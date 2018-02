Pogledajte kako izgleda najskuplja svadbena torta na svijetu

Oni koji su imali priliku da posjete sajam vjenčanja u Dubaiju, mogli su probati najskuplju tortu na svijetu koja košta čak milion dolara. Tortu u obliku mlade napravila je Debi Vingam koja je u svijetu poznata kao najskuplja dizajnerka raznih poslastica.

Na sajmu vjenčanja u Dubaiju predstavila je tortu u obliku mlade čija je visina 182 centimetara, a težina 120 kilograma, piše klix.ba.

Za tortu je iskoristila čak 1.200 jaja i više od 20 kilograma čokolade. Sve na torti je jestivo i ručno izrađeno, a za kreiranje fine čipke na vjenčanici Debi je koristila više od 50 kilograma konditorskih proizvoda. Napravila je 5.000 cvjetova, a za ukrašavanje ove torte bilo joj je potrebno deset dana.

Pored jestive dekoracije, Debi je za ukrašavanje glave koristila prave bisere i trokratne dijamante (svaki košta 200 miliona dolara).

Debi Vingam ne pravi samo torte, već ima i svoju modnu liniju. Popularnost je stekla nakon što je napravila unikatne cipele koje koštaju 15 miliona dolara.

Za najskuplju crnu haljinu od dijamanata, čija je cijena iznosila 50 miliona dolara, ušla je u Ginisovu knjigu rekorda.

