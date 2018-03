Otkriveni trikovi zbog kojih će Megan Markl uvijek imati 50 kg

Buduća supruga britanskog princa Harija - Megan Markl visoka je 171 centimetar i ima 50 kilograma.

S obzirom na to da je prije veze s britanskim princem gradila karijeru u filmskoj industriji, gdje vlada opsesija mršavošću, jasno je da je Megan smislila način kako zadržati vitku liniju. On uključuje jogu i pridržavanje zdrave prehrane, a kad se želi počastiti, to najčešće čini čašom vina ili pomfritom.

Prije nego što je obrisala svoj profil na Instagramu, Amerikanka se hvalila joga pozama koje može izvesti, a nerijetko je to činila u bikiniju ili sličnim oskudnim krpicama.

Foto: Instagram

Svakog jutra popije šoljicu vruće vode s limunom, a potom doručkuje zdjelicu zobenih pahuljica s bananama i sirupom od agave. Za ručak je na meniju salata s proteinima, dok se uveče počasti tjesteninom s tikvicama, parmezanom i čašom vina, prenosi Index.

U ranijem intervjuu za magazin Shape je izjavila da se trudi da što je više moguće zdravo jede, a njena prehrana uključuje ribu i povrće. Draže joj je da jede kod kuće nego u restoranima.

Foto: Instagram

"Volim da kuvam, tako da sebi svakog dana nešto skuvam, pa makar pesto koji možete staviti u frižider i jesti tokom sedmice", rekla je.

"Volim da jedem, tako da sebi vikendom dam oduška. Mislim da, ako dopustite svaki užitak, samo ćete ga još više željeti pa je važno naći ravnotežu", rekla je i priznala da je slaba na italijansku i meksičku kuhinju i pomfrit.

Kad joj se nešto gricka, njen izbor takođe je zdrav - jabuke s bademovim maslacem najčešći su izbor, piše Index.

Foto: Instagram

Kad poželi kafu, brzo odustane.

"Mislim da kafa samo šteti. Najbolji su prirodni izvori energije, poput zelenog soka", rekla je.

