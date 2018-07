Party bus u Plužinama na najbolji način najavio Lake fest

Pred nekoliko stotina ljudi u Plužinama je, u sklopu manifestacije Party bus, održan koncert na kome su nastupili bendovi Kerber, Parampaščad i Bad Copy.

„Podgorički bend Parampaščad je svojim hitovima zagrijao publiku. Sastav Bad Copy u svom prepoznatljivom stilu i sa najpoznatijim pjesmama natjerao je publiku da sa njima đuska od početka do kraja nastupa. Kerber, kao posljednji na sceni, oduševio je sve prisutne žestokom i pravom rokenrol svirkom. Publika je odgovorila horskim pjevanjem najvećih hitova benda koji je obećao da će ponovo posjetiti Plužine”, saopštili su organizatori.

Parampaščad Foto: Privatna arhiva

Cilj Party busa je promocija kulture i prirodnih ljepota Crne Gore kroz muzički segment. Manifestaciju organizuje NVO “Sinteza” i partneri, u sklopu platforme “Nikšićko rocks”.

Jedinstvena manifestacija Party bus, koja se po drugi put organizuje u tri grada Crne Gore, Plužinama, Baru i Podgorici, je uvertira za Lake fest. Ovogodišnje izdanje Lake festa biće održana od 9. do 11. avgusta.

Bad Copy Foto: Privatna arhiva

Prve večeri festivala nastupiće Rudolf, Barbara Munjas, Orthodox Celts, Perper, Zoster, Ritam nereda i Iskaz. U petak, 10. avgusta, bina je rezervisana za Kontradikshn, KBO, Atomsko sklonište, Van Gogh, Gobline, Chiapas – rage against the machine tribute i Punkreas. Posljednje festivalske večeri publiku će zagrijati Bubnjevi, Helem Nejse, Vlatko Stefanovski trio, DST, Marčelo, The Prodigy tribute i Kawasaki 3P. Sve tri večeri prvi izvođači nastupiće u 19 časova, dok su nastupi onih koji zatvaraju festivalske večeri planirani za dva sata iza ponoći.

Cijena karte ostaje nepromijenjena i ona iznosi 10 eura za jedno veče, dok komplet ulaznica za sve tri večeri košta 25 eura.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)