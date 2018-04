Oduševio publiku: Koncert koji će pamtiti i Louis i Podgorica

Prvi solistički koncert sprskog muzičara Marka Stojanovića Louisa u Podgorici pamtiće i pjevač i publika.

Veliki broj fanova ovog muzičara koji je karijeru gradio i kroz bendove ST Louis i Maraqua okupio se u velikoj sali KIC-a Budo Tomović, a informacija da je koncert rasprodat nekoliko dana prije, njega je posebno obradovala, jer je na druženje sa publikom u glavnom gradu Crne Gore čekao duže nego što je planirao.

Foto: Filip Roganović

Energijom na sceni, praćenom sjajnim pjevanjem, igranjem, sviranjem nekoliko instrumenata, ali i bitboksovanjem, Stojanović je postavio domaći zadatak kolegama i pokazao publici kako koncert treba da izgleda i zvuči, a sa njim na sceni bilo je još sedam muzičara, jednako raspoloženih da prirede užitak za pamćenje.

Publici se obraćao publici u rijetkim trenucima, ali bez govora koje muzičari najčešće koriste na svim nastupima i koreografije, već spontano i od srca, a reakcija fanova nekoliko puta ga je ostavljala bez teksta.

Koncert je odmah energično počeo numerom „Lose yourself“, nakon čega su se smjenjivale pjesme sa prvog albuma „Shine on me“ na engleskom, ali i aktuelnog izdanja „Beskraj“ koji je objavljen prošle godine.

Foto: Filip Roganović

Već drugu numeru „Pada noć“, za koju je spot snimao u Crnoj Gori, publika je sa njim pjevala u glas, a kako je koncert odmicao, sve je bilo više onih koji su ustajali sa svojih mjesta, kako bi sa strane mogli da đuskaju. Kako je i na koncertima u Beoradu i Sarajevu imao goste, riješio je i da podgoričku publiku ne uskrati makar za jednog, pa je „u pomoć“ pozvao Gorana Milojevića (alijas Forest Gump) kako bi zajedno izveli „I Need you in my Life“.

Ponosan na to što su bez greške otpjevali „Raj za avanturiste“, numeru za koju je tekst napisao Adnan Šaran iz benda Skroz, a za koju je nedavno promovisao spot, obećao je da će uskoro doći opet. Atmosfera se tokom kompozicije „Shine on me“ toliko usijala, da je Stojanović sišao u publiku, pozdravljajući se sa fanovima u prvim redovima, što je kasnije ponovio nekoliko puta.

Foto: Filip Roganović

Najveći aplauz uslijedio je na „Cvijeće cafnalo“, jednu od pjesama koju je prvi otpjevao njegov pokojni otac Luis, kao za numeru „Pašana“ koju je izveo sa Božom Vrećom. Nakon dvočasovnog koncerta uz numeru „Doviđenja“ na simboličan način je pokušao da se oprosti od publike, no ipak su ga ovacije vratile na binu kada je na bis još jednom otpjevao „Raj za avanturite“ zahvalivši se na sjajnoj organizaciji i priznavši da mu je koncert u Podgorici jedan od najljepših u životu.

