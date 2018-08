Ovo je početak muzičke revolucije: Premijera singla "Vladam"

Hercegnovski duo Sto1k u saradnji sa Ivom Kostić snimio je novi singl “Vladam” koji će premijeru doživjeti večeras u ponoć na portalu “Vijesti”. U isto vrijeme biće održana promotivna žurka u “Pivnici” u Herceg Novom, gdje će publika moći prvi put da čuje uživo dotičnu numeru, a uz njene autore nastupiće i Remety Beat.

“Pjesma ‘Vladam’ govori o ženi koja je svjesna svoje moći i uticaja na muškarce i ostale ljude. Ona bez lažne skromnosti iskazuje svoje kvalitete sa velikim samopouzdanjem, ima visoko mišljenje o sebi i ne stidi se toga, već na sebe gleda kao na kraljicu. Vjeruje da energija kojom zrači može da utiče na psihu čovjeka i pomogne mu da prevaziđe svoje blokade i prepusti se užitku koji predstoji nakon eliminacije svega što ga koči”, objasnio je za “Vijesti” Dragiša Boca, koji uz Stanka Jančića čini grupu Sto1k.

Iva Kostić, džez pjevačica školovana na Berkli koledžu u Bostonu, kazala je da je stvaranje pjesme “Vladam” išlo spontano i relativno brzo.

“Ideju za tekst i muziku smo postavili iste noći kada smo se svi upoznali. Prosto smo bili uzbuđeni da napravimo nešto moćno, puno jake energije. Dragišu i Stanka sam upoznala kroz zajedničkog prijatelja Marka Mitrovića, koji nas je povezao po mom dolasku iz Amerike. Mogu da kažem da je saradnja sa njima obilježila moju proteklu godinu i da se nadam da ćemo stvoriti još puno pjesama koje će se svidjeti našoj publici”, istakla je Kostićeva.

Grupa Sto1k prethodno je objavila singl “Perfect” na kojoj su sarađivali sa još jednom mladom crnogorskom pjevačicom Katarinom Bogićević, inače vjerenicom Boce. On je objasnio da je grupa nastala “iz nužde”.

“Sviram gitaru više od decenije i želio sam da komponujem i improvizujem preko iskucanih bubnjeva, jer nisam imao sa kim da sviram. Do te tačke nisam producirao nista, čak ni jednostavan ritam na bubnjevima. Nisam znao što radim i počeo sam da trošim vrijeme na to... Dan za danom ulazio sam sve dublje u muzičku produkciju i prije nego što sam skontao što se dešava prošle su hiljade sati, bio sam potpuno uvučen u ovaj novi svijet. Ideju da ideje iz moje glave mogu da pretvorim u stvarnost nalazim beskrajno fascinantnom. Obožavam ‘sound design’ i uživam da kreiram zvukove iz ničega ili oblikujem obične zvukove snimljene kroz kuću do neprepoznatljivosti”, ispričao je mladi muzičar.

“Vladam” autori opisuju kao modernu elektronsku numeru u kojoj dominiraju elementi trepa i dabstepa. Boca je kazao da je ovaj singl jedan od prvih tog žanra na našem jeziku, te da najavljuje predstojeću muzičku revoluciju. U svakom slučaju, uzbudljivo vrijeme za Sto1k tek predstoji, uvjerava on.

“Iskreno, mislio sam da ćemo biti produktivniji ove godine u izdavačkom smislu, ali smatram da je bolje biti perfekcionista i uraditi nešto kako valja prije nego žuriti za arbitrarnim planovima. Za ovu godinu imam više od deset nezavršenih pjesama. Planiram da provedem svo slobodno vrijeme do kraja godine radeći na njima”, kazao je muzičar.

Vole da sarađuju i pomažu jedni druge

Spot za “Vladam” izaći će za mjesec dana, a biće snimljen na audio-vizuelnoj manifestaciji Caustic Fort koja će se održati 8. septembra na kuli Forte Mare u Herceg Novom, otkrila je Kostićeva.

“Koncept ovog jednodnevnog festivala sam osmislila sa željom da ljudima prezentujem svoju muziku na netradicionalan način, a samim tim i dam lokalnim umjetnicima priliku da pokazu svoj rad i zajedno stvorimo primjer za inspirativan i zdrav oblik zabave”, kazala je ona.

Da muzičari iz Herceg Novog vole da sarađuju pokazuje i primjer Sto1ka, grupe čija je većina pjesama, objavljenih i neobjavljenih, plod saradnji.

“Iz nekog razloga obožavam da radim sa drugim ljudima. To me inspiriše. Trenutno radim sa sedam, osam umjetnika, uglavnom iz Herceg Novog. Želim da podržim dobre ideje i poruke i pretvorim ih u uzbudljivu muziku. Svima nam je dosta istih šablonskih pjesama koje muzička industrija izbacuje svaki dan. Svi pjevaju o istim površnim, nebitnim stvarima. Muzika je umjetnost i treba da bude ekspresija nas i naših dubokih osjećanja, nosilac snažnih poruka i ideja”, uvjerava Boca.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)