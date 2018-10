Nova sezona u Crnogorskom narodnom pozorištu počeće u petak, 12. oktobra i to premijerom predstave “Bure baruta”.

Ista predstava po tekstu Dejana Dukovskog, a u režiji Dejana Projkovskog biće odigrana i u subotu, 13. oktobra.

Ova surova predstava ostavlja jak utisak, a okupila je veliki broj crnogorskih glumaca među kojima su i Mirko Vlahović, Goran Vujović, Branimir Popović, Mišo Obradović, Dejan Ivanić, Dušan Kovačević, Jelena Nenezić Rakočević, Slobodan Marunović, Gojko Burzanović i mnogi drugi.

Aleksandaru Gavraniću dodijeljena je uloga Svete koji je, prema njegovim riječima “okorela bitanga”, a više o ovom projektu glumac priča za Kroz grad...

Foto: Ana Kašćelan

Imali smo priliku da gledamo film “Bure baruta”, koliko će se predstava razlikovati od samog filma?

Film Gorana Paskaljevića proizašao je iz drugačijeg društveno-političkog ambijenta. On po svojoj atmosferi pripada devedesetim godinama koje su vrlo specifičan istorjski kontekst, tako da je teško napraviti paralelu između toga šta je film predstavljao tada, a šta će predstava predstavljati danas. Činjenica je da nismo previše odmakli od poslijeratnog perioda, jer većina ljudi na ovim prostorima ne dopušta našem propadanju da propadne. Palimo se na destrukciju i to je to.

Koliko je bio naporan rad na predstavi i kakva je bila saradnja sa Dejanom Projkovskim?

Svaki rad na predstavi je naporan. Ako nije naporan, onda vjerovatno i ne valja ništa. Meni je saradnja sa svakim režiserom ista. Trudim se da uradim svoj dio posla i očekujem da mi bude uzvraćeno.

Problematika kojom se predstava bavi još uvijek je aktuelna. Da li je lakše te realne likove dočarati na sceni?

Nama su svi problemi uvijek aktuelni. Sve što je lako unižava ljudski princip, volju, vještinu i dostojanstvo. Trudim se da ne radim ono što je lako jer to slabi čovjeka.

Foto: Duško Miljanić

Predstavu čini više naizgled nepovezanih priča, a ono što ih okuplja jeste nasilje, što fizičko, što emotivno, i na kraju - smrt. Hoće li se publika nakon odgledane predstave malo zamisliti u kakvom društvu živi?

Pozorište bi trebalo da probudi čovjeka iz svakodnevne hipnoze, ojača njegovu samosvijest, hrabrost, čulnost i navede ga da se otvori. Ako izlaziš iz sale malo zamišljen to nikome ništa ne znači, ali ako izlaziš spreman da se suočiš sa realnošću i da je promijeniš sopstvenim djelovanjem, onda cijeli čin poprima smisao. Mnogo češća je ta varijanta, nažalost, da ljudi izlaze iz pozorišta malo zamišljeni ili zabavljeni i poslije desetak minuta im se čini da nisu ništa ni gledali. Zavladala je površnost i bolna proizvoljnost. Pozorište je dužno da pulsira sa vremenom u kojem živimo. Ono ne smije predstavljati bijeg, nego iskonski impuls koji te permanentno vraća u sadašnji trenutak. Makar bi tako trebalo da bude, po mom shvatanju.

Može li se na ovaj način mijenjati svijest ljudi s obzirom na to da je u pitanju veoma surova priča?

Jedino istinitost može pozitivno mijenjati svijest ljudi. Ona nije uvijek lijepa, ali je plemenita. U plemenitoj interakciji čovjek defitinivno doživljava podsticaj da nešto promijeni nabolje.

