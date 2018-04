Održana komemoracija povodom smrti Milana Belog Popovića

Komemoracija povodom smrti Milana Belog Popovića, istaknutog kulturnog poslenika, održana je juče u Crnogorskom narodnom pozorištu u saradnji sa Centrom savremene umjetnosti Crne Gore. Od Popovića su se, u ime kolega i prijatelja, oprostili direktorica CNP-a Zorana Kralj i reditelj Blagota Eraković, koji je govorio o njegovom životu i radu.

Nakon što je prisutne podsjetila na njegovu biografiju, Kralj je istakla:

“Sve su ovo podaci vrijedni poštovanja, koji svjedoče o jednom bogatom, uspješnom i predanom profesionalnom radu. Ali ono što je jednako važno, naročito za one koji čine našu, ne tako veliku i brojnu pozorišnu zajednicu, jeste činjenica koju nećemo naći u biografiji, a to je da je Milan Beli Popović bio istinski zaljubljenik u teatar, čovjek koji je srcem pripadao pozorištu i koji je ovo pozorište smatrao svojom kućom. I nakon završetka svog radnog angažmana u Crnogorskom narodnom pozorištu, Milan Beli Popović je bio stalno prisutan, do svojih posljednjih dana”.

