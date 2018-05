Ovo su filovi koji se takmiče u Kanu: Debitanti i veterani u trci za Zlatnu palmu

Na ovogodišnjem izdanju Filmskog festivala u Kanu, koje je otvoreno u ponedjeljak i trajaće do 19. maja, u trci za nagrade našlo se 18 filmova. Osam od ovih ostvarenja potpisuju reditelji koji su već bili nagrađivani.

Istorija koju autori imaju u Kanu može uticati na šanse njihovih djela da dođu do nagrade, ali to ne znači da do Zlatne palme ne može neko novo ime. Četiri reditelja debitovaće u Kanu, dok će druga četiri premijerno prikazati svoje filmove. Žiri vodi vlasnica dva Oskara Kejt Blanšet.

Donosimo vam pregled filmova u takmičarskom dijelu.

”U ratu” - Stefan Brize

Kada kompanija koja je tražila velike finansijske žrtve od svojih radnika odluči da zatvori fabriku bez obzira što profitabilno posluje, više od hiljadu radnika odlučuje da se bori protiv toga. Francuski film je drugo Brizeovo učešće u takmičarskom dijelu festivala u Kanu, a na njemu je reditelj ponovo sarađivao sa Vensanom Lindonom, koji je 2015. dobio nagradu za najboljeg glumca za ulogu u “Mjera ljudskosti”. Prije takmičarskog debija 2015, Brize je 1999. u nezvaničnom dijelu festivala imao projekciju filma “Les Bleu des Villes”.

”Burning” - Li Čang Dong

Južnokorejski reditelj se treći put pojavljuje u zvaničnoj selekciji festivala. Prvi put je je 2000. prikazan njegov film “Pepermint slatkiš” u “Director’s Fortnight” programu. Takmičarski debi imao je 2007. sa “Tajni zrak” za koji je Do-jeon Jeon osvojila nagradu za najbolju glumicu, da bi Li 2010. sa filmom “Poezija” bio nagrađen za najbolji scenario.

Njegovo najnovije ostvarenje prati momka koji se stara o mački svoje prijateljice, dok je ona u Africi da bi zatim sa ovog kontinenta dovela misterioznog čovjeka.

”Todos lo saben” (Svi znaju) - Ašgar Farhadi

Biće ovo treće takmičenje u Kanu za iranskog reditelja koji ovoga puta donosi film na španskom u kojem glume oskarovci Penelope Kruz i Havijer Bardem. Film je fokusiran na Španjolku koja živi u Argentini i odlučuje da se vrati kući sa svojim suprugom Argentincem, ali iznenađujući događaji iznose na vidjelo dugo čuvane tajne između njih. Farhadi je po mnogima jedan od najuzbudljivijih reditelja današnjice, a prošla dva puta kada se pojavljvao u Kanu nije odlazio bez nagrade u rukama. Tako je 2013.

“Prošlost” donio glumiciBerenis Beho nagradu za najbolju glumicu, dok je 2016. “Trgovački putnik” nagrađen za najbolji scenario, a zvijezda filma Šahab Hoseini za najboljeg glumca.

”Dogman” - Mateo Garone

Italijanski reditelj je već domaći na festivalu u Kanu. Ovo će biti njegov četvrti film koji će biti prikazan na jugu Francuske i dok s posljednjim ostvarenjem “Priča nad pričama” 2015. nije osvojio nijedno priznanje, s prethodna dva jeste. “Gomora” 2008. i “Rijaliti” 2012. nagrađeni su gran prijem.

Novi Garoneov film prati čuvara pasa koji živi u Rimu 80-ih i biva uvučen u zavisnost od kokaina i ekstremno nasilan svijet kriminala.

”Le Livre d’image” - Žan Lik Godar

Sa filmografijom koja se proteže kroz skoro šest decenija, Godar je najiskusniji filmadžija u ovogodišnjoj konkurenciji. Pionir francuskog filmskog novog talasa vraća se u Kan osmi put. Mada je bioskopski debi imao 1960. sa danas kultnim “A bout de souffle”, nakon toga proćiće čak 20 godina dok se Godar nije prvi put našao u takmičarskoj selekciji sa filmom “Spašavaj se ko može” iz 1980. U Kanu su takođe prikazani i njegovi naslovi “Strast” 1982, “Detektiv” 1985, “Aria” 1987, “Nouvelle Vague” 1990. i “Pohvala ljubavi” 2001.

Njegovo ostvarenje pod nazivom “Film socijalizam” prikazano je 2010. u okviru programa “Un Certain Regard”, a 2014. je Godar konačno osvojio nagradu u Kanu, kad je “Adieu au Langage” zajedno sa “Mommy” Ksavijera Dolana osvojio nagradu žirija.

O novom filmu legendarnog reditelja ne zna se mnogo više nego što odaje opis na IMDb-u: “Ništa osim tišine. Ništa osim revolucionarne pjesme. Priča u pet poglavlja kao pet prstiju na šaci”.

”Asako I & II” - Rijusuke Hamaguči

Nakon deset godina karijere ovaj japanski reditelj prvi put se pojavljuje na festivalu u Kanu. Hamagučijev film prikazuje Asako, mladu ženu koja se zaljubljuje u momka slobodnog duha koji iznenada nestaje. Dvije godine kasnije kad Asako sretne drugog momka koji liči na njenu staru ljubav, ali ima potpuno drugačiji karakter, ona počinje da se zaljubljuje i u njega.

”Sorry Angel” - Kristof Onore

Francuski autor će ove godine drugi put imati film u takmičarskoj selekciji, nakon što je debitovao u Kanu 2007. sa “Les chansons d’amour”.

Njegovo novo ostvarenje priča je o Žaku, čovjeku kojem se smiješi četvrta decenija života, a koji ne vjeruje da mu najbolji dio života tek slijedi, te Arturu, studentu koji odbija da vjeruje da određene stvari u životu nisu moguće. Prije nego što se 2007. našao u takmičarskoj selekciji, Onore je imao dva filma koji su prikazani van takmičenja u Kanu - “17 fois Cécile Cassard” 2002. i “Dans Paris” 2006.

”Les filles du soleil” - Eva Hason

Hason je još jedna rediteljka koja se prvi put pojavljuje sa svojim filmom u Kanu. Francuski film u glavnoj ulozi ima dobitnicu nagrade za najbolju glumicu Emanuel Berko, a prati priču o naoružanoj grupi žena pobunjenika koje se bore da povrate svoj kurdski grad koji su preuzeli religijski ekstremisti.

”Shoplifters” - Hirokazu Kore-eda

Kore-eda je jedan od veterana u Kanu, a “Shoplifters” će označiti njegovo peto učešće u trci za nagrade. Njegovo novo ostvarenje prati porodicu sitnih prevaranata koji u svoj dom primaju u svoj dom napuštenu djevojčicu koju su pronašli na ulici. Japanski reditelj prvi put je u Kan došao 2001. sa filmom “Distance” da bi se 2004. vratio sa “Nobody Knows” koji je donio nagradu za najbolju glumicu 14-ogodišnjoj Juji Jagiri, najmlađoj takmičarki ikad kojoj je ta počast dodijeljena. Takmičio se i 2013. sa “Like Father, Like Son” koji je osvojio nagradu žirija i 2015. sa “Our Little Sister”.

Takođe je dva puta učestvovao u “Un Certain Regard” programu sa filmovima “Air Doll” 2009. i “After the Storm” 2016.

”Capernaum” - Nadin Labaki

Labaki je započela svoju filmsku karijeru kao glumica početkom milenijuma, ali se ubrzo prebacila u rediteljsku fotelju. Prethodna dva filma libanske rediteljke prikazana su u Kanu van konkurencije. “Karamel” je 2007. bio dio “Director’s Fortnight” programa, a “Gdje ćemo sad?” 2011. “Un Certain Regard”.

Njen prvi film u takmičarskoj selekciji govori o djetetu koje se bori protiv života koji mu je nametnut.





”BlacKkKlansman” - Spajk Li

Ovo je treći Lijev film u konkurenciji za Zlatnu palmu. Prvi put se u Kanu pojavio 1986. sa njegovim prvim dugometražnim ostvarenjem “She’s Gotta Have It” koje je bilo nominovano za najbolji debi film. Naredna dva Lijeva filma “Do The Right Thing” iz 1989. i “Jungle Fever” iz 1991. prikazani su van konkurencije. “Summer of Sam” je 1999. bio dio “Director’s Fortnight” programa, a 2002. Li je bio dio rediteljskog tima koji je stajao iza filma “Ten Minutes Older: The Trumpet” prikazanom u okviru “Un Certain Regard” dijela. Najnovije Lijevo ostvarenje bazirano je na istinitoj priči o Ronu Stolvortu, crnom detektivu koji se infiltrirao u Kju Kluks klan i postao vođa skupine.

”Under the Silver Lake” - Dejvid Robert Mičel

Američi reditelj se vratio u Kan sa svojim trećim filmom, a prvi put se pojavljuje u takmičarskoj selekciji. U filmu Endru Garfild glumi čovjeka koji postaje opsjednut neobičnim okolnostima ubistva jednog bogataša i otmice njegove ćerke. Mičelova prethodna dva filma prikazana su u Kanu u okviru “Sedmice kritičara”: “The Myth of the American Sleepover” 2010. i “It Follows” 2014.

”Tri lica” - Džafar Panahi

Iranski reditelj prvi put se takmiči u Kanu sa svojim projektom koji govori o tri glumice u različitim životnim situacijama. Panahi je 2010. uhapšen zbog propagande protiv iranskog režima i od tada mu nije dozvoljeno da pravi filmove niti da napušta zemlju. To ga ipak nije spriječilo da prokrijumčari dokumentarac o situaciji u kojoj se našao pod nazivom “Ovo nije film”, koji je prikazan 2011. u Kanu.

Prethodno je dva puta gostovao na prestižnom festivalu. Njegov debi “Bijeli balon” prikazan je 1995. u okviru “Director’s Fortnight” i nagrađen Zlatnom palmom, dok je 2003. “Krvavo zlato” osvojio nagradu žirija u kategoriji “Un Certain Regard”. Direktor festivala u Kanu Tijeri Fremo je lično apelovao na iranske vlasti da dozvole Panahiju da posjeti festival.

”Hladni rat” - Pavel Pavlikovski

Pavlikovski će debitovati u Kanu sa ovom romantičnom pričom o dvoje ljudi koji dolaze iz različitih okruženja i koji su nesrećno povezani Poljski reditelj je već tri decenije u filmu, a njegov najveći uspijeh bio je kada je sa filmom “Ida” 2014. osvojio Oskara za najbolji strani film, što je bilo prvo poljsko ostvarenje koje je dobilo tu prestižnu nagradu.

”Srećni Lazaro” - Alis Rorvaher

Treći film Rorvaherove takođe znači i njeno treće učešće na festivalu u Kanu. Italijankin debi “Corpo Celeste” prikazan je u okviru “Director’s Fortnight” 2011. i nominovan za Zlatnu palmu, a njen drugi film “Čuda” osvojio je Gran Pri 2014. Njeno novo ostvarenje bavi se čovjekom koji živi van društvenih normi i putuje kroz vrijeme.

”Ljeto” - Kiril Serebrenjikov

Kao i Panahi, Serebrenjikov ima pravnih problema u svojoj domovini koji bi mogli da ga spriječe da prisustvuje festivalu u Kanu ove godine. On je trenutno u Rusiji u kućnom pritvoru zbog navodne umiješanosti u pronevjeru novca koji je vlada donirala njegovoj neprofitnoj organizaciji. Posljednji film ruskog reditelja istražuje život Viktora Cojia, rok zvijezde Sovjetskog Saveza, kao i rokenrol andergraund scenu u Lenjingradu. Njegovo prethodno ostvarenje “(M)učenik” prikazano je u sekciji “Un Certain Regard” 2016.

”Yomeddine” - Abu Bakr Šoki

Šoki je jedini reditelj u ovogodišnjem takmičarskom dijelu koji će prikazati svoj debitantski film. Ova egipatska komedija govori o sredovječnom muškarcu koji je odrastao u koloniji oboljelih od lepre, koju napušta u potrazi za svojom pravom porodicom. Ako Šoki osvoji Zlatnu palmu, postaće šesti reditelj kojem je to pošlo za rukom sa debitantskim filmom. Prethodno su to uspjeli Delbert Man 1955. sa filmom “Marti”, Žak Kusto iLui Male 1956. sa “Svijetom tišine”, Anri Kolpi 1961. sa “Une aussi longue absence” i Stiven Soderberg 1989. sa “Seks, laži i videotrake”.

”Ash is Purest White” - Đija Žangke

Kineski reditelj vraća se u Kan sa petim filmom koji će biti u takmičarskoj konkurenciji. Na jug Francuske dolazi sa filmom o ženi koja je zaljubljena u mafijaša i koja završava u zatvoru štiteći ga. Žangke je prvi put u Kan došao 2002. sa “Unknown Pleasures”, a zatim 2008. sa “24 City”. “I Wish I Knew” prikazan je u sekciji “Un Certain Regard”, a 2013. “A Touch of Sin” osvojio je nagradu za najbolji scenario. Posljednji put pojavio se na festivalu 2015. sa “Mountains May Depart”.



Glavne nagrade donose prestiž, ali ne i novac

Zlatna palma smatra se najvrednijom nagradom na festivalu u Kanu. Dodjeljuje se od 1955, a do sada ju je osvojila žena samo jednom - Džejn Kempion 1993. za “Klavir”.

Gran pri dodjeljuje žiri jednom od takmičarskih filmova i važi za najprestižniju nagradu u Kanu poslije Zlatne palme. Osvajanje ovih nagrada donosi prestiž i globalnu promociju, ali ne i novac.

Tokom “Sedmice kritičara” u Kanu doduše moguće je osvojiti i novčanu nagradu koja se dodjeljuje manjim filmovima. Tako se Nespreso Grand dodjeljuje talentima u usponu, a ove godine pobjednik će dobiti 13,200 funti. Tu su i nagrade Cine Discovery za kratki film koja donosi tri i po hiljade, te Rising Star za najboljeg glumca ili glumicu u njihovom prvom fimu 4,400 funti. Nagrada Gan fondacije za distribuciju dodjeljuje 17,600 funti rediteljima koji su tek debitovali, pod uslovom da imaju marketinšku strategiju.

