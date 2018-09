Opera u parku, krava na putu

Svetislav Basara- zvani Bas - srpski je, kako sam kaže, pisac i novinar. Piše, pored ostaloga, i kolumnu za Dnevni list Danas - koja je naslovljena “Famozno” - i koju uredno pratim. Ne samo što uživam u Basarinim ciničnim dijagnozama po pitanju aktuelnih društveno-političkih simptoma u susjednoj nam državi Srbiji - i pročaja, što bi rekao Basara - nego sam usput i duboko ubijeđen da je Basarina kolumna prava mjera za prosječnog konzumenta te vrste štiva - poput mene - koji u posljednje vrijeme vrlo teško izlazi na kraj sa novinskim tekstovima dužim od dvije kartice (3.600 karaktera, sa proredom). Za dvije kartice teksta - s tim da Basara rijetko kad prebaci karticu i po - od vašeg ionako prekratkog života morate odvojiti od tri do četiri minuta. Ako baš zapnete i osjetite potrebu da ispratite asocijacijatvni tok koji je potaknut u vašoj svijesti (ili nesvijesti) nekom duhovitom konstatacijom - onda to može potrajati najviše pet minuta.

Hoću da kažem da sam riješio da pokušam da vam u predstojećem periodu, umjesto jedne velike priče - od četiri kartice - svake subote serviram dvije, tri ili četiri manje priče - u istom obimu.

Baš da vidimo gdje će nas odvesti tzv. Basarina mjera...

***

Centralna javna rasprava za Nacrt Urbanističkog projekta “Kasarna Morača”, održana je, podsjetiću vas - 1. februara - u tzv. multimedijalnoj sali zgrade Skupštine Glavnog grada. Neki kažu da nas je sa ove strane stola bilo stotinjak - što je, ako mene pitate, pretjerivanje. Bilo nas je tridesetak - ne više od četrdesetak - ne računajući opozicione odbornike u Skupštini grada, te novinare, fotografe, snimatelje, denuncijanate i ostale koji su bili tamo po službenoj dužnosti. Koliko god da nas je bilo, činjenica je da smo u toj sali, toga kišnog dana, toliko otvorili naša napaćena gradoljubiva srca, s toliko smo emocija (i tek ponekim valjano koncipiranim argumentom - zahvaljujući, u prvom redu, gospodi koja je istupila u ime strukovne Komore arhitekata, pri IKCG) odbacivali ideju da se na prostoru bivše Kasarne Morača grade sedmospratnice - mnogo sedmospratnica - da je to u jednom trenutku bilo na ivici...

Nečega što se ipak nije desilo. Stoji da su obrađivači plana - potpomognuti predstavnicima GGPG - ostali čvrsto na svojim početnim položajima - lako su odbacili sve naše argumente - i to s indignacijom - ali stoji i da se prije par nedelja u medijima pojavio predlog - u koji nisam u stanju da povjerujem. Naime, Republički zavod za urbanizam i projektovanje a.d. Podgorica - u ulozi obrađivača planskog dokumenta Kasarna Morača - izašao je u javnost sa predlogom da se u tom zahvatu gradi - ni manje ni više nego OPERA - samo opera - ništa osim opere - i da se oko opere uredi park. Ni pomena, ovoga puta, o sedmospratnicama.

Hiljade stručnih i nestručnih pitanja koja bih vrlo rado postavio obrađivaču i odgovornim licima koja istupaju isred GGPG - kad bih imao volje i kad bih bio u prilici - svode se zapravo na jedno jedino: šalite li se?

Recite mi, molim vas, da se šalite...

Već zamišljam Bulevar Stanka Dragojevića za nekih stotinjak godina... Turistička vodičkinja, što bi rekli ovi iz ZZZCG - mnogo mlada, mnogo slatka - vodi grupu turista iz prijateljske nam Kine u obilazak tzv. Bulevara muza...

Sa centralne javne rasprave o Nacrtu Urbanističkog projekta “Kasarna Morača” Foto: Borislav Vukićević

Na ovom mjestu je, veli, nekada bio park - Njegošev park. Ne biste vjerovali, ali tu je nekada raslo cvijeće i drveće - borovi i jele, javori i breze, tulipan i jorgovan - a sada su tu, kao što vidite, ove izuzetno ružne, oronule zgradurine iz mračnih dvadesetih i tridesetih godina prošlog vijeka. Ovo je Crnogorsko narodno pozorište - peta ili šesta verzija - a nešto dalje uz bulevar imamo Crnogorsku narodnu operu i Crnogorsku narodnu galeriju savremene - najsavremenije - umjetnosti “Nenad Šoškić” - tako da je svaki Crnogorac, a pogotovo Podgoričanin, konzument umjetnosti, u prilici da na potezu od svega nekoliko stotina metara i nahrani i napoji svoju tananu dušu.

Ona nezavršena zgrada u pozadini, skroz gore, u onoj rupi - jedva se vidi odavde - to vam je budući Muzej arhitekture “Svetislav Gavrov Popović”.

Šalu na stranu, u ovom trenutku smo, bojim se, od crnogorske opere udaljeni jednako koliko i od crnogorskog kosmičkog programa - možda čak i za nijansu dalje - jer će nam uz zgradu i profesionalni, visokonadareni i visokoobrazovani pjevački kadar, biti potrebna i nekakva nazovi-infrastruktura - a važno je predvidjeti, svakako, i znatna izdvajanja iz preopterećenog državnog budžeta.

Dakle, dame i gospodo, kad ćete konačno shvatiti da na potezu od Blažovog do Vezirovog mosta treba urediti park? I samo park - uz poneku klupu, tu i tamo. Bez spomenika i bez velelepnih fontana, naravno - eventualno neka česmica da se žedni napiju hladne vode...

***

Vozim od Sozine prema Virpazaru, tj Podgorici - i baš na nekih 400-500 m prije skretanja za Vir - čim sam izbio na onu pravinu - KRAVA! - crna - na sred puta. Bilo je to prošle subote, oko 21:20. Kravu sam primijetio tek kad sam bio na nekih 10-15 m od nje - i uspio sam da zakočim, za divno čudo - samo zato što sam bio zamišljen te večeri, pa sam vozio lagano - ispod 60 km/h - s kratkim svjetlima. Tamo je, inače, ograničenje brzine 100 km/h.

Nikoga nije bilo iza mene, srećom...

Oprezno sam krenuo u obilaženje krave - koja se odmah ljubazno pomakla u kontra-traku da bi me propustila da prođem. Izmijenili smo značajne poglede - krava i ja - rekao sam joj da bi morala da se skloni sa puta - a zapravo nisam imao nikakvu ideju kako da riješim tu bizarnu situaciju. Nisam smio da ostanem na tom mjestu - svakog trenutka se moglo pojaviti vozilo - šleper, na primjer - kojim upravlja neko ko nije zamišljen i ko voli da pritisne gas na tom potezu - a nije postojala mogućnost da sklonim auto sa puta - pa da izađem i pokušam da otjeram kravu.

OK, rekoh - moram da se sklonim sa puta, za početak...

Vozio sam polako i osmatrao desnu stranu puta - ne bih li uočio mjesto pogodno za sklanjanje - a onda sam primijetio automobil koji se velikom brzinom približavao odozgo - iz suprotnog pravca. Išao je preko 100 km/h. Samo je fijuknuo pored mene. U retrovizoru sam vidio kako su crvena štop svjetla poskočila uvis u trenutku udara - i kako se od siline udara otvorio gepek. Kočio je - ali nije uspio da zakoči... Čuo sam kočenje - otvorena su mi bila oba prozora - a zatim i udarac. Poslije mi je palo na pamet da sam mogao da mu frenetično ablendujem dok se približavao...

Čija li je to krava (bila)? Ko to nije stigao da zbrine svoju kravu te večeri? I kako se desilo da se krava nađe na putu - i to baš na potezu gdje se vozi preko 100 km/h.

Sudar sa kravom se mogao preduprijediti podizanjem zaštitnih ograda - s obje strane puta - kao na autoputu. Ako su dozvolili 100 km/h na tom potezu - morali su razmišljati o kravama i o ogradama.

Opera je OK ideja - da se razumijemo - nemam ništa protiv opere - ali na Cetinju, ne u PG - i da se prethodno podignu ograde s obje strane puta na potezu od Sozine do skretanja za Vir - i pročaja...

