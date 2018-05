Pogledajte prvi spot Nelly Al Mahmud

Crnogorska pjevačica Nelly Al Mahmud promovisala je sinoć u Sali DODEST KIC-a “Budo Tomović” svoj prvi singl „Gore od samoće“.

Pjesmu potpisuje srpski autor Bane Opačić, dok je aranžman djelo Marija Pajića. Za spot je bila zadužena produkcijska kuća “Bosonoga”, a kadrovi su snimani na više lokcija u Banjaluci.

„Kada sam odlučila da je vrijeme da se posvetim muzici, tražila sam pjesmu koja će da me osvoji na prvu. Taj proces bio je dug, ali se na kraju isplatio. Baneta sam našla na Instagramu i neko vrijeme pratila njegov rad. Kada sam ga kontaktirala, nijesam ni očekivala da će da odgovori, bilo mi je bitno da pokušam. Međutim, nijesam dugo čekala na njegovu poruku, brzo smo se dogovorili, a u pjesmu „Gore od samoće“, koju mi je poslao poslije nekoliko mjeseci, sam se zaljubila na prvo slušanje. U pitanju je ljubavna priča, tužna u kojoj će se mnogi pronaći, jer svi smo, makar jednom u životu patili zbog ljubavi“, kaže za “Vijesti” Nelly Al Mahmud.

Rado se kaže sjeti i snimanja spota.

„Najveću zahvalnost za dugujem kompaniji ‘Aquarius’ i produkciji ‘Bosonoga’ za predivan spot. Ekipa je bila profesionalna i opuštena pa mi je, iako je snimanje bilo dugo i naporno, mnogo lakše bilo da sve to podnesem. Zaista sam uživala tih nekoliko dana u Banjaluci“, prepričala je svoje utiske sa snimanja Al Mahmud.

Promocija spota i pjesme bila je osmišljena kao mini nastup u okviru kojeg je Nelly pričala o sebi, objasnila kako je zavoljela muziku, a publika je imala priliku da čuje neke od njenih omiljenih pjesama. Kao najzaslužniju za svoj muzički put je „okrivila“ svoju stariju sestru Nadu.

Foto: Filip Roganović

Nastup je počela velikim hitom Čake Kan „Ain’t Nobody“ za koju je istakla da je jedna od prvih koju je naučila, ali i da je dan danas rado pjeva na nastupima. Zatim je publika čula kompoziciju „U nedjelju“ koju je svojevremeno još kao osnovac pjevala na školskoj priredbi. Publiku je razgalila pjesmom Nine Badrić „Ako kažeš da me nevoliš“, i rok evergrinom „Crni ples“, koja je veže za tinejdžerski period. Nakon što je izvela „Loše vino“, publika je imala priliku da čuje i njenu priču o takmičenju X Factor gdje se okušala na audiciji sa sestrom, međutim hit “When you Believe” koji su tada zajedno interpretirale, ovoga puta Nelly je otpjevala sama, dok je Nada njen nastup pratila iz prvog reda.

Svom društvu posvjetila je aktuelni hit „New Rules“, a pred sam kraj Nelly, koja je rođena u Bagdadu, izvela je i nekoliko arapskih pjesama za koje je dobila poseban aplauz. Za sam kraj ostavila je svoj prvi singl „Gore od samoće“, prezentovavši publici kako numera uživo zvuči, a promocija je završena premijernim prikazivanjem spota.

Tokom koncertnog dijela, Nelly je na violini pratila Verica Čuljković, na kravijaturi Luka Ratković, dok je kahon i tarabuku svirao Dragan Đurić.

