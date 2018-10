Pokrenuo trep lavinu u Srbiji: Reper Fox na novom spotu sa Tešom Tešanovićem

Branko Kljajić, poznatiji pod pseudonimom Fox, bio je mladi novosadski underground reper koji tek pokazuje potencijal prije izlaska svog debi albuma “Trap Guru Trap Boss”. Danas kada u Srbiji kažete trep, ljudi Pomisle na Foxa. “Trap Guru...” nije bilo prvo izdanje tog zvuka u susjedstvu, ali je pokrenulo lavinu koja je rezultirala velikom popularnošću i milionima pregleda na YouTube servisu. Zato sa pravom novosadski reper može da sebi da titulu “Influencer”, kako glasi naslov njegovog novog singla za koji je snimio i spot u saradnji sa novinarom medijske kuće Balkan Info Tešom Tešanovićem.

“Snimio sam tu pjesmu i falio mi je refren, pa sam se dosjetio da ubacim isječke iz njegove emisije u kojoj sam gostovao. To je dobro ispalo, pa sam pomislio zašto ne bih pozvao i Tešu da bude gost u spotu, da dođe do te neočekivane saradnje. On je to rado prihvatio, jer poznajemo se dobro i privatno, ponekad se i družimo”, objasnio je reper u razgovoru za “Vijesti”.

Za dva dana “Influencer” je sakupio već skoro pola miliona pregleda, pa je Fox izuzetno zadovoljan, a ističe i da je pjesma u jednom trenutku bila prva na trendingu u Crnoj Gori. Uvjeren je da je tome doprinio i nastup koji je ovog ljeta imao na Sea Dance festivalu, kao član Bassivitya, najveće hip hop etikete u regionu.

“Bilo je sjajno u Buljaricama zaista, imali smo baš zapažen nastup. Osim mene nastupali su Mili, Arafat, Sara Jo, VIP, Kuku$, Surreal... Ljudi u Crnoj Gori i mi smo braća, svi oni to slušaju i pomno prate, ali rijetko kad imaju priliku da slušaju uživo te izvođače, što je ove godine Sea Dance prepoznao. Meni je lično bilo super na festivalu, svakako volim i dolazim svake godine da ljetujem u Crnoj Gori. Nastupili smo pred oko 15 hiljada ljudi, što je meni možda i najveći broj ljudi pred kojim sam nastupao ikad. Naravno, nisu došli svi zbog nas tu, ali se namjestila zgodna prilika da i mi osjetimo kako je nastupati pred tolikim auditorijumom”, prisjetio se Fox.

“Influencer” najavljuje novi album novosadskog repera, koji će nositi naziv “Trap Guru Trap Boss 2”. Fox otkriva da mu je u planu da objavi još jedan singl, a zatim i cijeli album do kraja godine..

“Sad će ići još jedan spot za taj singl i radim na albumu, koji će imati od 9 do 12 pjesama. Moram da odlučim koji je najbolji format, pošto nije više popularno izbacivati veliki broj pjesama, bolje je izlaziti danas sa video singlovima. Ali neću ga cjepidlačiti singl po singl, pa deset spotova, pa kao – eto to je bio album”, kroz smijeh priča reper.

Za ljubitelje trepa sa ovih prostora njegov prvi album je nešto poput Biblije, klasik svog žanra, ali Fox objašnjava da nije bilo tako kada ga je snimao i da mu je sada lakše baviti se tim zvukom.

“Četiri godine kasnije svi rade trep, to je nešto normalno, više se ne raspravlja toliko o tome, trep se odomaćio i provlači se kroz mnoge žanrove, tako da je sad super stanje. Kad sam to prije četiri godine radio stvari su bile drugačije, to je bilo nešto novo, starije rep glave nisu bile baš oduševljene tim novim pravcem, ali su ga i oni na kraju prihvatili. Dosta ljudi je mislilo da neću uspjeti, da to nikad neće zaživjeti na našim prostorima... Ja nisam ništa posebno ni očekivao, odradio sam to iz ljubavi, pa što bude neka bude. Na kraju je sve išlo lijepo, korak po korak tiho do toga da se danas može pričati o tome da li je to možda i neki klasik, svakako je jedan od prvih trep albuma. Neki koji su prvo sumnjali u to mi sad pišu da se vratim takvom zvuku”, kroz smijeh je zaključio on.

Sarađujem i sa Crnogorcima

Fox je otkrio da će na albumu sarađivati sa širokim brojem izvođača iz regiona, a pomenuo je i mogućnost da to bude neko iz Crne Gore.

“Sarađujemo mi. Sivilo je nekad bio dio Bassivity porodice. Slušamo i pratimo Who See, znamo ih privatno. Tu je i onaj fantastični betler iz Podgorice Random. Upoznao sam i momke iz Budve Most Wanted, ima tu par bitmejkera iz Crne Gore, a sa reperima sarađujemo odavno. Kod nas ne postoje nikakve granice”, kaže on.

