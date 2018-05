Pogledajte spot: „2Cellos“ u finalu Lige šampiona sa "Seven Nation Army"

Luka Šulić i Stjepan Hauser spremni su za dugoiščekivani nastup na otvaranju finala Lige šampiona 26. maja, a uoči tog veličanstvenog događaja, snimili su i prigodni spot.

„2Cellos“ su ovoga puta odabrali i na violončelima besprekorno odsvirali pjesmu Seven Nation Army, koju u originalu izvode "The White Stripes". Tu pesmu, uz himnu Lige šampiona, imaće čast da odsviraju u finalu u Kijevu, piše RTS.

„Budući da je to pjesma koju ćemo izvoditi uoči utakmice u finalu Lige šampiona, prije nego što igrači izađu na teren, odlučili smo da snimimo i spot. Ja nosim dres Real Madrida, a Luka Liverpula, finalista Lige šampiona“, rekao je Hauser napominjući kako i Luka i on vole odlične rifove i velike bubnjeve koji sjajno dolaze do izražaja u Seven Nation Army.

„Pomislili smo - zašto ne bismo odsvirali oba istrumenta na našim violončelima. Ne možemo dočekati da odsviramo pjesmu u finalu Lige šampiona. Biće to definitivno trenutak za pamćenje“, ističe Hauser.

Spot su snimili u studiju gdje uz sve obaveze marljivo rade i na nadolazećem albumu. A sa nadolazećeg albuma već smo čuli i vidjeli sjajnu obradu vječnog hita Eye of the Tiger.

Nastupom u Kijevu, „2Cellos“ će se još jednom predstaviti pred velikim auditorijumom - riječ je o nastupu na jednom od najprestižnijih i najgledanijih sportskih događaja koji je prošle godine pratilo više od 350 miliona ljudi.

Prije poznatog dvojca, pred gledaocima finala Lige šampiona nastupiće Dua Lipa i Šon Pol.

