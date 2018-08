Otvaranje izložbe i poetski program na Festivalu književnosti "Ćirilicom"

Program Festivala književnosti „Ćirilicom“ obilježiće danas dva događaja - otvaranje izložbe o Stefanu Mitrovu Ljubiši „Majstor priče i narodni tribun“ autorke Božene Jelušić, u crkvi Santa Maria in Punta u 21 čas, a nakon toga na Trgu između crkava u okviru poetskog programa nastupiće pjesnici: Vuk Vuković, Ranko Mićanović, Dragan Bojović i Miljan Nikolić.

Izložba „Majstor priče i narodni tribun“ je nastala povodom 140 godina od smrti velikog pisca S.M. Ljubiše koji Narodna biblioteka Budve ove godine obilježava nizom programa. Sadrži odlomke iz Ljubišinih pripovijesti, poslovice, pisma, političke stavove, govore, autografe, portrete, stare slike i fotografije Ljubišinog scenskog života i ovlašno prati hronološki slijed - od Ljubišinog rođenja do smrti.

Na ovogodišnjem, 13. Međunarodnom sajmu knjiga u Podgorici pomenuta izložba mr Božene Jelušić je nagrađena. U crkvi Santa Maria in Punta biće otvorena za posjetioce do kraja Festivala „Ćirilicom“ do 3. septembra.

