Omaž Stravinskom Jagode Popović

Izložba slika Jagode Popović naslovljena “Hommage a Stravinski”, otvorena je preksinoć u zagrebačkom Muzeju “Mimara”, u prisustvu brojnih ličnosti iz kulturnog i javnog života Zagreba.

Riječ je o slkama velikog formata rađenim akrilikom na platnu inspirisanim kompozicijom “Posvećenje proljeća” slavnog djela ruskog avangardnog kompozitora Igora Stravinskog. Prvo izlaganje ovog ciklusa radova umjetnice desilo se prošlog ljeta u Baru, u Dvorcu Perovića.

Zagrebačka izložba proširena je recentnim triptisima i diptisima. U katalogu izložbe istoričarka umjetnosti mr Iva Kerbler je zapisala kako “kompozicija slika slijedi melodijsko-ritmičku organizaciju muzičke partiture, ali i faze ritualnog plesa, od nježnog početka do transa i konačne smrtne iscrpljenosti. No to nije doslovno prevođenje zvuka i ritma u sliku, već dijalog, nadopunjavanje i novi kolorističko-dinamički sloj likovne forme”.

O izložbi su na otvaranju govorili direktorica Muzeja “Mimara”, mr Lada Ratković Bukovčan, likovna kritičarka mr Iva Kerbler i autorka Jagoda Popović.

Izložbu je prigodnim obraćanjem otvorila zamjenica gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, prof. Jelena Pavičić Vukičević.

Izložba ostaje otvorena do 1. jula 2018 godine.

