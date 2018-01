Ovaj čovjek zna kakav je osjećaj letjeti sa pticama

Kristijan "Birdman" Mulak je posvetio svoj život spašavanju i brizi o napuštenim divljim guskama. Osim što ih odgaja, on ih uči i kako da lete i sve to bilježi svojom kamerom. On je jedan od rijetkih ljudi koji zna kako je to letjeti s pticama, a pogled koji ima oduzima dah, piše hrvatski Index.

Odnos koji je uspostavio s ovim pticama mu dopušta da im se približi jako blizu dok lete. Kako bi pokazao ljudima koliko su ove životinje veličanstvene, vodi i druge na let sa svojim malim vazduhoplovomm.

Pogledajte kako izgleda doživjeti ovako nešto.

