"Osmice” o IB rezoluciji

Interdisciplinarni projekat Narodnog Muzeja “Osmice”, čiji je cilj praćenje istorijskih, društvenih i kulturnih aktivnosti 1798. do 2018. godine, nastavlja se sjutra na temu “Crna Gora i IB rezolucija” o kojoj će govoriti mr Jadranka Selhanović.

Predavanje će se održati u galeriji “Miodrag Dado Đurić” u 12 časova.

“Jugoslovenski komunisti su jedini komunisti u nekadašnjem Istočnom bloku koji su vlast osvojili, a da im za to nijesu bili potrebni tenkovi Crvene armije. Staljinov kult je bio najjači u crnogorskom društvu, koje je bilo tradicionalno rusofilsko orijentisano. Godine nakon rata obilježila je tijesna saradnja dvije socijalističke republike, ali iza kulisa se rađao sukob. On je kulminirao juna 1948. kada je donesena rezolucije IB-a, kojom je jugoslovensko rukovodstvo optuženo za neprijateljsku politiku usmjerenu ka Sovjetskom Savezu i drugim bratskim socijalističkim republikama. Kao grom iz vedra neba rezolucija je pogodila obični narod. Kako je došlo do sukoba i kako su se Crnogorci suočili sa rezolucijom Informbiroa govoriće autorka knjige ‘Kult Sovjetskog Saveza i Staljina u Crnoj Gori 1945-1948’“, najavljuju iz Narodnog muzeja.

