Pjesma koja vraća u djetinjstvo: Bend Vatra objavio spot za novi singl

Nakon singla „Nama se nikud ne žuri“ koji je bend Vatra objavio sa Massimom Savićem, hrvatski sastav obradovao je fanove još jednom pjesmom – „Ukleti Holandez“.

Kako su članovi „Vatre“ pojasnili u saopštenju povodom objavljivanja spota koji je snimio Filip Filković, „Ukleti Holandez“ je pjesma koja „vraća na staze djetinjstva i u one male, naizgled beznačajne trenutke, a zapravo svima bitne“.

„Jedan sam od onih likova koji se često u mislima vraćaju u te dane. Jasna je stvar, baš kao i sudbina broda Ukleti Holandez, fizičkog povratka u sigurnu luku djetinjstva i mladosti nema, ali knjige, filmovi i pjesme ponekad djeluju poput čarolije na naša čula”, pojasnio je frontmen Ivan Dečak.

Njegovu priču potvrđuje i spot, a jedna od lokacija na kojoj je sniman je najstarija kuća u Gospiću u kojoj je Dečak provodio ljetne praznike za vrijeme djetinjstva.

“U toj kući sam prvi puta čuo ploče Doorsa, Stonesa, Floyda, pročitao knjigu ‘Bludni sin’ Čarlsa Bukovskog, a sve me je to zapravo privuklo muzici”, dodao je on.



Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)