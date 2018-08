Pravo na sjećanje i nostalgiju

Kulturni poslenik Željko Bojović je pisac, pjesnik, esejista, prosvjetni radnik, skulptor. Autor je brojnih zapaženih knjiga: nekoliko knjiga eseja i studija, dva romana, devet zbirki poezije. Bojović je trenutno direktor Osnovne škole „Milan Vuković“ u Herceg Novom.

Bili ste direktor Narodnog pozorišta u Mostaru, svojevremeno upravnik Hercegnovskog pozorišta, potom direktor i urednik u Radija Herceg Novi, a sada ste direktor škole. Od svih tih dužnosti koje ste obavljali i sada obavljate, koje Vam je najviše odgovaralo?

- Mislim da mi, pošto sam i profesor, prosvjeta najviše odgovara i u njoj sam postigao najbolje rezultate, a najznačajniji je taj što je za vrijeme mog direktorskog rukovođenja Školom „Milan Vuković“ u Herceg Novom moja Škola dobila Državnu nagradu OKTOIH 2009. godine za izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja.

Pored redovnih radnih obaveza intenzivno se bavite književnošću i skulpturom. Šta Vas privlači skulpturi?

- Za mene je slikarstvo jedna od najznačajnijih umjetničkih vrsta, ali mi se čini da je skulptura ipak izazovnija. Potrebno je više rada i napora posebno kada se radi u kamenu. Skulptura je postojanija i dugotrajnija tako da više volim vajarstvo.

Ljubitelji knjiga vas znaju i kao pisca i pjesnika. Čemu ste naklonjeniji, prozi ili poeziji?

- Proza je zahtjevnija posebno roman a ja sam ih objavio dva: „Ljetopis porodice Lalušić“ i „San o sreći“, oba su bila u konkurenciji za Ninovu nagradu, dok je poezija samo na prvi pogled „lakša“ književna vrsta. Ja volim da kažem da je možda i „teža“ pošto jedna pjesma da bi bila uspješna mora da bude zgusnuti roman sabijen u kratku formu jer bi trebalo da zadovolji sve zahtjeve koje treba da ispuni i roman. A to nije lako postići. To znam iz iskustva pošto sam do sada objavio devet knjiga poezije: “Posvećene pjesme“, “Romanse“, “Tragovi na vodi“, “Preteča“, “A via Novi“ (hercegnovski pješčanik), “Lavirint“, “Pogledi“,esejistička proza, “Novi Most“, “Peritios“, „Sumatraizam Miloša Crnjanskog“, knjigu intimne proze “Zvjezdani Život“. Preveo sam sa engleskog jezika dramu „Naš gradić“ koja je izvedena u mostarskom „Narodnom pozorištu“ a autor sam i dramskih tekstova: „Pad Carigrada“, uvršten u repertoar „Narodnog pozorišta“ u Tuzli, radio drame„Julije Cezar“, emitovane na radio Herceg Novom u izvođenju Petra Kralja, drame „Anđeli u niskim oblacima“ bila u repertoaru hercegnovskog pozorišta, „Mi i Englezi“, koju je izveo Željko Vavić u okviru Sajma knjiga u Igalu.

Skoro ste objavili knjigu “Peritios”. Malo neobičan naslov, recite nam nešto o sponi vaše knjige sa ovim mitskim bićem?

- Peritios je mitsko biće, polu čovjek, polu jelen, koje je živjelo, po predanju u antičko vrijeme. Ono personifikuje različitosti i višeznačnost. Pošto je i moja knjiga sastavljena od različitih tematskih cjelina odlučio sam da po peritiosu nazovem tu knjigu.

Foto: Privatna arhiva

“Mostarski soneti” čine poseban krug ove knjige. I Šekspir je napisao 154 sonata koje je posvetio svojoj ženi En. Kome ste vi posvetili svoje sonete?

- Mostarski soneti su naravno posvećeni mom rodnom gradu Mostaru, a cijela knjiga mojoj majci.

Krug “Šantićeve večeri poezije” u velikoj mjeri posvećujete Šantiću, autoru “Emine”, najljepše ljubavne pjesme u srpskom pjesništvu. Kada se udavala Anka, žena koju je volio Šantić, on je to gledao i plakao. Koliko je njegova ljubav prema Anki u vezi sa pjesmom “Emina?

- Sigurno da veza postoji i da je Aleksa svoju ljubav prema Anki „pretočio“u pjesmu o Emini, on je naravno uz Svetozara Ćorovića, autora „Porobdžija“, u kojoj piše o mostarskoj liski Stojanu Mutikaši, vrlo značajnog mostarskog književnika koji je cijeli svoj opus posvetio takođe Mostaru, u čijoj je kući inače živio i umro Aleksa Šantić i koja je i sada stjecište koju obilaze mnogi poštovaoci Šantićeve poezije i Ćorovićeve književnosti. Naravno da će se uz Mostar uvijek vezati ime Alekse Šantića kultnog mostarskog pjesnika, po kome se i sada nazivaju mnoga udruženja Mostaraca po cijeloj bivšoj Jugoslaviji i inostranstvu, kao prepoznatljivom simbolu Mostara, po mnogima najljepšeg grada u nekadašnjoj državi, obilježenog Šantićem, najznačajnijim simbolom moga rodnog grada. U parku ispred Ćorovićeve kuće nalazi se spomenik Aleksi Šantiću a u blizini je nedavno postavljen i spomenik Emini. U Ćorovićevoj kući se i sada nalaze i neki originalni rukopisi i predmeti koje su koristili njih dvojica.

Vaš rodni grad, Mostar, grad je bogate istorije. Šta biste vi još izdvojili?

- Šta su još bitne odrednice Mostara po kojima je poznat od kojih je svakako najljepši svjetski poznati Stari most. On ima svoju posebnu priču, ali i drugi mostarski mostovi je imaju, kao, na primjer, Carinski, za koga je zanimljivo da su ga gradili ruski zarobljenici tokom I svjetskog rata. No, Stari most sa svojim graditeljem, Mimarom Hajrudinom i naručiocem, sultanom Sulejmanom Veličanstvenim, te Kujundžilukom i Priječkom čaršijom, kulama Tarom i Halebijom, čini jedinstvenu urbanu cjelinu iz 16. vijeka koju posjećuje ogroman broj ljudi iz cijelog svijeta. Zanimljivo je da je rekonstrukciju i restauraciju Kujundžiluka radio Mirko Kujačić, crnogorski, kolašinski i mostarski slikar koji je živio, radio i umro u Mostaru. Mostar je odvajkada i jedna izuzetna urbana cjelina sa svojim parkovima, šetalištima, od kojih je najpoznatije Štefanijino, od Gimnazije, koju je u maorskom stilu gradila Austrija, kao i gradsku javnu banju i most Franje Josipa, kasnije preimenovanog u Titov most,koji ih spaja, do Balinovca, šetališta koje je dobilo ime po supruzi autrijskog prestolonasljednika Rudolfa, povodom njihove posjete Mostaru, kućama i vilama, mostovima iz autro-ugarskog perioda i platanima duž Štefanijinog šetališta.

Čuveni su i mostarski voćnjaci, vinogradi...?

- Naravno, Mostar je poznat po svom zelenilu svih vrsta, trešnjama, šipcima, smokvama i drugim agrumima, i posebno grožđu u carskim vinogradima od koga se prave nadaleko poznata vina - crno, blatina; bijelo, žilavka. Pored najpoznatijeg koji se veže za Mostar, Alekse Šantića, u Mostaru su živjeli i radili mnogi značajni pjesnici i pisci, pa si ga s pravom tako okarakterisao, a o Mostaru su pisali svi, pa, naravno, i nobelovac Ivo Andrić. Prirodno je da sam počeo da pišem i objavljujem u rodnom gradu. Moja prva poema „Mostar“ objavljena je 1988. godine u mostarskom časopisu za kulturu i umjetnost „MOST“. U listu „SLOBODA“ i na Radio-Mostaru, gdje sam bio i urednik redakcije za kulturu i gdje sam se, pored uređivanja, neko vrijeme bavio kulturnim događanjima u gradu, objavio sam niz ogleda i prikaza, intervjua, kritika i osvrta. Možda je zanimljivo da sam intervjuisao i osvrnuo se na izložbu Mihaila Jovićevića, istaknutog crnogorskog slikara, nakon njegove uspješne izložbe u Mostaru. Pisao sam uvodne tekstove za monografije, priređivao i otvarao mnoge izložbe i aktivno učestvovao u kulturnom životu svoga grada.

Tu ste napisali i nekoliko knjiga?

- U Mostaru sam napisao nekoliko drama, esejističkih knjiga, romana, zbirki pjesama, od kojih neke, na žalost, zbog predratnih turbulencija i ratnog vihora nisu objavljene u Mostaru, nego kasnije u Beogradu, Podgorici, Herceg Novom. Naravno da je veliki dio moga stvaralaštva vezan za Mostar, koga ja, a ni on mene nikada nisam napustio.

Foto: Privatna arhiva

A onda dođe rat, mostarskom čaršijom poteče krv...

- Da. Nesrećna sudbina jednog od najljepših, da ne kažem, najljepšeg grada, u Jugoslaviji, jer svi koji su bili u tom gradu, živjeli duže ili kraće u njemu, studirali, boravili tu po nekim drugim obavezama, imaju isto ili vrlo slično mišljenje, što mi daje za pravo da tako kažem. Dakle, njegova nesrećna sudbina zbog suludih ideja nacionalista, primitivizma i rušilačko-pljačkaškog nagona ostrašćenog divljaštva ostaće zauvijek otvorena rana u meni. Mostar, civilizovani grad kulture i nacionalnog, vjerskog i svakog drugog sklada i tolerancije, „miješanih“ brakova, ovo je pod navodnicima jer je suludo, netačno i besmisleno tako karakterisati odnos ljubavi između dvoje ljudi, ali želim da se zna na šta mislim, u kome je bilo mjesta za sve, i domaće, i goste, i poznate, i strance, i druge običaje, i različite načine života, i različita razmišljanja, zbrisan je u vandalskom orgijanju rurusa nad urbusem. I možda baš zato što je bio takav smetao je i doživio sramni napad šume na grad, na asfalt mrzak onima koji su kad su hodali visoko dizali noge, i tu, u gradu, preskačući kamenje koje je ostalo u kamenjaru iz koga su došli. I prema njima smo bili dobronamjerni, očekujući da će se pripitomiti. Nismo, na žalost, sumnjali šta smjeraju. Porušene su i džamije i crkve da se uništi duh grada.

Ipak, gradove poput Mostara nije lako sasvim uništiti, zatrijeti?

- Tako je. Mostar je neuništiv i ponovo se, stidljivo, ali sigurno pojavljuje. Eto, iz takvog grada i takvog miljea sam došao u Crnu Goru, državu koja baštini sve one kvalitete i vrijednosti o kojima sam govorio. A Mostar je za mene ono što je uvijek i bio jer ja to želim i ne interesuje me mnogo „objektivna“ percepcija. Imam pravo na stvaralačku ekscentričnost i nostalgiju preslikanu na stvarnost.

Mostarci su nekad bili poznati kao ljubitelji dobre poezije, koliko danas Mostarci slušaju, čitaju i pišu poeziju?

- Mostarci sigurno čitaju slušaju poeziju i pišu poeziju. U to sam se uvjerio kada sam govorio svoju poeziju i na „Šantićevim večerima“ i u muzičkom centru „Pavaroti“ u Mostaru. Ovdje ću citirati mog prijatelja i mog profesora sa fakulteta Radeta Prelevića koji je napisao u recenziji mog prvog romana „Ljetopis Porodice Lalušić“ da je o Mostaru napisano mnogo poezije, ali malo romana i da je zato pojavljivanje mog romana “Ljetopis porodice Lalušić“ vrlo značajan momenat za Mostar.



Mostar je iznjedrio veliki broj značajnih stvaralaca

Mostar je uvijek bio grad umjetnosti i umjetnika. Koliko je vas odredio kao stvaraoca?

- U Mostar su dolazili i u njemu ostajali mnogi značajni umjetnici, svih profila, za koje je bio velika inspiracija i koji ih je plijenio svojom neposrednošću, otvorenošću, multikulturalnošću, postajući Mostarci. Mostar je i sam iznjedrio veliki broj značajnih stvaralaca. To nije čudno jer Mostar je imao vrlo bogat i dinamičan kulturni život. Nekoliko vrlo uspješnih pozorišta, Muzička škola, Simfonijski orkestar, Izdavačke kuće „Prva književna komuna“ i „Nimbus“ čiji je osnovač, direktor i glavni urednik bio profesor doktor Rade Prelević, književnik, skulptor, kulturni radnik, Dom kulture, Dom omladine, veliki broj galerija, ateljea, biblioteka i Univerzitet. Mostar je bio kulturno središte, u čijoj su blizini, dakle lako dostupni, Počitelj, srednjovjekovna gradska cjelina izuzetne ljepote, u kojoj se održavala čuvena slikarska kolonija, Blagaj sa sufijskom tekijom u kojoj su živjeli derviši, a koja je sagrađena uz izvor rijeke Bune, najvećeg kraškog izvora u Evropi, rijeke uz koju se nalazi najpopularnije izletište Mostaraca, Daorson na Ošanićima, sjedište ilirskog plemena Daorsa iz 3. vijeka, antička Narona, koje je i danas živo i nepresušno nalazište, gradine iz bronzanog i željeznog doba, Stolac sa Radimljom, nekropolom bogumilskih stećaka koju je opjevao Mak Dizdar u svima poznatoj poetskoj zbirci „Kameni spavač“, Metković i Opuzen sa svojim čuvenim gusarima Neretljanima, čiji brodovi, ponovo napravljeni po uzoru na stare, i sada plove Neretvom do njenog ušća u Jadransko more. Oko Mostara je veliki broj lokacija zanimljivih za obilaske.

