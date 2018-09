Pogledajte: Vil Smit proslavio 50. rođendan bandži skokom iz helikoptera

Američki glumac Vil Smit proslavio je svoj 50. rođendan bandži skokom iz helikoptera kod Velikog kanjona Kolorada u SAD.



Kamere koje su snimile akrobaciju za lajvstrim preko Jutjuba pokazale su glumca kako na bandži kanapima visi iznad kanjona u sjeveroistočnoj Arizoni.

"Ovo je među najlepšim stvarima koje sam ikad vidio u životu" rekao je Smit dok se njihao iznad ponora. On je opisao to iskustvo kao prelaz od "čistog užasa do apsolutne sreće".



Kako navodi AP, cijeli događaj je izgledao ka dotjerana epizoda rijaliti televizije. Timovi snimatelja prikazali su Smita, njegovu suprugu Džejdu Pinket Smit i njegovo troje djece kako ih na platformi dočekuju desetine rođaka i prijatelja. Njegov kolega glumac Alfonso Ribeiro bio je kao domaćin i intervjuisao Smita prije i poslije skoka.



Smitov poduhvat nazvan je skokom "u srce Grend kenjona" ali je zapravo izveden izvan nacionalnog parka Velikog kanjona na rezervatu indijanskog plemena Navaho nejšn koji na istočnom obodu nacionalnog parka.



Navaho vrač ga je blagoslovio i zahvalio mu što je došao na rezervat.



Smit je rekao da je uradio bandži skok kao odgovor na izazov kanala Jutjub "Yes theory". Taj kanal snima ljude koji rade stvari koje su im neprijatne ili teške. Međutim, akcija je takođe bila za sakupljanje sredstava za dobrotvorne svrhe preko onlajn lutrije za šansu da se gleda skok lično.

Sakupljen novac ide za obrazovanje djece u siromašnim zemljama.

