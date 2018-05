Poslušajte novi singl grupe Alice in Chains

Pripadnik takozvane “velike grandž četvorke” iz Sijetla, sastav Alice in Chains, nakon pet godina diskografskog zatišja, koliko je prošlo od posljednjeg albuma “The Devil Put Dinosaurs Here”, izbacio je novi singl i spot. Pjesma “The One You Know“ najavljuje šesti studijski album najavljen za ovu godinu.

Grupa je na turneji, a najbliži dosad najavljeni nastup je na zagrebačkom festivalu INmusic, koji će biti održan od 25. do 27. juna.

