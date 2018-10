"Pišem onakve pjesme kakve bih i sam volio čuti"

Hrvatska pjevačica Nina Kraljić objavila novi singl “Najljepši dan” i prateći spot koji se može pogledati na YouTube servisu, a koji označava njen zaokret ka maternjem jeziku, budući da joj je posljednje izdanje bilo na engleskom. U tome joj je pomogao Aljoša Šerić, nekadašnji član benda Ramirez, sada predvodnik grupe Pavel, koji je autor muzike i teksta za “Najljepši dan”.

Mada ne praktikuje da često piše za druge, te je posvećen radu na solo albumu prije svega, Kraljić ga je oduševila toliko da je Šerić za “Vijesti” otkrio da joj je dopustio i neke stvari koje nije inače.

“"Ona se meni javila prije jedno godinu dana i pitala me da li bih ja eventualno nešto napisao za nju. Neko vrijeme nisam imao ništa i srećom mi je pala na pamet jedna ideja, napravio sam demo, moja supruga Tonka ga otpjevala, poslali smo joj to i jako joj se svidjelo. Onda smo u studiju kod Skansija završavali aranžman, a srećom je Nina Kraljić takav izvođač da je moju prvobitnu ideju, gotovu pjesmu odvela sasvim u neki svoj svijet. Čak je neke fraze mijenjala, što ja inače ne dam, vrlo sam izričit po tom pitanju. Ali njoj sam dozvolio jer ona to zaista radi na poseban način. Ne da mi nije to smetalo, nego je ona učinila pjesmu zaista boljom. I stvarno sam zadovoljan finalnim rezultatom”. Iistakao je Šerić i ostavio mogućnost da se saradnja nastavi.

“Ne treba ništa na silu. Ja ne volim baš pretjerano da radim po narudžbi. Vidjećemo kako će ovo proći, ali ne isključujem mogućnost da još nešto napišem za nju, zašto da ne”, dodao je on.

Hrvatski muzičar priznaje da drugima radi pjesme samo kad ga oni kontaktiraju, te da uvijek na umu ima karakteristike tog izvođača, ali i pokušava da napiše pjesmu kakvu bi i sam volio da čuje.

“Uglavnom ne nudim drugima pjesme, najčešće mene zovu, pa ako se pogodi... Jednako razmišljam da uklopim to što radim sa vizijom tog pjevača ili pjevačice, a onda dalje radimo. Događa se da ja smatram da je nešto dobro za nekoga, a sam taj izvođač misli potpuno suprotno, pa ne bude ništa. Ovaj put se to poklopilo. Kad pišeš za nekoga imaš na umu način izvođanja, boju glasa, znaš koliki je raspon i kad zvuči najbolje, ali svakako da pokušavam i da napišem onakvu pjesmu kakvu bih volio da čujem. Da, to bude rad na zadatu temu, ali to nije uopšte ništa loše, naprotiv”, ističe on.

Šerić je prije dvije sedmice objavio singl “Glup” kojim najavljuje njegov samostalni album, a kaže da su do sada reakcije odlične, mada mu je najbitnije da je on lično zadovoljan.

“ Kod ove solo priče nisam razmišljao uopšte o tome da li je to radiofonično, da li ulazi u glavu odmah refren... Kad radim za Pavel moram tako da razmišljam jer je svrha pop pjesme da se vrti, da bude popularna. Ovdje nemam taj imperativ, ako se dogodi - super, ako ne... Radim čisto za svoj ćef, da se malo ispucam, a radi se o pjesmama sa kojima nisam htio da opterećujem Pavel. I zadovoljan sam, jer mi je prvenstveno bitno da sebe zadovoljim, pa što god se drugo dogodi neka ga”, objašnjava muzičar.

Šerić je otkrio da je njegov solo debi u fazi miksa, te da se drugi singl može očekivati do kraja ove, a cijelo izdanje početkom iduće godine.

“Neke od pjesama koje spremam, koje su u fazi miksa, imaju progresiv rok strukturu. U smislu da imam četiri, pet minuta dijametralno različitih tema. To sebi ne mogu da dopustim u Pavelu. Tačnije mogu, ali ta se pjesma nikada neće zavrtjeti na radiju i ne želim bend sa tim da opterećujem. Ovo radim za sebe da se ispucam, pa ću biti mirniji kad budem radio taj čisti, čisti pop”, naglašava on.

Njegova supruga Tonka, inače pjevačica Pavela, takođe radi na solo albumu sa kojeg je već lansirala četiri singla, a koji bi trebalo da izađe narednog mjeseca.

“Sad joj izlazi peti singl. Naravno, pomogao sam joj oko produkcije, ali ona ima tu posljednju riječ jer je to njen album, njena je posljednja. U Pavelu je to ipak podjeljeno malo. Zapravo, mi volimo da kažemo da je i u Pavelu njena posljednja, ali ja se pretvaram da nije”, kroz smijeh zaključuje Šerić.

Džabe pjesme na engleskom, ako nisi tamo

Prethodni album Nine Kraljić bio je na engleskom, sa novim singlom pjevačica se vratila na maternji jezik, na kojem Šerić piše. On kaže da nema ništa protiv pisanja na engleskom, ali ističe i da je upitna korisnost takvog pristupa.

"Rekao bih da je to neka linija manjeg otpora, jer je engleski puno lakši i za pisati i za pjevati, zato što i ono loše na engleskom zvuči dobro, jednostavno je pjevljiv jezik. Što se tiče nego uspijeha velikog, to se odavde ne može postići i džabe sve pjesme na engleskom, da bi nešto ozbiljnije da napraviš potrebno je otići vani na neko vrijeme i tamo pokušati da napraviš karijeru, jer odavde je to nemoguće. Potrebno je nešto više od tekstova na engleskom, potrebno je da si tamo, da kucaš na sva vrata moguća, isto kao i desetine hiljada drugih izvođača. Sad da si baš ti bolji od svih njih jeste moguće, ali moraš biti tamo da bi se takmičio sa njima., jer je konkurencija ogromna. Pa pogledajte samo koliko je u jednom Nešvilu prijavljenih autora, to je strašno, iluzorno je misliti da iz Hrvatske možeš nešto konkretnije da napraviš vani. Može ti neko nešto negdje objaviti, dobićeš neku crticu, recenzijicu, odsvirati par koncerata, ali neku ozbiljnu karijeru nema šanse", uvjeren je on.

