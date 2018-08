Otac kćerki napisao CV: Lijena je, nepristojna i kasni

Mnogi u potrazi za poslom pokušavaju što više uljepšati svoj CV. Pokušala je to i Loren Mur (16) iz Midlsboroa u Engleskoj, ali njen otac je bio potpuno iskren i napisao je svoju viziju kćerkinog radnog iskustva.

Kao vještine i lične kvalitete otac je naveo: lijena, kasni, neznalica, nepristojna, neodlučna, mrzi ljude, tipična 16-godišnjakinja, piše Lad Bible.

Piše i kako je radila kao pomoćnica u kancelariji, ali to joj neće baš puno pomoći pri pronalasku posla.

"Ne sluša, pretražuje Fejsbuk, gubi dokumente, daje klijentima informacije za prevare", neke su od radnih navika koje je pokazala na tom radnom mjestu.

Remind me not to let my dad do my cv for me pic.twitter.com/rFFdoRgHxZ