Off Duty: Čekali smo da ljudi zaborave naše prve pjesme

Dugo čekano izdanje nikšićkog pank rok benda Off Duty, EP pod nazivom “Putokaz”, biće objavljeno 30. marta pod etiketom Nocturne Media iz Beograda, otkrio je “Vijestima” frontmen Bojan Kandić.

Na izdanju koje dolazi nakon skoro pet godina od studijskog debija grupe, albuma “Još jedan dan”, naći će se pet pjesama - četiri koje su snimljene krajem maja 2017. u nikšićkom studiju “Disorder” i ranije objavljeni singl “Oni su uvijek u pravu”.

“Na naše novo izdanje se čekalo ovoliko vjerovatno zato što se i ne sastajemo često u sobi za probe, što nam je život donio mnogo nekih drugih obaveza. Danas sam ukapirao da je Mito (Milan Gezović - basista) završio fakultet od te 2013. i prvog izdanja (smijeh), a na kraju se nismo mnogo ni opterećivali jer smo vidjeli da nema mnogo koristi od nervoze i požurivanja... Mi smo bend koji piše o čovjeku i njegovom bitisanju u ovom društvu koje se nije promijenilo u posljednjih par vijekova, a ne par godina, tako da se može reći i da smo čekali da ono malo ljudi koje je čulo za nas, zaboravi one prve pjesme“, objašnjava u šali Kandić.

On je najavio da će „Putokaz“ biti dostupan za preslušavanje na servisima kao što su YouTube, Deezer, Bandcamp i drugi, dok će besplatno preuzimanje biti omogućeno na crnogorskoj muzičkoj platformi „Bučan pas“. Postoji mogućnost da se EP nađe i na CD-u, ali u limitiranom broju.

“Trudićemo se koliko bude do nas da ga čuje što više ljudi, jer mislimo da to zaslužuje. Što se tiče fizičkog izdanja, vjerovatno ćemo odštamapti određen broj primjeraka da podijelimo na nekoj promociji, kao što smo to uradili i sa prvim albumom. Neka druga varijanta zvaničnog fizičkog izdanja odavno je izgubila smisao i za bolje bendove od nas“, uvjerava Kandić.

Frontmen grupe Off Duty kaže da se tekstualno i žanrovski nisu mnogo mijenjali, osim što su zreliji i konkretniji nego na prvom albumu, što je i logično s obzirom na protok godina. Dodaje i da su se potrudili da produkcijski (miks potpisuje Vladimir Perišić iz grupe Nagual) novo izdanje bude na što većem nivou, pa se nadaju da će stići i do više slušalaca nego debi.

„Pjesme su nastajale od 2014. do 2017, a kao opravdanje za samo pet pjesama mogu reći da ih ima još, ali nisu našle mjesto na ovom po našem mišljenju zaokruženom izdanju kakvo je ‘Putokaz’“, istakao je on.

Kandić je otkrio i da je njegov bend već krenuo sa pripremom prvog spota sa novog izdanja koji opisuje kao „ozbiljnu video priču“.

„Imamo neki načelni dogovor ko će sačinjavati ekipu, razgovarali smo i sa jednim profesionalnim glumcem, da se mi ne bismo igrali nečega što ne umijemo, a možemo se pohvaliti da smo sami pisali scenario“, dodaje pjevač i gitarista.

On je ocijenio da novo izdanje više upozorava, nego što pokazuje put kao što se da zaključiti iz naslova.

„Sam naslov ‘Putokaz’ na omotu albuma ima to veliko ‘O’ u sredini i ne bih rekao da pokazuje neki put nego na neki način upozorava da se previše dugo vrtimo u krug. Vrijeme neumoljivo brzo prolazi, a mi kao društvo lutamo kao ‘guske u magli’. Čekamo da nas neko uhvati za ruku i pokaže nam kuda da idemo i šta je najbolje za nas same. Još se nismo naučili da razmišljamo, ili bar da vjerujemo svojim očima i sami razlučimo dobro od lošeg“, smatra Kandić.

Muzičar je dodao da u novim pjesmama nema nikakvih skrivenih značenja, sve je jasno i glasno, pa zato kaže da je „Putokaz“ prije svega namijenjen „onom dijelu društva koji je sposoban da razumije najjednostavnije poruke“.

„A opet, mislim mislim da to nije veliki broj ljudi. Nažalost, ispostavlja se da je mnogo više onih koji su zaraženi nekom drugom pričom još odavno, sistem vrijednosti je potpuno unakažen, tako da mislim da nema neke prevelike nade da će ljudi koji se bave bilo kojom vrstom umjetnosti na ovim prostorima uspjeti da dopru do neke veće publike. Nadajmo se da griješim“, zaključuje Kandić.

Osim njega i Gezovića, Off Duty čine i Vasilije Savović (bubnjar) i Vuko Jovanović (gitarista).

I Nikšićani imaju člana na radu u inostranstvu

Vrijeme je jubileja na nikšićkoj rok sceni – Punkreas je nedavno najavio turneju povodom 15 godina postojanja, a Off Duty „Putokazom“ na neki način slavi i deseti rođendan.

„Deset godina od našeg prvog nastupa navršava se 31. jula, a kako taj datum pada u sred festivalske sezone nadam se da će nas neko pozvati da to proslavimo na pravi način. Takođe očekujem i da bi ‘Putokaz’ mogao doprinijeti da se organizatori lakše odluče da nas pozovu. Što se tiče neke klupske promocije, sačekaćemo vjerovatno da se malo čuju pjesme i da završimo spot, pa da to ujedno promovišemo“, kazao je Kandić.

U još nečemu Off Duty prati „trend“ – imaju člana benda koji radi u inostranstvu, baš kao i Autogeni trening, Zoon politikon, Punkreas, pa će morati da mu pronađu zamjenu radi predstojećih nastupa.

“Mali problem nam predstavlja to što smo do septembra bez basiste, koji plovi po Karibima, ali uzdamo se u veliki broj muzičara u Nikšiću uvijek raspoloženih da priskoče u pomoć, tako da valjda neka adekvatna zamjena neće doći u pitanje“, objasnio je frontmen.

