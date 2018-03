Odlazak u velikom stilu: "The Coming" ispunio svoju radijsku misiju

Kada je lani pričao sa “Vijestima”, osnivač i voditelj najznačajnije hip hop radijske emisije u Crnoj Gori “The Coming”, Nikola Rajović je imao gomilu ideja kako da obilježi 20 godina u etru.

“Želje postoje i lagano se gomilaju: od dokumentarca, kompilacije lokalnih i regionalnih bendova, do koncerata i žurki... Dvadeset godina treba valjano obilježiti i proslaviti, trag je ostavljen, samo ga valja osvjetliti”, kazao je tada DJ Mono, što je pseudonim Rajovića.

Jubilej je ove godine došao, ali umjesto proslave podgorički DJ i producent saopštio je putem društvene mreže Facebook da je odlučio da spusti zavjesu na “The Coming radio show”, koji su on i Igor Burzan pokrenuli još 1998. Nekoliko godina nakon pokretanja emisije Burzan je napustio emisiju koja je od tada postala “one man show”.

Iza njega je preko 3000 sati radijskog programa: Nikola Rajović Foto: Privatna arhiva

Poslije gotovo hiljadu epizoda i preko tri hiljade sati programa, Rajović je istakao da je misija ispunjena i postojanje emisije opravdano. I zaista, mada će ljubiteljima hip hopa i uopšte drugačijeg zvuka na crnogorskim radio talasima sigurno faliti “The Coming” četvrtkom uveče, autor emisije može samo da bude ponosan postignutim. On i saradnici ugostili i promovisali nekoliko generacija repera i odgajili brojne ljubitelje tog zvuka, dobrim dijelom uticali na promociju Who See klape u hip hop zvijezde, a i samih 20 godina postojanja su veliki uspjeh za bilo kakvu emisiju na ovim prostorima, a kamoli onu koja je gurala neki nov zvuk u etar.

U razgovoru za “Vijesti nedjeljom” Rajović je objasnio zašto napustio radio talase i što se dalje može očekivati od njega, kakve bisere čuva u arhivi i da li će bez obzira na sve slaviti 20. rođendan emisije, a osvrnuo se na i domaću i inostranu scenu.

Što je dovelo do tvoje odluke da okončaš priču The Cominga?

Imam osjećaj da je krug zatvoren, da se nastavilo čini mi se da bi se samo obrušavalo u sebe kroz manje krugove. Iako je daleko 1998. godina, sa ove distance 20 godina i ne izgleda tako puno, ponekad mi se čini da se moglo još 20, pa još 20, ipak, što pod uticajem duha vremena u kome živimo, što iz nekih ličnih razloga, kratko bih rekao da ga je dosta bilo. Uticaj je izvršen, postojanje ispunjeno i opravdano. Drago mi je da je tako i veoma sam ponosan da je ostvaren inicijalni cilj da se predstavi i promoviše za ove prostore neki drugi ritam.

Nastaviće da se bavi DJ-ingom, produkcijom i kolekcionarstvom Foto: Privatna arhiva

Kako si se osjećao poslije svega kad si zaključio da je to - to?

Trebalo je malo više vremena da donesem odluku o rezu, tako da do samoga momenta objave to za mene i nije bila neka novost. Ipak, negdje mi je teško palo iz prostog razloga što je emisija bila veliki dio mog života. Puno je krvi, znoja i suza inkorporirano u čitavu priču. Kad se sve završilo zvaničnim formulisanjem nastao je čudan osjećaj da nešto propuštam, odnosno da se nečega odričem. Neka vrsta neopravdane nostalgije, s obzirom na malu distancu i činjenicu da se ne osjećam nedorečenim. Reklo se to što se željelo, prenijelo se to što se htjelo prenijeti.

Kakvu scenu iza sebe The Coming ostavlja, vidiš li neke nasljednike u smislu promovisanja hip hop kulture u Crnoj Gori?

The Coming iza sebe ostavlja par sjajnih generacija, kao i nekolicinu sjajnih pojedinaca, što je generalno dobro i što me čini radosnim. Rekao bih da je situacija bolja poslije “The Cominga” nego prije.

Ne bih stanje formulisao kao scenu, iluzorno je i pretenciozno reći da u Crnoj Gori postoji bilo kakva muzička scena, ipak se sve svodi na nivo statističke greške, nekoliko pojedinaca i tačka. Uticaj emisije nije ostvaren samo u hip-hop krugovima, što mi čini posebnu čast. Kad pričamo o promociji hip-hopa kroz radijski format, trenutno u Crnoj Gori čujem samo Maksovo “Rezbarenje” na Radio KRŠ-u, ima tu prostora jer na dnevnoj bazi se produkuje veoma puno muzike koja zaslužuje paznju.

Izvršili uticaj na više generacija: Noyz (lijevo), Nikola Rajović (desno Foto: Privatna arhiva

Da li će postojati neka arhiva ili biti objavljeno nešto iz nje, neke najbolje emisije?

Nisam imao želju da dokumentujem svaki minut, tako da arhiva ne postoji. Na Mixcloud strani je postavljena većina epizoda emitovanih u posljednje dvije godine, tamo će i ostati još neko vrijeme. Kompletan program nije arhiviran, a i da jeste bilo bi ga skoro nemoguće predstaviti, zamisli četiri mjeseca neprestanog The Coming showa, 24 časa dnevno nekih 120 dana. Postoji par Who See fristajlova koje bi definitivno bilo interesantno lansirati u javnost, zato što su i dalje freški i ekstremno rijetki, možda postoje na kasetama kod par osoba, al’ otom potom…

Ove godine je 20. rođendan The Cominga, lani kad smo pričali rekao si da postoje razne želje na koji način da se to obilježi: od dokumentarca, preko kompilacije, do koncerata i žurki. Da li je nešto od toga i dalje u planu, hoće li biti kakva oproštajna žurka ili neki best of miks ili nešto slično?

Postojale su želje, čak i planovi za sve to, međutim po odluci da se prekine emitovanje nekako sam izgubio volju i momentum. U cilju promocije hip-hopa je sve to imalo i solidne temelje i smisla, ovako, ne vidim razlog za posfestum reakcijom. Siguran sam da će biti prilike da se na neki način proslavi ovih 20, recimo u aprilu, kada u “District” klubu u Podgorici imamo zakazan novi parti u “All About The Beats” serijalu.

Pogurali Who See ka slavi: Crnogorski rep duo sa Marijom Božović, autorima emisije i prijateljima Foto: Privatna arhiva

Osim što si vodio The Coming, bavio si se recimo i DJ-ingom, produkcijom, u kojim vodama ćemo te ubuduće gledati?

Muzika je u meni i oko mene, koliko god se na neki način vodi paralelan život, biću i dalje autor, producent, DJ, selektor i kolekcionar. Nadam se da će ove godine konačno “svjetlost dana” ugledati Goodie Mob x The Outvaderz (Rajovićev producentski alijas) kolaboracije. “Vibin Wit DJ Mono” je u punoj snazi i predstavlja tzv. parti segment, tu je i kolaboracija sa DJ Marakuom na specijalnim “All About The Beats” žurkama, kao i učestvovanje na reginalnim “vinyl diggers” okupljanjima.

“Na našu scenu Drejk utiče koliko i Donald Tramp”

Hip hop je od ove godine postao na američkom tržištu prvi put u istoriji zvanično najslušanija muzika, slušaniji od roka - što to znači za hip hop i kako gledaš na njegovu budućnost globalno, a kako i da li će to uticati i na regionalnu scenu?

Hip-hop je odavno globalni fenomen, sve je o tome već rečeno, teško da se nešto može dodati. Ono sto me raduje je komercijalni uspjeh likova poput Kendrik Lamara, Deni Brauna i Run The Jewels ekipe, to je dokaz da i pored “mumble rap” trenda veliki uticaj ima i hardkore hip hop što je generalno i moj fokus. Kao i predsjedavanje Donalda Trampa, tako i novi Drejkovi mega hitovi nemaju ama baš nikakvog uticaja na brojne regionalne mikrokosmose. Ili nam to samo tako izgleda.

“Ne osjećam se nedorečenim”: Rajović Foto: Privatna arhiva

Who See: Ovo je udarac za hip hop naciju

“The Coming” je značajno uticao na više generacija ljubitelja repa i promociju domaćih izvođača, pa zato ne čudi što su mnogi od njih sa tugom dočekali vijest o gašenju emisije.

“Poslije Titove smrti ovo je najveći udarac za (hip hop) naciju. Veliko poštovanje”, napisao je Dedduh iz grupe Who See na društvenoj mreži Facebook.

“Tužno... Mnogo lijepih sjećanja me veže za ‘The Coming’. Greota radi ove đečine. Veliko hvala za sve ove godine”, dodao je njegov partner Noyz.

Putem Facebooka za sve postignuto tokom 20 godina poštovanje su Rajoviću odali i beogradski reperi Bdat Džutim (Bad Copy) i Bege Fank, domaći DJ-evi Gile, Rex Regis i Raven Tk i mnogi drugi. Veliko hvala legendarnoj emisiji, koja je uticala na naše muzičko obrazovanje!

“Bio sam jako mlad i ova emisija mi je mnogo značila, žao mi je da čujem da je više nema... Hvala The Comingu na svemu”, poručio je Andrija Krivokapić, koji je repovao pod pseudonimom Dvorska luda, a danas se bavi produkcijom kao Masturbeator.

“The Coming” je najdugovječnija rep emisija u CG: Nikola Rajović Foto: Privatna arhiva

Komentar povodom gašenja emisije za “Vijesti” dao je i DJ Maraku, koji je objasnio što je za njega značio “The Coming”.

“Mnogo sjajnih večeri provedenih uz radio prijemnik, mnogo druženja u studiju sa dobrim ekipama, prozor u svijet i otvorena vrata za svakog kreativnog pojedinca. One love!”, izjavio je on.

Podgorički reper Random, član grupe Džej Džej Okoča, kazao je “Vijestima” da je “The Coming” bio neizostavni dio formiranja njegovog muzičkog ukusa, a lokacija emisije bila hram u koji su mnoga zvučna lica dolazila da se promovišu i prime blagoslov DJ Monoa.

“Sredinom ‘00-ih je bilo popularno da se u sklopu te emisije baca fristajl, ne samo gosti u studiju već i telefonski sagovornici koji bi zvali da rimuju. Jednom su tako Who See gostovali na “The Coming”, repovali i ohrabrivali ljude da zovu u program i da se pridruže. Ja, dječak od 13-ak ljeta tada bijah, jedva dobih vezu i krenuh kao nešto da repujem, ali glas polumutirani nejaki me izdade, pa sam zvučao vrlo škripajuće i komično. Poslije par sekundi prekinuh vezu od straha i sramote, a gosti u studiju, na čelu sa Noyzom su kvalitetno preplakali od smijeha ostatak emisije. Eto kakva je to institucija bila”, prisjetio se reper koji je danas trostruki regionalni šampion u rep betlu.

