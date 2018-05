Predstava "Ekvinocijo" u četvrtak u 20 časova; Kunčević: Ode nam mladost

Predstava "Ekvinocijo", po drami Iva Vojnovića i u režiji Ivice Kunčevića je 100. premijera u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta (CNP) od 1997. godine, kada je obnovljeno pozorišno zdanje i premijerno će biti izvedena u četvrtak 17. maja u 20 časova, a na repertoaru će se naći i u petak i subotu.

Reditelj Kunčević je na današnjoj konferenciji za medije povodom premijere, izjavio da je "lijep gest da se u crnogorskom pozorištu igra drama njegovog Dubrovčanina, jer to ima puno dubokih i ozbiljnih značenja". Kunčević je u intervjuu za "Vijesti" ranije kazao da će u komadu iz 19. vijeka posebno biti istaknut motiv odlaska, što je potvrdio i danas.

Foto: Krsto Vulović

"Jedna od posljednjih rečenica u komadu je "Ode nam mladost!". Naime, radi se o tome da ljudi bježe iz svog zavičaja i potpuno je jasno da je to tema koja se tiče svih nas, u svim našim državama", kazao je.

Kunčević je tada "Vijestima" rekao i da probe teku veoma dobro, a koliko je ekipa ove predstave zaista uživala vidjelo se i na današnjoj konferenciji tokom koje su svi izrazili žal što se proces završava. To je potvrdio i Mirko Vlahović koji je priznao da ne voli mnogo da priča o nastanku predstave, ali o ovoj želi.

"Mi glumci obično volimo da igramo predstave tako što obučemo kostime, odigramo ulogu, poklonimo se, dobijemo aplauz.... Ja sam jedan od onih koji ne pričaju puno o procesu, ali moram kazati da ono što se dešavalo tokom rada na ovoj predstavi poslije danas ostavlja neku vrstu žala što se taj rad završava. To što smo mi doživjeli za ovih mjesec i po dana bila je prava svetkovina teatra i procesa, prvenstveno zbog samog rada sa gospodinom Kunčevićem. Mislim da smo napravili odličnu predstavu koja je srž onoga što teatar jeste, kazao je on.

Glumica Varja Đukić usaglasila se sa svojim kolegama i istakla da je imala čast da sarađuje sa Kunčevićem i da se u svim njegovim režijama uvijek vidi i osjeti da se on unio u komad. "Svaka od njegovih režija je genijalna", kazala je Đukić, a Kunčević ju je prekinuo i poručio da je "ova večeras najbolja".

Foto: Krsto Vulović

Najmlađi član ekipe "Ekvinocija", Irina Dragojević, djevojčica koja je poznati i po filmu "Iskra" Gojka Berkuljana poručila je da joj ova uloga mnogo znači.

Foto: Krsto Vulović

"Iako uloga nije puno velika, za mene je veoma značajna. Želim da se zahvalim svima što su bili brižni i dobri prema meni i želim svima da poručim da će uživati dok budu gledali ovu predstavu", kazala je ona.

Scenografkinja predstave je Ivanka Vana Prelević, kostimografkinja Danica Dedijer, kompozitorka Vjera Nikolića na scenskom govoru je radio Matija Stršen. Asistentkinja režije je Jelena Minić, a izvršne producentkinje su Nela Otašević i Janja Ražnatović.

Igraju: Varja Đukić, Mirko Vlahović, Momčilo Otašević, Goran Vujović, Branimir Popović, Danilo Čelebić, Julija Milačić, Gorana Dragašević, Žaklina Oštir, Olivera Vuković, Jelena Minić, Radmila Čolić, Milica Šćepanović, Dragan Račić, Gojko Burzanović, Slobodan Marunović, Marko Todorović,Irina Dragojević, Aleksandar Gavranić, Vukan Pejović, Vuk Lazarević i Katja Vujović.

Foto: Krsto Vulović

Muška klapa i vokalni efekti su tenor 1. i 2. Marko Prentić i bariton i bas Ivan Tomas.

Ekipa radio drame je: Irina Dragojević, Strahinja Radonjić, Mario Malezić, Vuk Kljajić, Vuk Bulajić i Jovan Mugoša.

Proces je tekao "s anđelima"

Da se ekipa koja je radila na predstavi odlično slagala vidjelo se i po šalama koje su upućivali međusobno tokom pres konferencije.

Momčilo Otašević je tako poručio reditelju da ga "ljubi po sto puta", ali nije ostavio Kunčevića bez odgovora...

"Ja sam svoju prvu profesionalnu predstavu radio baš sa Ivicom Kunčevićem prije skoro 15 godina. To je bilo u Zetskom domu, a sada opet radim sa Ivicom, ali 100. predstavu CNP-a. Meni je baba znala da kaže 'ljubim te po sto puta'... Ivice, ljubima Vas po sto puta. A baba je znala da kaže i 'ajde, samo s anđelima', e pa ovo je bio jedan proces s anđelima", poručio je Otašević nakon čega ga je Kunčević upitao da kaže gdje je glumio u toj predstavi, a odgovor je simpatično nasmijao prisutne...

"Glumio sam u ormaru ali sam se prvi put tada poklonio i računam da je to moja prva predstava".

U istom duhu je nastavio i Goran Vujović, nekima poznat i kao član alternativne organizacije "The Books of Knjige". Njemu je ovo diplomska predstava i, našalio se, od nje očekuje prolaz na fakultetu.

Odlazak je nekome problem nekome radost

S obzirom na to da je predstava rađena sa posebnim osvrtom na odlazak mladih iz zavičaja, "Vijesti" je zanimalo kako mlađu glumci vide tu problematiku, na šta je Momčilo Otašević dao odgovor:

"Ja vidim to kao jedan veliki problem, ali nekome je to i radost. Tako je u životu, a tako je i u Ekvinociju. Ivu je problem, Vlahu bi bila radost, nekome je smrt. Vidim to i kao jedan problem koji postoji otkad je svijeta i vijeka i mislim da nema rješenja za to već je u pitanju samo sudbina. Biće kako treba da bude", zaključio je on.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)