Ona je jedna najpraćenijih youtubera na Balkanu: Trud, orginalnost i karakter su najbitniji

Osamnaestogodišnja Petra Dimić iz Hrvatske, možda je potpuno nepoznata starijim generacijama, ali mlađa populacija na ex-Yu prostoru, naročito oni koji su aktivni na društvenoj mreži Instagram, znaju je kao „Samo Petra“. Njen Instagram profil pod tim nazivom prati 340 hiljada korisnika, dok snimci ove youtuberke na toj platformi broje i po 600 hiljada pregleda.

Popularnost koji vršnjaka i mlađih korisnika interneta, Samo Petra je zadobila postavljanjem ne samo tutorijala u okviru kojih dijeli savjete za šminkanje, već i snimcima sa putovanja, opuštenih i iskrenih razgovora sa pratiocima i dijeljenjem gotovo svakog segmenta svog života.

U razgovoru za „Magazin“, ova Zagrepčanka je priznala da životni stil youtubera ima svoje dobre i loše strane, a pričala je i o tome kako njeni roditelji posmatraju profesiju kojom se bavi i koja joj je donijela finansijsku nezavisnost već od 15. godine.

Na početku razgovora Dimić se prisjeća kako je prvobitno nastala ideja da na Youtubeu i Instagramu postavlja sadržaj koji će joj donositi prihode u toj mjeri da to postane i njena profesija.

„Kada sam započela sa Youtube kanalom i Instagram profilom, nisam ni slutila da bi mogla imati bilo kakve prihode od toga, a kamoli da to postane moja profesija. Započela sam to iz znatiželje i ljubavi prema kameri”, priča ona.

“Pošto sam počela sa snimanjem dok to još nije bilo nimalo razvijeno na Balkanu, cilj mi je bio da dovedem malo strane scene i ovdje”, objašnjava Samo Petra, a zatim odgovara i na pitanje koje najviše i interesuje većinu ljudi - koliko se zaista može živjeti od te profesije, naročito u okviru ex-Yu država.

“Prihodi od društvenih mreža variraju od osobe do osobe. Bitan je trud kao i u svakom poslu, što se više trudiš više i dobijaš. Kod mene se to razvilo u tolikoj mjeri da bez problema mogu izdržavati sebe i ako treba nekome pripomoći. Ne zavisim o roditeljima od 15. godine i zbog toga sam i više nego zadovoljna”, tvrdi ona.

U vrijeme kada je internet dostupan svima, a popularnost influensera poput nje, sve veća, mnogi žele da zarađuju novac postavljanjem raznih šaljivih klipova, tutorijala i sličnih stvari na društvenim mrežama i Youtubeu, međutim, ne uspiju svi u toj namjeri, a Dimić ističe da ne postoji tajna uspjeha.

“Trud, orginalnost i karakter su najbitniji”, poručuje ona, a zatim otkriva koliku odgovornost nosi sa sobom to što je na Instagramu i Youtubeu prati nekoliko stotina hiljada ljudi.

“Odgovornost je velika, pogotovo kada sam ja bila u tome kroz svoje godine odrastanja. Zbog toga sam i više od nekoliko puta naglasila da sam i ja samo tinejdžerka, osoba koja griješi i da ne želim da me djeca smatraju idolom ili da se potpuno ugledaju na mene”, kaže Samo Petra. “Mislim da je to glupost, treba graditi sebe kao karakter i sam sebi postaviti cilj kakvi želimo biti. Niko od nas nije savršen, koliko god ljudi očekuju to od vas”, njena je poruka.

"Iako se mnogima čini da je zarađivanje novca preko interneta posao iz snova, i ova profesija ima svoju lošu stranu, a najčešće su to ljudi koji su često pretjerano kritički nastrojeni, pa prilikom komentarisanja postova ne razmišljaju o tome da i blogeri i influenseri imaju emocije poput svih ostalih.

“Upravo to je ta crna strana zbog koje ne uspiju svi opstati na Youtubeu. Teško je nositi se s tim svakodnevno. Ljudi koji pišu to ne shvataju pritisak koji imamo 24 sata dnevno, po tome se ovaj posao razlikuje od drugih”, priznaje ona.

“Većinom je normalan posao do osam sati na dan i onda je to to, dok je ovo malo manje zahtjevan fizički posao, ali psihički ubija. Eto, ja sam od 12. godine izložena društvenim mrežama, šest godina kasnije i dalje me komentari znaju povrijediti, zato ih što manje i čitam u posljednje vrijeme”, naglašava Samo Petra.

Na pitanje da li je ponekad opterećuje to što konstantno mora biti aktivna na internetu, Zagrepčanka odgovara:

“Da. Već sam izjavila da je to težak psihički posao, jer meni je kroz cijeli dan u glavi ‘Kako ću sada snimati, šta snimati, joj moram objaviti sliku ljudi će me zaboraviti, itd. Veliki stres je u tome i pritisak, jer nismo svi u mogućnosti da 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji izlažemo svoj život javnosti”.

Upravo ovih dana, kaže Dimić, ima sličan problem.

“Na primjer, sad sam baš bolesna nekoliko dana i nisam objavila ništa na Instagramu, vidim da mi reach pada i aktivnosti, ali ipak zdravlje nekad moramo staviti na prvo mjesto”, smatra Samo Petra, koja je nedavno završila Srednju ekonomsku školu, a kroz dalje obrazovanje planira da usavrši svoj već razrađeni biznis.

“Odlučila sam da uzmem godinu dana pauze kako bih se mogla u potpunosti posvetiti poslu, jer od kad sam krenula sa društvenim mrežama, uvijek sam radila paralelno sa školom i nisam mogla dati sve od sebe. Sljedeće godine upisujem Digitalni marketing, što znači da samo proširujem svoj posao i ulažem u njega”, pojašnjava ona.

Starijim generacijama, ipak je malo teže objasniti popularnost ljudi poput Petre Dimić, a ona priznaje da je i njenim roditeljima trebalo više vremena da shvate njen posao.

“Moji roditelji su nakon podosta dugo vremena shvatili čime se bavim i koja je poenta svega toga. Ponosni su na mene sada i uvijek se hvale okolo ‘Da, da, to je moja kćer!’. Uvijek su mi podrška i uvijek mogu računati na njih, zato sam im vječno zahvalna”, istakla je youtuberka.

Totalni JoomBoos je manifestacija kojoj se najviše radujem

Jedan od najbitnijih događaja za Youtube zajednicu u regionu svakako je manifestacija Totalni JoomBoos, koja se 21. oktobra održava u Areni Zagreb, a u okviru koje će posjetioci imati priliku da upoznaju više od 50 najpopularnijih Youtubera sa prostora ex-Yu.

Samo Petra će takođe biti jedan od učesnika.

„Tako je! Videostar je online talent show u kojem sam ja voditelj evo treću godinu za redom, iako se ove godine show malo razlikuje. Poenta svega je da se traži nova Youtube zvijezda i da je JoomBoos zaslužan za to”, pojašnjava ona i dodaje da se više detalja o samoj manifestaciji može naći na zvaničnoj stranici ili Youtube kanalu.

“Totalni JoomBoos je manifestacija kojoj se najviše radujem! Mislim da je ovo najveći Youtube event koji se dogodio na Balkanu ikada. Dolazi jedan od najpopularnijih svjetskih youtubera KSI, i sve se održava u velikoj Areni Zagreb. Učestvovaću i u tome svemu, ali detalje još ne znam ni ja. Dođite pa ćete vidjeti sve”. Poručila je Samo Petra.



