Poslušajte "Oluju" u izvođenju "2Cellos"

Duo "2Cellos" objavio je njihovo naelektrisano izvođenje Vivaldijeve "Oluje" sa albuma "Let There Be Cello" koji će se u prodaji naći 19. oktobra.

"Uvijek smo govorili da želimo da razbijemo zablude o čelu i muzičkim granicama, ovaj album to i pokazuje. Inspiraciju smo nalazili na raznim stranama, od pop hitova do vanvremenske, klasične muzike, od klasičnog roka do filmske muzike. Ovaj album nudi puno toga, uključujući i našu originalnu muziku. Nema pravila, samo neka bude čelo", navodi se na zvaničnoj stranici "2Cellos".

Let There Be Cello koproducirali su Luka Šulić i Stjepan Hauser, zajedno sa Filipom Vidovićem, a kolekciju pjesama uključuju i dvije obrade prošlogodišnjih pop hitova – Perfect Eda Širana i Despacito Luisa Fonsija.

Spot je sniman u Hrvatskoj, na vrhu stjenovitog brda, sa munjama i gromovima i kišom, a dinamične kamere na pravi način prate dramu i napetost koja se krije u Vivaldijevoj kompoziciji.

"Volimo dramu kod Vivaldija. Zato smo željeli da donesemo "2Cellos" oluju u jedno od njegovih najpoznatijih radova. Trebala nam je odgovarajuća dramatična i prelijepa lokacija za video spot i našli smo takvu, blizu Pule. Ovdje je ljeto, ali oluja stiže", naveli su Šulić i Hauser.

