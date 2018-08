Pogledajte City Groove after movie

Za one koji su propustili ovogodišnje izdanje City Groove festivala, koji se od 1. do 3. juna održao na Stadionu malih sportova u Podgorici, organizatori manifestacije pripremili su kratki after movie.

“Na filmu je radila petočlana ekipa iz Podgorice i Nikšića koja je zabilježila najinteresantnije detalje tokom tri dana, kao i dolazak brojnih inostranih i domaćih zvijezda o čijim se nastupima još uvijek priča”, ističu organizatori.

“Glavne zvijezde ovogodišnjeg City Groove festivala bili su škotski rok sastav “Simple Minds”, a njihovu fotografiju sa monografijama Crne Gore koju su dobili od direktora festivala Dragana Bulajića na društvenim mrežama vidjelo je preko 330 hiljada ljudi, dok je postove festivala na Facebooku i Instagramu vidjelo preko milion ljudi”, dodaje se u saopštenju.

“Ostvarujemo misiju zbog koje smo krenuli u projekat City Groove. Više nijesmo nepoznanica ni najvećim svjetskim agencijama. Ime i fotografije festivala, Podgorice i Crne Gore se nalazi na njihovim stranicama koje prate stotine hiljada ljudi, a naša publika dobija sve kvalitetniji i svjetskim standardima bliži proizvod. Pohvale naših učesnika nas hrabre i tjeraju da idemo dalje. Vidimo se sljedećeg juna”, poručio je Bulajić.

Iz organizacije poručuju da je peto izdanje City Groove festivala uveliko u pripremi, te da publika može očekivati još bolju i skuplju manifestaciju i po izvođačima i po produkciji.

