"Otisak i znak" izdavački poduhvat godine, plakete i za "Arhipelag", "CID" i "Lagunu"

Uručivanjem nagrada za izdavački poduhvat godine, najljepšu knjigu, dječju knjigu godine i najbolju ediciju , sinoć je završen 16. Trg od knjige u Herceg Novom.

Žiri 16. Trga od knjige u sastavu prof.dr Ratko Božović, mr Đorđe Malavrazić i Voislav Bulatović donio je odluku da plaketu za "Izdavački poduhvat godine" dodijeli za knjigu "Otisak i znak" Mila Grozdanića, izdavačima Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica i Narodni muzej Crne Gore, Cetinje.

Žiri je u obrazloženju nagrade naveo: "U pročelju djela Otisak & znak ispisana je posveta: "Ovu knjigu posvećujem svojim studentima likovnih umjetnosti i grafičkog dizajna, koji su ispunili moj život." Pošto je Mile Grozdanić profesor Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu i na Cetinju, koji je ostavio neizbrisiv trag u formiranju generacija, ova posveta govori o tome koliko on proces nastave shvata kao dvosmjernu ljudsku komunikaciju i uzajamno duhovno prožimanje. Sopstveni likovni i grafički talenat Mile Grozdanić je iskazao velikim brojem zapaženih izložbi, a ogromno znanje i dar njegovog saopštavanja u sistematizovanom i maštovitom obliku monografijama izuzetne vrijednosti. Poslije djela Put do knjige, okrenutog knjizi, dolazi, eto, monografija Otisak i znak, posvećena novinskom mediju, što nam otkriva već naslovna riječ otisak, koja sadrži u sebi tisak, drugo ime za štampu. Ovo kapitalno djelo, ostvareno uz podršku izdavača elitnih publikacija, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Narodnog muzeja na Cetinju, uključuje reprodukcije ogromnog broja domaćih i svjetskih tiskanica, od kojih su najstarije nastale u skromnim uslovima manufakturnog rada, a savremene na podlozi narastajuće i nepredvidive računarske tehnologije. Međutim, Miletov instruktivni tekst i majstorsku montažu ilustracija vodi duh, a ne tehnologija. Riječ je o umjetniku slova i slovesnosti, koji svojim čitaocima predstavlja na stranicama ove obimne i složene knjige, ne samo ono što mogu najnovija mašinska dostignuća, nego i ono što može oslobođeni um u vremenu često zarobljenih i zloupotrebljenih novina. Mile Grozdanić nam vraća povjerenje u istinske mogućnosti ovog medija, koji ima sjajna poglavlja istorije i još uvijek izglednu budućnost”.

Foto: Slavica Kosić

Plaketu - Najbolja edicija dobila je Izdavačka kuća "Arhipelag", iz Beograda za ediciju "Zlatno runo".

"Zlatno runo je najprepoznatljivija edicija izdavačka kuće Arhipelag, pokrenuta prije jedanaest godina. Do sada je u njoj predstavljeno više od 200 knjiga savremene proze, prije svega romana i pripovjetke. To je strog i reprezentativan izbor vrhunskih djela savremene srpske i svjetske književnosti, koji čitaoci doživljavaju kao pouzdanu preporuku. Koncept edicije Zlatno runo sastoji se, s jedne strane, u pažljivom odabiru knjiga najboljih savremenih pisaca, dok je, s druge strane, riječ o istraživačkom profilu, budući da je edicija otvorena, kad je riječ o stranim ostvarenjima, ne samo za najveće svjetske jezike već i za nova djela nastala na takozvanim "malim jezicima" i u kulturama iz kojih se rjeđe prevodi. Između dva međunarodna sajma knjiga “Trg od knjige” u Herceg Novom, u ediciji su objavljeni novi romani Ljudmile Ulicke, Davida Grosmana, Havijera Serkasa, Klaudija Magrisa, Nine Jargekov, Barbi Marković, Jelene Lengold, Srđana Tešina i Vide Ognjenović. Imajući u vidu kvalitet ovih djela i cjelokupne dosadašnje produkcije, žiri Zlatnom runu dodjeljuje Plaketu za najbolju ediciju", navedeno je u obrazloženju žirija.

Plaketa "Najljepša knjiga" pripala je Izdavaču CID, Podgorica za knjigu "Bilježnica" Petra II Petrovića Njegoša.

"Na ovogodišnjem Trgu od knjiga, u svekolikom vizuelnom šarenilu, na poseban način se izdvojila Bilježnica Petra II Petrovića Njegoša. Knjiga je objavljena u okviru biblioteke "Posebna izdanja", podgoričkog izdavača CID. Likovno rješenje korice potpisuje Mile Grozdanić, tehnički urednik je Darko Manojlović, a kompjuterski je obradu uradio Davor Palčić. Snažan kontrast crnog i zlatnog, te diskretno utisnut Njegošev rukopis, koji naglašava teksturu presvlake, potvrđuju činjenicu da privlačnost, vrlo često, ne leži u vizuelnoj agresivnosti. Minimalistički pristup, uz klasične štamparske ukrase, poput zlatotiska i blindruka, iznjedrili su elegantno rješenje, koje privlači već na prvi pogled svojom različitošću. Riječ je o knjizi koja je promišljenom opremom, na prelazu između dvije tehnološke ere, možda i namjerno, uobličena kao omaž onom umnogome zaboravljenom klasičnom, zanatski besprijekornom pristupu u oblikovanju pisanog teksta. Od korice, preko upadljivog forzeca, stiže se do pažljivo izabranog papira, te dobro odmjerenog sloga, čitljivog i nenametljivog. Tehnički je riječ o doista vrijednom izdanju, u kojem je grafički nezahvalan posao – prezentacija fototipije originala, te njegov prepis, u konačnom rezultirao ozbiljnim trodimenzionalnim umjetničkim djelom, što knjiga, u krajnjoj liniji, i treba da bude navedeno je u obrlazoženju žirija uz konstataciju da "žiri nije imao nijednog trenutka dilemu da se ovoj knjizi dodijeli priznanje kao najljepšoj knjizi 16. hercegnovskog Trga od knjige".

Plaketa Dječija knjiga godine pripala je Izdavačkoj kući "Laguna" iz Beograda, za knjigu "Ja sam Akiko" Stefana Mitića.

"Akiko je poetski roman Stefana Mitića, koji je za ovu priliku svoje prezime premetnuo u Tićmi, kako bi i taj elemenat izokrenuo, prilagođavajući ga izokrenutom svijetu djevojčice japanskog imena. Slično stablu baobaba, koje izgleda, bar za maštovit pogled, kao da krošnjom urasta u zemlju, a korijenjem se obraća nebu, svijet male Akiko je ispunjen naglavce postavljenim načinima viđenja stvari, paradoksima, igrama riječi i realizovanim metaforama. Zato nije čudnovato što ovaj roman o djevojčici koja ne voli granice počinje tačkom, a završava se bez nje, otvorenom bjelinom. Mladi Stefan Mitić pokazao je veliki dar da stvara za djecu, a da se prilikom čitanja njegovog štiva svi čitaoci, bilo koje generacije, osjećaju tangiranim i uključenim. On piše duhovito, i istovremeno toplo i lirski, sazdajući novog Malog princa i savremenu bajkovitu priču, punu neobičnosti i opojnih čuda", navedeno je u obrazloženju.

