Parodija uspjela: Knjiga o gej zecu Majka Pensa najprodavanija na Amazonu

Dječja slikovnica "Dan u životu Marlona Banda" (A Day in the Life of Marlon Bundo) o gej zecu koju je kreirao komičar i TV voditelj Džon Oliver danas je i zvanično najprodavanija knjiga na Amazonu.

Knjiga je nastala kao parodija na slikovnicu "Dan u životu potpredsjednika" (A Day in the Life of the Vice President) koju su kreirale ćerka i supruga američkog potpredsjednika Majka Pensa, posvećenu njihovom zecu ljubimcu Marlonu Bandu, u kojoj se opisuje njegov život u porodici Pens.

Oliver je, kako je naveo u posljednjoj epizodi svog šoua na televiziji HBO, ideju za knjigu dobio istražujući veze drugog čovjeka SAD sa organizacijama koje, kako je kazao, "najblaže rečeno nisu tolerantne prema LGBT zajednici". On je podsjetio i na izjavu lidera SAD Donalda Trampa, koji je u šali jednom kazao, misleći na LGBT osobe, kako bi Pens "sve njih objesio".

Meet Marlon Bundo, a lonely bunny who lives with his Grampa, the Vice President of the United States. But when Marlon meets Wesley and falls in love, his life changes forever. pic.twitter.com/XfkCUeFt6m — Chronicle Books (@ChronicleBooks) March 19, 2018

Oliverova knjiga, promovisana u posljednjoj epizodi šoua Last Week Tonight, do sada je prodata u 180,000 primjeraka i štamparije trenutno rade punom parom kako bi zainteresovanim kupcima nove primjerke obezbijedile što je prije moguće. Knjiga porodice Pens nalazi se na četvrtom mjestu najprodavanijih naslova na Amazonu.

Sam Pens je tokom godina govorio, podsjeća Gardijan, da bi legalizacija gej brakova u SAD označila "propast porodice i društva".

Iako parodija, knjiga je, kako tvrdi Oliver, zaista namijenjena djeci i može ih naučiti toleranciji i poštovanju različitosti u društvu.

Knjiga opisuje život "usamljenog zeca koji živi sa svojim djedom, potpredsjednikom SAD, koji se jednog dana zaljubljuje u drugog muškog zeca" i govori o njegovim problemama da se vjenča "zgodnim zecom Veslijem".

Kada je u pitanju porodica Pens, zasad se povodom Oliverove knjige na Tviteru oglasila samo ćetka potpredsjednika Šarlot Pens, kazavši da je "jedina stvar bolja od jedne knjige o zečevima - dvije knjige o zečevima".

Sav novac prikupljen od pridaje Oliverove knjige, "posvećene svakom zecu koji se osjeća drugačije", ide organizaciji Trevor Project, koja pomaže ugroženim osobama u LGBT zajednici, kao i organizaciji Aids United.

