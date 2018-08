Pozitivne vibracije na Bedemu: Muzički vremeplov Massima Savića i festivalski oproštaj Anice Dobre

Nikšićka tvrđava je prve večeri Bedem festa “podrhtavala“ od dobrih vibracija. Tražilo se mjesto više za stajanje, a prema procjeni organizatora bilo je više od 2.000 ljudi. Veče je otvorio varaždinski electro alternativni bend Sowas, da bi pola sata kasnije binu zauzeo beogradski Aus Wiedersehen.

A onda muzički vremeplov Massima Savića. „Razlog“, „Stranac u noći“, „Iz jednog pogleda“, „Kladim se na nas“, „Ne dam grijehu na tebe“, „Zar više nema nas?“, “Sjaj u tami”, “Gracija”, “Sretan put”, samo su neki od hitova vječitog romantika koji je uspio da spoji “eleganciju kancone i energiju rokenrola”.

“Ovaj festival je krenuo sa bendovima poput EKV sa kojima sam uvijek rado sarađivao. Tu smo samo zato jer taj festival ima prizvuk drugačijeg i urbanog. To je jedna vrlo dobra situacija. Nije to samo propaganda da je takav festival. Takva i publika dolazi i ona opravdava sve ono što festival hoće. Fantastična publika i puno, puno iznad mojih očekivanja”, kazao je Savić nakon nastupa.

Govoreći o saradnji sa preminulim nikšićkim kantautorom Mikijem Vukićevićem, Savić je kazao da je tek nakon što je on preminuo shvatio da su mu dugi procesi stvaranja kompozicija.

“Mikijeva pjesma je divna i jedva čekam da je završim.Ta pjesma je malo teška jer govori o situaciji kako bi se mi ponašali da se Isus ponovo rodi i hoda zemljom. Najvjerovatnije bi ga tukli i ne bi priznali njegovo postojanje, kao što je to bilo i u istoriji. Mikijeva pjesma je vrlo filozofska, savjetodovna, govori koje vrijednosti treba da poštujemo, a kako čujem primitivne političare sve opet ide ka tome. Oni bi se opet klali, ubijali i krivo mi je što se okupljamo vrlo jako i snažno oko krivih stvari, oko igara, a spremni smo biti i gladni. Za sebe smo u stanju napraviti ništa.

Izbacuju ljude iz njihovih domova jer nijesu platili telefonske račune”.

Priznao je da se osamdesetih godina prošlog vijeka sjeća u magnovenju i da sada ima puno konkretniji i jasniji doživljaj kompozicija koje izvodi nego na početku njihovog nastajanja.

“Kada sam imao trideset godina moj mozak je bio na kašici, a to je ništa. Trebalo je to razvijati, vježbati moždane vijuge i tek danas uživam u svemu kako treba. Zgrozim se nekih puta kada se pogledam u ogledalo jer u sebi još uvijek imam dvadesetak godina i takav život živim. Žena i ja znamo otići u Opatiju na kafu i mi odemo, kao da smo djeca željna avanture, a samo smo željni promjena da nam se slike mijenjaju”.

Jako je tužan, kako je kazao, kada vidi da ljudi odluče da ne plate vodu ili struju da bi platili kartu za njegov koncert, ali i ponosan “što ljudi odvajaju bukvalno od ustiju da dođu da bi se oplemenili muzikom”.

Veliki problem je, kazao je muzičar, što mladi danas imaju prevelik izbor u svemu. Što se tiče informacija to današnjoj omladini ne fali,. Nedostaje im jedino fokusiranost, ali kako je kazao, to je odlika, mladosti.

“Ono što po meni jedino fali današnjim mladim ljudima je ne širina svih informacija, površno znati sve o svemu nego, fali im fali fokusiranost. Znati nešto jako dobro. Površno malo shvaćanje svijeta, ali takav sam i ja bio. Sa godinama dolazi ta zrelost”.

Za dugovječnost karijere ne brine jer ona već traje decenijama. Ima samo “slatke brige” kako svim ljudima koji dođu na koncert obezbijediti mjesto za sjedenje.

“Uvijek je ona slatka briga da nema previše ljudi. To je vrlo slatka briga. Što se dugovječnosti i rada tiče ona će biti koliko ja budem trajao a ja mogu večeras nestati sa ovoga svijeta. Kao što moj basista kaže, nakon nas koji stvaramo glaznu ostaće samo stop, play i pauza”, poručio je Savić.

Nakon njega scenu je zauzeo Električni orgazam i muzičari predvođeni Giletom pokazali su da roken rol nije umro, da još uvijek “igra rokenrol cela Jugoslavija“. Pridružila im se i Anica Dobra . Bedemom su se zavijorile “Svečane bele košulje” ispraćene već tradicionalnom bakljadom.

Anica je prije nastupa priznala da ima tremu jer je njeno gostovanje na Bedem festu premijerni, ali i oproštajni festivalski nastup.

„Ovo je prvo pjevačko gostovanje uopšte u životu pa mi je ovo ujedno i oproštajni koncert. Zaista mislim da mi to ne pripada a jako sam srećna što sam ovdje. Pjevaću kao da mi je prvi i poslednji put”, kazala je šarmantna glumica prije nego što je “Svečanim belim haljinama” podsjetila na vremena kada je roken rol “harao” Jugoslavijom.

“Da nije bilo Petra Šundića koji me pozvao na uporan ali dobronamjeran i pozitivan način nikada se ne bih našla na ovom mjestu pošto smatram da ovo mjesto pripada pravoj muzici a ja imam samo tu privilegiju da ponekad mogu, zahvaljujući mom poslu, da nešto zapjevam. To baš nije nešto vrijedno, nije to ni specijalni vokal, ali se večeras prisjećamo nekog davnog vremena iz filma ‘Crni bombarder’ gdje sam otpjevala par numera i imala tu privilegiju da sa Giletom i Vladom Divljanom učestvujem u stvaranju tih njihovih numera”, kazala je Anica koja smatra da roken rol nije propao jer je on “kao stil života, kao nekakav bunt, a bez bunta ne možemo da idemo naprijed”.

Priznala je da nikada nije osjetila takav priliv emocija u pozorištu ili nakon filmske filma kao što se osjeti kada se stoji na sceni sa rok bendom i pjeva.

“To je vrsta energije koja je mnogo jaka i nemjerljiva sa onim što se dešava u pozorištu. I publika nešto drugo daje nego što daje pozorišna. Današnje vrijeme je takvo da glumac nije samo glumac, kao što ni muzičar nije samo muzičar. Danas se sve to mješa. Ko je kreativan taj je kreativan, bilo da ode u kuvare ili producente. Sve se to nekako stopilo. Ako ne budemo mogli da plivamo u ovom današnjem vremenu, ne moramo baš da surfujemo, to neka rade mladi, ali mi ako možemo da se održimo na vodi to je već veliki uspjeh”.

Anica Dobra svoj prvi muzički nastup u Nikšiću pamtiće i po tome što je čašom punom piva pogođena u glavu. Podnijela je ona to stojički i nastavila da pjeva kao da se ništa nije dogodilo.

Nakon njih premijerni nastup na Bedem festu, koji se ove godine održava pod sloganom “Tvoj grad”, nastupio je Smoke Mardeljano koji se publici predstavio dobro poznatim hitovima “Reinkarnacija“, „Brate čuvaj se“, „Pozitiva“, „Pod srećnom zvezdom“, „Mi to dobro znamo i drugim“…

Prvo festivalsko veče zatvorio je sastav Bolesna štenad koji je na nikšićkoj tvrđavi nastupio takođe prvi put.

„Zaista smo prezadovoljni odzivom publike večeras, naročito što smo okupili sve generacije na jednom mjestu. S obzirom na večerašnje izvođače dobra svirka je bila očekivana i vjerujem da su svi zadovoljni s obzirom da je tvrđava skoro pa dosegla svoj kapacitet večerašnjom posjetom.“ Kazao je Boris Todorović iz Bedem festa.

Večeras će nastupiti Sergio Lounge, OFF Duty, Beograski sindikat, Belau i Nipplepeople.

