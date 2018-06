Odgovori nakon tri decenije: Zašto su Simpsonovi žuti i kako su dobili imena

Majk Ris na kultnoj seriji radi od početka njenog emitovanja od 1989. godine, a sad je izdao knjigu "Springfield Confidential: Jokes, Secrets, and Outright Lies from a Lifetime Writing for The Simpsons", u kojoj daje odgovore na neka od pitanja koja su fanovi najčešće postavljali

Foto: Shutterstock Autor: Vijesti online