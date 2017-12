"Pogrebne i kladioničarske usluge": Prognoze i savjeti za 2018.

Pored svih novinara, blogera, umjetnika i drugih, rijetko ko je ove godine tako precizno secirao društvenu zbilju u Crnoj Gori, prije svega u glavnom gradu, i komentarisao je kroz humor i (auto)ironiju efektno kao “Pogrebne i kladioničarske usluge Podgorica”.

Za oko pola godine postojanja ova Facebook stranica prikupila je skoro 40 hiljada lajkova i nešto više pratilaca i postala obavezno svratište u crnogorskom sajberspejsu.

Podgorički humor prolazi i šire od Crne Gore, to znamo još od Rada Rapida minimum, ali su mu “Pogrebne...” dale novu notu svojom bizarnošću, nadrealnim i surovo realnim prikazima svega onoga što gledamo kad izađemo iz kuće, toliko izvitoperenim da čitaoci više ne znaju gdje prestaje stvarnost, a gdje počinje fantazija u njihovim postovima. Sirovo, slikovito, bez mnogo obzira prema politički korektnom izražavanju, kao ni prema gramatičkim pravilima, baš onako kako bismo obično pljunuli na svakodnevicu.

Oni su iskrivljeno ogledalo naše realnosti, a na kraju jedne i početku nove godine pravi je tren da se pogledamo i vidimo gdje smo i kako ćemo dalje.

Zato je ekipa iz “Pogrebnog...”, koja nije željela da otkriva svoj identitet javnosti, za “Vijesti” analizirala godinu za nama i predvidjela što nas očekuje u predstojećoj.

Što je po vama obilježilo godinu za nama?

Konstalacija emotivne nemoći i introvertnih kamataša, iz kojih proizilazi sablasnost u četiri zida. Prazni mimohodi sa primjesama fiktivnih, sujetnih akutnih pankreasa. Da rezimiramo, budućnost nakon 365 dana usko je povezana i sa gubitkom epohalne svijesti kako mi to prosto gledamo, nasuprot dugovječnosti. Kome je vakat, tome je ljubav slatka.

Gdje preporučujete po Crnoj Gori da se dočeka Nova godina, gdje je najbolji provod, što konzumirati to veče? Đe ćete za Novu?

Treba dočekat novu pored šporeta ili ispod jelke sa starom majkom i ujacima uz Neksanov vinjak i dvije kutije Pointa, a na televizor neka ide pjesma od Gorana Karana - Vagabundo ili golovi Patrika Klajverta... A ako se ima para, onda molim lijepo da se bre pođe do Šavnika na kuvano vino, mahovinu i suve ukljeve sa suprugom i ljubavnicom, navuć karirane košulje, namjestit ugaone frizure i da ve zora nađe uz kokain i pjesme Zdravka Kuzmanovića... I druga opcija da se ode sa stričevima do Karakasa na kur*e, pa neka ceh plati prekaljeni je*ač Fernando Kolunga... Neka je srećna Nova lopovi!

Kad je u pitanju vaša specijalnost - fudbal, što prognozirate: ko će osvojiti Ligu šampiona, a ko Zlatnu loptu,može li se Nejmar uključiti u borbu za vrh?

Kad već imamo priliku da pomenemo moderni i astonomski fudbal, koji nije sa ove planete već iz Divčibara, prognoziramo da će se na velelepne stadione Aberdina i Jorka, uz pomoć vlaške magije pojaviti nove generacije mališana u pečalbi koje će brzinom svjetlosti izrasti u buduće vedete i fudbalske generale. Ligu šampiona će osvojiti tim sa najviše individualaca, iako je fudbal sam po sebi kolektiv sa najviše stranaca. I ako se Puškaš digne iz groba, a Euzebio prestane da igra bingo, ipak laskavu titulu će odnijeti legendarni špic Hajduka iz Kule, Dejan Osmanović.

Opet će se raspravljati o tome koga i da li poslati na Eurosong kao predstavnika Crne Gore, vaše mišljenje?

Ove godine bi zaista trebalo ozbiljno da pristupimo temi Eurosonga i da pošaljemo jednog muzičkog genija i stradivarijusa koji u sebi ima svu čar postmodernističkog pristupa muzičke popularne kulture. Svoj raskošni talenat je dokazala i u poslaničkim klupama, ali i kao frontmen i pjevač death metal benda "RADENKO SKARABUDŽI ME MILOJKO", naša atraktivna i nadasve superiorna, milosnica i ibretnica, Beba Džaković. Nema sumnje da će Beba, i pored svojih skoro 300 godina bitisanja na zemlji, pokazati zašto je zovu Bilbo Bagins post-endivorholovske ere, i ovaj put rašarafiti evropski plesni podij! Kako će Bebana da odradi famozni pick & roll sa još jednim članom crnogorske muzičke ekspedicije i konačno osvojiti dugo sanjani pijedestal koji nam, po svemu sudeći i pr(i)(o)pada svih ovih godina. Bebuška, rock on!

Imate li kakvu preporuku za usamljene đevojke i momke, kako da nađu partnera sad za praznike?

Zakupi parče šanka muko majkina, pušti brkove Momire i pođi u dres Santos Lagune ka pravi Orinoko, popij paket vina i opuvaj kantu maslina i tako nenormalan priđi nekakvome cegeru od đevojke i reči da joj da si nervozan zbog diskusa i pada forme Maritima i Šruzberija, ali da bi joj ga zavuka pošteno... Pokloni joj dva goblena, šećer u kocke, traži joj fiksni i obećaj joj da ćeš je zvat u ponedjeljak u šest i po iz Pošte... A ti lakomice što si usamljena pošalji na Pogrebne svoje dojke i dobićeš 417 ponuda, jer voljeli bi razni jorgovani da ti pomirišu gaćice, vjeruj mi lepoto...

Foto: Savo Prelević

Ako izbori budu fer i korektni kao do sada, pobjednik je već poznat

Iduće godine idu izbori, hoće li se nastaviti dominacija DPS-a ili će nove snage poput stranke Marka Milačića prekinuti to?

Nema nikakve sumnje da će Miladin da odnese ubjedljivu pobjedu prvi put u ovoj prekrasnoj i prosperitetnoj zemlji. Milentije briljira retorikom, elokvencijom i umjetnošću fotomuzovanja, kao i sa pregrštom iznenađenja. Kako će da uleti Milovan sa trabantom u dres Sutjeske, (jer Sutjeska je prošlost, a Milo je budućnost) na novu funkciju i foteljicu i da porazi svoje ljute neprijatelje De Gola, Vinsente del Boskea, Marka Milačića, Isaka Njutna i naravno Koštunicu. Ukoliko uslovi na izborima budu u okvirima fer i korektnih, što do sada nije dolazilo u pitanje, mislimo da je pobjednik već poznat.

Izbor komentara iz 2017.

• Ko su momci s Pogrebnih, ko plaća ove profakture od momaka da ovo rade sebi, narodu i familiji... Godina je za nama, a mi se pretvorismo u likove iz paklene pomorandže, majka me ne zove sine, no veli đe si monstrume majkin, idi beri šipkove ili se bači pod kola kurovane Zoranov... Otac mi veli radiš li ti stvarno u pogrebne četinaru od mladića, jer me ljudi srijeću po pjaci i pitaju da im nabavim dobar kovčeg na rate, jer se nikad kvalitetnije nije umiralo.

• Veli jedna ja idem sa momkom za novu u Honolulu rezervisali smo veli hotel na 17 dana, jeftino je oko 30.000€ po osobi, a momak će je poves' na Dromiru da je je*e u auto na -70, i reć'e joj daj mi dva eura da sipam čašu goriva da te ne ostavim ođe.

• Moram veli nać neđe 5000 eura sinu mi je 3-ći rođendan, pa da mu tata zakupi Titeks da pozove prijatelje i kumove iz 17 vrtića. Propušio je mali trbosek prije po godine lutka tatina, tata mu mora kupit šteku cigara i stavit mu na profil 350 eura da ima za tombolu i da mu tu kurvu platim, vrijeme mu je... Vadio je nož na nas u kuću prije tri noći kad je osta bez čokolina, hrabar je... I ne može zaspat uveče ako ne pogleda “Zadrugu” i “Dnevnik”.

• Ko izmisli platu 350 eura, a “Vinston” podignu na 2,60 rak ga nagrdio za iste pare.

• A kako je svaki ku*ac počeo da ide na Adu, a do prije dvije godine su se žulile “Elfa” papuče po Sutomoru i Buljarici, jeo se parizer “Matijević” i nosila kafa u termos i paradajiz po džepova...

• Isto je predivan osjećaj kad se primi plata, pa crnogorski građanin onako domaćinski ode taksijem u mesaru, sav gizdav i sa osmijehom koji razoružava kasirke i švercere duvana, pa krene u naručivanje... Daćeš mi sedam grama pršute, dva kopita i kosti od galeba za supu, nareži mi Momire 17 grama slanine, neka bude mesnata i masna pa da zapucamo iz pušakah.... daj tu cijelu paštetu i pet jaja pa neka sve izgori majku mu je*em!

• Ko su gospođe što potrošiše 17000 eura na operacije zaboga, stavi mi veli 15 kubika katrana u usne, nos mi je ka Milenijum bez sina išmirglaj mi ga malo Dragane... Kači 720 slika svaki dan na Fejsbuk bolesni, ima preko 350 albuma, lajkuje je po Detroita, dvije familije iz Kijeva i dvojica iz Vinkovaca... Nacrtaj mi obrve markerom i slomi mi dva rebra... E lijepo li je bilo dok je trčala livadama i gazila hrabro u baljegu, no je đavo nagna da zaviri u porno novine...

• Bogomi smo počeli da živimo na baterije i punjače.. Sve je postalo jako, jako transparentno... Pa tako imamo vjernika na baterije. Postim ti veli po 40 dana, a svaki je vikend u kafanu, pije vinjak i spopada padavičarke i kamenjarke

Tu su i kockari na baterije – ja sam ti veli svako malo po kazina na Primorje. A on tamo na voćkiće kocka sa 20 maraka dok mu se svijes' ne uzme na čip 1, pored Rusa i Turaka koji gube svoje hotele i solitere od 20 spratova za 15 minuta. Ćeraju ga odatle metlom - Gospodine dolje niz ulicu imate kladionicu, pa tamo igrajte kuckove i tombolu.

Onda su tu i je*ači na baterije, koji svako veče obiđu po pet kafana, a nijedna pi*ke ne daje. Broj su zadnji put uzeli kad su bile žurke polumaturanata u “Verige” i dok je Saša drža videoteku “Air 23”. I to mu je fiksni dala da je iz pošte zove...

Pa Crna Gora se ne bi mogla zamislit bez biznismena na baterije. Izađe u košulje, nosi aktn tašnu, za vrat mu je lap-top, priča da je upravo doša iz Praga sa sastanka, a kod Ljuba u fontanu pije na crticu. Duguje kosu s glave, ali svaki dan prođe Bokeškom po pet puta, kako bi skrenuo pažnju.

• Ko su ljudi sto buše auspuhe da bi se čuli na 350 kilometara, a usput im iz auta kuka muzika Vlasotince-Besna Kobila?

• Ko su momci što naviju pjesmu na mobilni usred lokala ili na putu do kuće, a da slušalice ne ponesu...

Ko su ljudi što mačkama kupuju jegulje i zlatne minđuše, a jedu rol viršle od 35 centi?

Ko su ljudi koji u tuđe kuće otvaraju frižidere i uzmaju sve što im se nađe pod ruku?

Ko su ljudi koji znaju sve parove u grad i sa svima su dobro?

Ko su ljudi koji nikad nisu zadovoljni i stalno im je malo, a imaju po 4 stana, voze auto od šesnaes iljada i primaju po 2500 eura, a vazda kukaju kako nemaju i kako se ne može? Samo veli još jedan poslovni da uzmem za ovoga maloga mlađega i to je to, dosta mi je ...

• Dobro jutro ispijene dojč kafe u Deltu i omleti sa pečurkama u Siti Kvart, dako se najedete i napijete kući jedno jutro da se počine od vas i vaših slika.

• Ma neka ide Galatasaraj 6+

