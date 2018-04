Pola vijeka od pobune 1968: Romantizovani mit ili oklevetana godina

Kada pišem ove redove Šezdeset osma puni 50 godina.

‘68 je predmet istoriografskih proučavanja, sada već sa pristojne istorijske distance.

Uprkos tome, burna ’68, je još bez jasnog bilansa i nasljeđa.

S jedne strane, romantizovani mit, s druge, oklevetana godina.

Još tokom 1968. bilo je pristalica i protivnika ovog velikog pokreta mladih, pa i onih ekstremnih u oba pravca. Pluralizam interpretacija opstao je do danas. Zbog svoje kompleksnosti, enigmatičnosti i mnogobrojnih posljedica koje je proizvela ’68, ta godina kritike, akcije i nade, još nije arhivirana.

Izvjesno, to je bila godina globalnog bunta mladih protiv autoritarnosti. Borba protiv državno - institucionalnih oblika moći ali jednako i protiv svih drugih društvenih formi autoritarnosti. Dakle, godina beskompromisne borbe za ljudska i socijalna prava, za promjenu načina života i običaja s ciljem stvaranja slobodnijeg društva i pravednijeg svijeta.

Sve je to trebalo radikalno i brzo promijeniti. Jedna od poznatijih parola pariskog maja je glasila: Cours camarade, le vieux monde est derriere toi (“Žuri druže, stari svijet je iza tebe”).

Mladi su u žurbi lupali na vrata jedne nove epohe očekujući da je ona tu, iza vrata. Ispostavilo se da nije baš tako.

Težnja ka radikalnim promjenama nije predviđala pucanje u bilo koga. ’68. nije ubila nikoga.

Smatra se da teroristička faza u Italiji i Njemačkoj koja će uslijediti u godinama kasnije ima svoje korijene u šezdesetosmaškom pokretu, no, ova teza ne može negirati činjenicu o pacifističkom karakteru autentične ‘68.

Posebnost, neki će reći bizarnost ’68 se ogleda i u činjenici su mladi bili, pa i radikalno, protiv vlasti pritom ne težeći osvajanju vlasti.

Skup pobunjenika, Pariz 1968. Foto: artblart.com

U najkraćem, ideja vodilja i koheziona snaga ‘68 su se ispoljavale u duhu pobune. Zato kolektivni portret šezdesetosmaša se prvenstveno nalazi u duhu modernosti i svježine koji je, bez svake sumnje, donijela ‘68. Ako su se akcije i ideje tog pokreta vremenom negdje zaustavile, duh ’68. kao kulturna paradigma je na određeni način nastavljen trajući do današnjeg dana.

Izvjesno, nekoliko velikih pokreta za ljudska prava, afirmisanih mirovnih udruženja kao i konstituisanje novih političkih pokreta i stranaka poput Zelenih i Feminista su bili direktan produžetak ‘68.

Poređenje sa 1848. godinom

“Nove generacije sljedećeg vijeka će učiti od 1968. kao što smo mi učili od 1848.” - su riječi Hane Arent u pismu Karlu Jaspersu (navodi Niall Bonda). ’68 se nerijetko upoređuje sa revolucionarnom 1848. Obje su započele iznenada, zapalile slobodarsku vatru, zahvatile širok prostor zemalja, nisu uspjele da promjene vlast, ali jesu posijali sjeme mnogih demokratskih vrijednosti i postale putokaz emancipatacije za građanina i narode.

Nerijetko se 1848. i 1968. godini dodaje i 1989. čineći zajedno neku vrstu političke triologije. 1989. jeste bila veliki geopolitički zemljotres, koji je sigurno bio dijelom uslovljen prethodnim procesima i istorijskim događajima, pa i u težnjama iz ‘68. Razumije se, uz mnoge specifičnosti. Društveni i geopolitički procesi 1989, recimo u Poljskoj I Čehoslovačkoj jesu bili direktno ostvarenje ideja iz ‘68.

Negdje je došlo do involucije, pa i tragičnih razmjera, uslovljene mnogim faktorima, između ostalog i zbog poraza studenskih demokratskih i emancipatorskih ideja. Recimo, studenski protesti u Jugoslaviji, zajedno sa filmovima iz tkz. Crnog talasa i usamljeni glasovi pojedinaca su otišli u istoriju i kao posljednja upozorenja, svojevrsne Kasandre koje je malo ko shvatio ozbiljno.

Postoji podatak da je u Francuskoj napisano više knjiga o 68. nego o Pariskoj komuni i revoluciji 1848.

Analogije događaja iz 1968. godine sa revolucijama u istoriji, onom velikom 1789, zatim 1830, rekosmo već revolucijom 1848, Pariskom komunom 1870, makar izgledale pretjerane, su česte u Francuskoj, vjerovatno zato što su se na ulicama Pariza 10. maja 1968. ponovo, a poslije skoro jednog vijeka, pojavile barikade.

Istoričari se razlikuju u pristupu 68. Za jedne je zadatak rekonstrukcija fakata na širokom prostoru u kojem su se zbivali burni šezdestosmaški događaji.

Drugi smatraju da su činjenice o događajima manje bitne, uzimajući za suštinu 68’ njeno simbolično značenje, njen duh, neki bi rekli mit, koji je bitno i primarno uticao na socijalne i kulturne procese, zatim i na one političkog i istorijskog karaktera.

Nobel za pobunjenika

Smatra se, po malo i u šesdesetosmaškom sanjalačkom maniru, da je ’68. uoči svog 50 rođendana dobila i Nobelovu nagradu.

Zapravo Nobelovu nagradu je dobio Bob Dilan jedan od simbola protesta tog vremena. Mnogi su nalazili da Dilanovi stihovi vjerovatno nisu baš “nobelovski” ako bi se držali stogih književnih kriterijuma. Zato se nerijetko tumačilo da su visoku književanu nagradu dobili Dilanovi tekstovi zajedno sa njegovim javnim angazovanjem - uz bunt, muziku, poeziju, filozofiju kojom su tražene promjene, što se sve spaja 1968.

Tako je Dilan bio inspiracija i u jednom od velikih protesta koji je ekslpodirao 23. aprila 1968. na prestižnom njujorškom univerzitetu Kolumbija. Tada je okupiran kampus u gornjem dijelu Menhetna koji se graniči sa poznatim crnačkim kvartom Harlem. Naime, radikalnije krilo na tom univerzitetu je osnovalo organizaciju Student for Democratic Society (SDS) čiji su članovi povremeno odlazili na Kubu da bi se tamo sreli sa Vjetnamcima, borcima u ratu protiv SAD.

Legendarni grafit u Parizu Foto: Gerard Aime/rapho

Jedno krilo ove organizacije, nazvano Weathermen bilo je inspirisano pjesmom Bob Dilana Subterranean Homesick Blues gdje riječi odu ovako: “You don’t need a weatherman to know which way the wind blows”. (“Ne treba ti meteorolog da bi znao kuda vjetar duva”.)

Ako odustanemo od možda skolastičkog pitanja da li je Nobelovu nagradu dobila ‘68 ili jedan od njenih kultnih muzičara ostaje nam da i povodom ove nagrade podsjetimo i da je Dilanova pjesma The Times They’re a Changing takođe bila jedna od muzickih ikona tog doba.

Uz jednu konstataciju i pitanje: da naslov još dobro i aktuelno zvuči, pa i u kontekstu pitanja - što se dogodilo sa šezdesetosmašima poslije 1868?

Da li je tačna ona Čerčilova: “da onaj ko u mladosti nije bio ljevičar nema srca, da onaj ko u zrelim godinama nije konzervativac nema mozga.”

Da li se to dogodilo i šezdesetosmašima, da li je prethodna misao bila samo dobar alibi za napuštanje početnih ideja - analiziraćemo nešto kasnije.

We Shal Overcome je jedna druga pjesma pretvorena u mit nekoliko generacija. Pjesma u kojoj se vjeruje u pobjedu istine i pravde, a koju su maestralno izvodili Joan Baez i sam Bob Dilan. Negdje je napisano da su dvije gitare, Joan Baez i Boba Dilana srušile Džonsona, američkog predsjednika u vrijeme američkih ofanziva u Vijetnamu.

Angažovanje protiv rata u Vijetnamu, kao što ćemo vidijeti u daljem dijelu ovog zapisa, će biti zajednička nit protesta 68. na svim, širokim prostorima pobune mladih 1968.

Detalj iz Beograda Foto: Wikipedia

Nessuno mi puo giudicare (Niko mi ne može suditi) je karakterističan, prkosan naslov velikog hita 1968. god. u Italiji Katarine Kazeli. U Francuskoj, pored muzike Brasansa, Brela i Ferea…, još se u licejima slušala pjesma Borisa Vijana - pismo predsjedniku države …“Le deserteur”

Monsieur le President

Je vous fair une lettere

Que vous lirez peut-etre

Si vous avez le temps

Je viens de recevoir

Mws papiers militaires

Pour partir a la guerre…

Je ne veux pas la faire

Je ne suis pas sur terre

Pour tuer des pauvres gens.

Dvije engleske grupe, Rolingsounsi i Bitlsi su već osvojile svijet donoseći revoluciju u muzici.

Budimo realni, tražimo nemoguće

O 68 se može govoriti u jednini i množini. Velikog zamah mladih ’68. je postao fenomen planetrane dimenzije. Emancipatorske ideje i konkretne akcije s ciljem osvajnja slobode u svim sferama društva postaje zajednički imenitelj ‘68. na širokom prostoru.

Iako u suštini nekordinirana na međunarodnom planu, uz poneku minimalnu vezu između određenih sredina, ‘68 po širini pojave jeste bio i jedan od prvih oblika globalizacije. Treba li podsjećati da se 68. kao transnacionalni fenomen događala mnogo prije pojave Interneta.

Zanimljivo je su neki političari i službe iz zapadnih zemalja “otkrivali“ dijelovanje internacionale ljevice, iza koje stoji na neki način Moskva. Kao što još više vlast u socijalističkim zemljema “otkrivala” kontrarevolucioni uticaj zapadnih zemlja. U Jugoslaviji su svi punktovi javne propagande i tajne policije otkrivali pored zapadnog uticaja, posebno opasnu “đilasovštinu”, koji stoje iza studenskog pokreta.

Jedan bauk jeste 1968. kružio planetom, bauk studentskog bunta. Međutim, nije bilo međunarodne zavjere, ni revolucionarne interncionale niti one kontrarevolucionarne...

Paraleno sa jedinstvenim fenomenom 68. postojalo je zapravo više 68. koje su se ispoljavale u svojim specifičnim uslovima, formama, dinamikama, bilansima. Dakle, težilo se promjenama u konkretim sredinama, društvima, državama.

‘68. na američkom univerzitetu Berkli nije ‘68. u Parizu, kao što se šezdeset osme razlikuju u Berlinu, Varšavi, Rimu, Beogradu. Ako dodamo ‘68. u Pragu, Meksiku i Tokiju onda je prilično jasna prostorna širina događanja jednog fenomena koji je ispoljen u mnogim specifičnostima konkretnih sredina.

Šezdeset osme su se u različitim formama ispoljavale ne samo od zemlje do zemlje, već ponekad i među gradovima u istoj zemlji. Recimo, razlike između protesta u San Francisku i Čikagu, Rimu i Milanu, Zapadnom Berlinu i Frankfurtu sve do onih većih sa dvije strane gvozdene zavjese.

Ukratko, ostaje činjenica da je veliki bunt 68. pretežno imao zajedničke ideje i kohoezionu snagu na širokom prostoru zemalja gdje uzroci i povodi nisu bili isti. Kao što, uostalom, studenski i socijalni pokreti 68. nisu proizveli iste rezultate.

Zato je o studenskom pokretu 1968. u svijetu, o tom jedinstvenom fenomenu, neohodno govoriti i u množini što sve čini pretenziju ukupne analize 68. realno teškom, gotovo nemogućom.

Ali vrijedi pokušati, možda i uz pomoć jednog od centranih slogana, ispisanog i na mostovima Sene u maju 1968. koji se brzo širio po osvojenim studenskim aulama u svijetu. Soyons realiste, nous demandons l’impossible. (“Budimo realni tražimo nemoguće”.)

“Zaboravite stare reči, izmislite nove reči...”

Pobunu mladih ne možemo vremenski smjestiti u jednu godinu, makar ona, ta 1968, bila centralna.

Zbog buntovnih događaja koji su se dešavali i nešto prije i poslije 68, dobrim dijelom je prihvaćen izraz Bernard La Corixs les annee’s 68 dakle, “godine šezdeset osme”. Ili anglosaksonski izraz The Sixsties (kako glasi naslov zapažene knjige o tom vremenu Arthura Marvicka).

Istina, u Francuskoj je ’68. svojim burnim događajima počela i završila se iste godine. U Italiji i Njemačkoj je sve trajalo mnogo duže završavajući na kraju jednim krakom u terorističekom izdanju.

Iako uvod u 68. traje duže sa konkretnim socijalnim procesima i idejnim inspiracijama, naročito političkom filozofijom, filmovima, muzikom, dijelima različitih mislilaca - status rodonačelnika studenskog bunta se pripisuje poznatom kalifornijskom univerzitetu Berkli gdje je na jesen 1964. osnovan pokret Free Speech Movement uz proklamaciju “studenske vlasti”.

Vrhunac studenskog bunta će se dogoditi u Parizu, najprije na univerzitu Nanter u jednom predgrađu Pariza gdje će vatra protesta biti zapaljena sa posljedicima totalne destabilizacije Francuske. Zbog ove, po opštem mišljenju, naviše tačke protesta, kako na teorijsko-akcionom planu tako i po posljedicama koje se dogodile, pariski maj 68, nježno nazvan joli mai, se uzima za simbol čitovog pokreta mladih tog doba u svijetu.

Dakle, studenski protesti idu 1968, kao nekom spontanom štafetom ovim redom: januar u Madridu, februar u Lesteru, mart u Rimu, april njujorški univerzitet Kolumbija, maj Pariz, jun Beograd, čitavo ljeto Meksiko, septembar Frankfurt itd.

Karakterističan je, u smislu pokazatelja širine prostora 68, i naslov jedne od prvih, a i danas nezaobilaznih knjiga o 68. koja je iste te godine objavljena u Parizu. “Combats etudiants dans le monde: Berkely-Berlin-Rome-Madrid-Tokio-Ancara-Belgrade-Rio-Varsovie-Mexico”. (“Studenska borba u svijetu: Berkli-Berlin-Rim-Madrid-Tokio-Ankara-Beograd-Rio-Varšava-Meksiko”.)

Kao što se može primjetiti i Beograd je tu, zabilježen već u naslovima. Po snazi, žaru, iznad svega težnji ka slobodnijem I odgovornijem društvu. Ali i po duhvnosti i učešću, pored studenata, velikog broja ličnosti iz kulturnog i umjetničkog svijeta. Ako su parole od Berklija, Berlina, Tokija, Varšave, naročito u Parizu bile spoj uspijelih, biranih, progresivnih, duhovitih, velikih poruka koje su ubrzo postajale ideje vodilje pokreta Beograd 68. nije ni u tome zaostajao. Ako su u tome u Parizu studentima pomagali Prever, nadrelisti, umjetnički krug egzistencijalista iz kafea Deux-Magots i Flore… ni beogradski studenti nisu bili bez pomoći šireg intelektulanog kruga.

Pjesnik Dušan Matić, nekada pariski student blizak nadrealistima, će izjaviti, zapravo poručiti mladima, u vanrednom broju “Studenta” 8. juna 68, trećeg dana od početka studenskog protesta na beogradskom univerzitetu: “Zaboravite stare reči, izmislite nove reči, zašto ste mladi”.

Da, Beograd je 1968 bio svijet. Možda i poslednji put.

