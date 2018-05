Podgorički sajam knjiga počinje u ponedjeljak: Rumena Bužarovska specijalna gošća

Svečano otvaranje 13. Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja, koji se već tradicionalno održava u garažnom dijelu tržnog centra Delta city, biće upriličeno u ponedjeljak, sedmog maja u 19 časova, kada će biti organizovano i predstavljanje izložbe izložbe "Fermijevo nasljeđe" Ambasade Republike Italije u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom nauke i kulture Crne Gore. Sajam će svečano otvoriti ministar kulture Aleksandar Bogdanović, a svojim prisustvom i govorom, ceremoniju otvaranja će uveličati i specijalna gošća ovogodišnjeg Sajma Rumena Bužarovska.

Program Sajma će se odvijati od 11 ujutru do 21.30 časova uveče, sve do 14. maja. Za to vrijeme na Sajmu će se predstaviti više od stotinu izlagača iz zemlje, regiona i inostranstva, brojne vaspitno obrazovne ustanove će na Sajmu predstaviti svoje ponude, postojaće i sajamske novine u u okviru dnevnog lista Pobjeda, a na jučerašnjoj konferenciji za medije je predstavljen i zvaničan program ovogodišnjeg Sajma koji nosi slogan: “Oprez, čitanje može izazvati slobodno razmišljanje! Djeca čitalaca i sama postaju čitaoci”.

Nakon ceremonije otvaranja, u 20 časova će biti otvorena i izložba Narodne biblioteke Budve „Majstor priče i narodni tribun” povodom 140 godina od smrti Stefana Mitrova Ljubiše.

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ drugog dana Sajma organizuje okrugli sto „Crnogorsko bibliotekarstvo, stanje i perspektive“, u podne.

Promocija knjige „Odabrane hutbe“ Jusufa Kardavija biće organizovana istog dana u 15 časova, a sat vremena kasnije promocija romana „Ubojtak“ Boža Bulatovića. Od 17 časova planirana je promocija knjige razgovora sa Milošem Crnjanskim „Ispunio sam svoju sudbinu“ priređivača dr Zorana Avramovića, a nakon toga promocija knjige „Čudesne priče iz Ulcinja“ Gazmenda Čitakua.

Jovan Nikolaidis, pisac grčkog porijekla rođen u Crnoj Gori, će istog dana predstaviti svoj roman „Naši su životi bjekstva“ u 19 časova, a specijalna gošča, Rumena Bužarovska svoje vrijeme na Sajmu dobila je od 20 časova tog dana kada će govoriti o popularnoj zbirki priča „Moj muž“ za koju je nagrađena prestižnim regionalnim priznanjem „Edo Budiša“. Sajam će te večeri zatvoriti Aleksandar Gatalica, promocijom knjige „O muzici“, od 21 čas.

Predavanje „Značaj legata“, u organizaciji NBCG biće održano u 15 časova devetog maja. Romana „Grešna nebesa“ Nikšićanina Milorada Milunovića biće promovisan u 16 časova, promocija zbirke pjesama „Prije objave“ Đorđa Šćepovića od 18, a zbirke pjesama „Vertigo“ Krsta Vukovića od 19 časova.

Promocija romana „Maksimum“ poznate književnice i rediteljke Vide Ognjenović biće održana od 20 časova devetog maja.

U četvrtak, četvrtog dana Sajma biće upriličena besjeda Senke Naumovske „Građa o Crnoj Gori u fondovima Narodne i univerzitetske biblioteke Makedonije 'Kliment Ohridski'“ od 15 časova, u organizaciji Nacionalne biblioteke. Zanimljiv razgovor o izdavaštvu, sa urednikom izdavačke kuće „Arto“ Ognjenom Savićem, počeće u 16 časova tog dana. Promocija knjige „Zemlja kava, more tinta, nebo ruzmarin“ Lidije Vukčević iz Zagreba biće održana sat vremena kasnije. Vukčević je do sada objavila 17 samostalnih knjiga, a osim toga je viši predavač, prevodilac i naučnica. Mladi pisac i scenarista iz Podgorice Stefan Bošković promovisaće svoju zbirku priča „Transparentne životinje“ u 18 časova u četvrtak, a nakon njegove zbirke priča biće promovisana i zbirka pjesama „Mapa“ Gojka Božovića u 19 časova.

Spisateljica Sanja Domazet govoriće o svojoj knjizi „Božanstveni bezbožnici“ u 20 časova, a nakon toga, u 21 čas, Dragan Lakićević Lakas će predstaviti svoju knjigu o Zoranu Đinđiću „Portret političara u mladosti“. Lakićević je objavio sedam knjiga iz područja filozofije i društvene teorije, autor je mnogobrojnih studija i eseja i prevodilac nekoliko djela Karla Popera.

Biblioteka „Đurđe Crnojević“ organizovaće tribinu „Školske biblioteke“ u petak u 15 časova, a u 17 će biti održana promocija zbirke pjesama „Album za prognane“ Rebeke Čilović, mlade pravnice iz Berana koja piše poeziju više od 12 godina. Još jedna promocija zbirke pjesama biće upriličena od 18 časova, i to „Personalni karusel“ Stanke Rađenović Stanojević, Katarine Sarić, Sandre Đurbuzović i Marije Krivokapić.

Promocija romana „Žig“ Dragana Gage Popovića održaće se u petak u 19 časova. Popović je beogradski pjesnik i muzičar, a njegovo djelo je dramski triler sa elementima lirike i erotike.

Promocija romana „Vodič kroz istoriju emancipacije žena“ pozorišne kritičarke iz Podgorice, Nataše Nelević, biće održano od 20 časova u petak.

Filozofski fakultet iz Nikšića promovisaće monografiju „Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva“ u subotu 12. maja, u 14 časova, a nakon toga biće predstavljen i tematski broj časopisa „Komuna“. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva u 16 časova organizuje promociju knjige „Zovem se Čupa“. Predavanje dr Hakije Kanurića o knjigama „Islamski bonton“ i „Načela bračnog života“ biće održano od 17 časova u subotu, a sat vremena kasnije, poznati nikšićki stvaralac Obrad Nenezić predstaviće svoju zbirku pjesama „Centar mog svijeta“.

Promocija romana „Zavodnik ništavila“ srpskog političara, novinara i književnika Predraga Markovića biće održana u 19 časova, a u 20 promocija zbirke pjesama „Zubi u drvetu“ sarajevskog književnika Gorana Samardžića. „Roman bez ormana“ Vuleta Žurića biće predstavljen u subotu u 21 čas.

Ambasada Republike Italije u Crnoj Gori će u nedjelju u 13 časova predstaviti italijanske stripove, a nakon toga se predstavljaju autori Foruma mladih pisaca KIC-a „Budo Tomović“, kao i autori Književnog kluba „Poenta poetika“. Promocija romana „Silencio“ mladog barskog pisca Vladimira Vujovića biće održana u 16 časova, a u 18 promocija zbirke priča „Bez dragi moji“ Lidije Ćirić. Zbirka pjesama „Praški metro“ Mustafe Zvizdića biće predstavljena u 19 časova u nedjelju, a u 20 zbirka pjesama „Kiša rujanka ušiva rasute nerve“ Hadžema Hajdarevića.

Posljednjeg dana Sajma u 11 časova počinje edukativna radionica „Priroda, djeca, mašta – učimo uz puha Đorđa“ i promocija knjige „Puh Đorđe i duhovi triftara“ Žarka Vučinića, a u 14 časova promocija zbirke pjesama „Geografija tijela“ Lare Dragović.

Sajam će u ponedjeljak organizovati i nagradnu igru u 15.30 časova.

