljeni i prema onome kako se stvari odvijaju, vjerujem da ćemo ubrzo dobiti saglasnost od Države da se raspišu tenderi na period od 30 godina, da se ti prostori, a to je najljepše mjesto u Nikšiću, u samom centru grada, daju u dugoročni zakup, a da investitori od svojih sredstava te prostore privedu namjeni. Dakle, očekujem da konačno riješimo taj gorući problem za Nikšić”.

Grbović, dakle, još nije dobio saglasnost - ali vjeruje da će ubrzo dobiti saglasnost Države da raspiše te životno važne tendere - što je, uz prethodnu, punu podršku potencijalnih investitora - i više nego realan osnov da se nešto desi na najljepšem mjestu u NK. Taj vic je, ako mene pitate, za tri klase bolji od vica kojim su Hartman i Vuga, davne 2016. godine, pobijedili na Konkursu za idejno rješenje rekonstrukcije i adaptacije DR.

Suštinsko pitanje je, dakle, ko se pita? Potencijalni investitori ili pak ljudi koji stoje iza Glavnog projekta, ma što to značilo u ovom trenutku - na osnovu kojega je izdata građevinska dozvola?

Ovo bi moglo da bude jedno od pitanja u okviru tzv. Dopunskog ispita za upis studenata u prvu godinu studija na AF PG - mislim, konkretno, na Test provjere opštih znanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhitekture.

Šalu na stranu, u međuvremenu je održan sastanak u MORiT - i ta stvar je, kao što rekoh - riješena. Vuga, Hartman i družina su podvili repiće. Nadam se da su barem pravedno obeštećeni (zamalo napisah - obeščašćeni) za duševne bolove koje su pretrpljeli. Ne vjerujem da ćemo ih, poslije svega, ikada više vidjeti u CG. Daleko im lijepa kuća...

I samo još da Država konačno da saglasnost Grboviću da raspiše te tendere i Bog ima da nas vidi...

A što se tiče Sadina...

Sveto Gavrov Popović, Rifat i družina su prvu nagradu za Sadine (Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici) dodijelili uvaženoj gospođi... kako joj bješe ime, falim te Bože... Ta gospođa drži desetak predmeta na AF PG - na istom AF PG na kojemu je Sveto Gavrov dekan - a i Rifat, isto kao i pomenuta gospođa, drži nekih desetak predmeta.

Lokacija Sadine Foto: Borislav Vukićević

Budimo realni, molim vas - Sveto i Rifat jednostavno nisu imali kud - da nisu prvu nagradu dali kolegici - podsjetiću vas da je ovdje riječ o tričavih 50.000 eura - njena teška kletva bi ih progonila do groba - i u grobu - vjerovatno i do sudnjega dana - i poslije sudnjega dana. A i gospođa je znala - kad je uzela da radi Sadine - da kolege Sveto Gavrov i Rifat neće imat kud. Čak su i arhitektice mlade - mnogo mlade, mnogo slatke - znale da Sveto i Rifat neće imati kud ako pomenuta gospođa uzme da radi Sadine - pa su zato odustale od Sadina.

I sve to ne bi bilo ni najmanje interesantno, naravno - da se, ničim izazvana, nije oglasila mlada dr Milica Vujošević, mast. ing. arh. - izvršna direktorica NVU KANA/ Ko ako ne arhitektica mlada.

“Osim šturih novinskih napisa”, veli gospođica Vujošević, “koji su nas obavijestili o pobjedniku (pobjednici, preciznije - op.a.), međunarodna javnost, a naročito struka, nema mogućnost da se na valjan način upozna sa ishodom konkursa i kvalitetom pristiglih radova. Izložba koja je organizovana u zgradi Glavnog grada nije dovoljna za prezentaciju tako značajnih radova, dok na sajtu raspisivača nedostaju izvještaji žirija”.

Milice, draga, izvještaji žirija ne nedostaju - pogledaj na podgorica.me/ oglasi/ 22. jun - a što se tiče konkursnih radova, nisam ni ja primijetio da su okačeni na Internet stranice raspisivača konkursa - tako da ćeš ipak morati da se obratiš gospodi iz Glavnog grada Podgorice i nezaobilaznog MORiT - gospodi koja stoji iza raspisa konkursa - ljubaznom molbom da svima nama - uključujući i međunarodnu javnost, a naročito struku - omoguće uvid u te konkursne radove putem Interneta.

Milice, dušo, podsjetiću te da sam još uvijek član NVU KANA/ Ko ako ne arhitekt i da mi nanosiš silan duševni bol kojekakvim nesuvislim izjavama za javnost. Ne idu tebi te stvari, bolje nemoj, molim te.

Predlažem ti - barem kad je o Sadinama riječ - da sačekaš da napišem nešto na temu - da zauzmem stav - i u svoje ime i u ime naše NVU - pa da ti to lijepo prepišeš (copy & paste), ukrasiš svojim potpisom i objaviš - gdje god hoćeš.

Da ne brukaš više ni našu NVU, ni sebe, a ni mene...

