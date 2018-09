Predstava "Sobe": Niko neće otići kući ravnodušan

Premijera predstave “Sobe” zakazana je za 18. septembar u 20.00 sati, a reprize predstave su 19. i 20. septembra. Predstava se igra u Dramskom studiju Prazan prostor u Staroj Varoši, a publika se okuplja na vratima Sahat kule.

Projekat je podržan od strane sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada.

Na konferenciji za novinare prisutnima se obratila i savjetnica za kulturu Sanja Vojinović, koja je istakla da je Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada je podržao projekat Sobe i time potvrdio da je otvoren za alternativne kulturne projekte i saradnju sa mladim inovativnim ljudima.

„Prepoznali smo da je ovaj tekst poznatog pisca Ilije Đurovića značajan i da sa sjajnom glumačkom ekipom koju vodi poznati reditelj Mirko Radonjić ova predstava zavrjeđuje da se nađe u programu Podgoričkog kulturnog ljeta“, kazala je ona.

Osoben model rada - “Sobe” Foto: Ana Kašćelan

Pisac Ilija Đurović naglasio je da do realizacije ovog teksta ne bi došlo bez Dramskog studija Prazan prostor.

„Moje iskustvo tokom dva mjeseca rada je u svakom smislu sjajno. Cijela ekipa je u potpunosti bila posvećena procesu i iz ugla pisca i dramaturga moram da kažem da je saradnja bila na najvišem nivou. Možemo vas prilično spremno pozvati da vidite o čemu se radi, s obzirom na to da je iza nas kvalitetan rad tokom kojeg se čitav projekat razvijao i podigao na jedan viši nivo“, rekao je Đurović, autor dvije izuzetne knjige kratkih priča.

Đurović

U sličnom tonu govorio je i reditelj Mirko Radonjić: „U pitanju je grupni rad i iskrena i intimna potreba da se ova priča ispriča. Mislim da je važno da će svako ko živi u ovom gradu i ovoj zemlji moći da prepozna određene fenomene koji ga muče. Pristup tekstu je i bio nahranjen tom potrebom da progovorimo o fenomenima koje prepoznajemo kod sebe i oko sebe. Nadam se da će i ljudi koji dođu da nam se pridruže na tom putovanju moći da otkriju neke nove nivoe.“

Na konferenciji za novinare bio je prisutan i glumac Slaviša Grubiša, kao i studenti glume sa cetinjskog Fakulteta dramskih umjetnosti Pavle Prelević i Stevan Vuković.

„Ja sam prije svega radostan što sam u prvoj profesionalnoj produkciji Dramskog studija Prazan prostor, a prva predstava koju sam kao amater radio u životu bila je upravo u ovom studiju. U ovoj ekipi se stvorila dobra energija uz pomoć koje smo uživali u ovom istraživačkom procesu. Moram istaći da priliku za ovakvu vrstu pozorišnog rada nemam u javnim institucijama. Smatram da je ovaj način rada potreban i značajan za glumce jer otvara prostor da se vratimo sebi i onim iskrama koje nas vode u početku karijere“, kazao je Slaviša Grubiša.

„Prvi put kad sam pročitao tekst imao sam osjećaj da mi se utroba prevrnula i odmah sam javio reditelju da želim da radim. Tekst govori o Podgorici, a ja sam iz Podgorice, osjećam se kao da sam te likove već vidio, kao da ih poznajem i osjećam potrebu da još više saznam o tim ljudima. Ovaj proces je veoma značajan za mene kao studenta glume, ali i kao za mladog čovjeka koji živi u ovakvoj sredini. Stevan i ja smo u klasi profesora Branislava Mićunovića i mislim da smo dosta toga donijeli u ovaj proces, ali i sa dosta toga ćemo izaći iz njega“, ovako je svoje utiske saopštio mladi Pavle Prelević.

„Prvi put kada sam pročitao tekst bio sam zapanjen i zaintrigiralo me je to na čemu ćemo raditi. Proces je bio jako značajan i saradnja sa cijelim timom mi je donijela dosta znanja. U početku mi je kolega Aco Gavranić govorio da ću vidjeti koliko će me ovakva vrsta procesa mijenjati kao čovjeka, ali nisam mogao ni da pretpostavim. U meni su se desile velike promjene kada je u pitanju shvatanje problematike o kojoj se govori, razumijevanja tih ljudi i samog sebe. Siguran sam da ko pogleda predstavu neće otići kući ravnodušan“, kaže Stevan Vuković.

Ponovimo - premijera je na programu 18. septembra u 20.00 sati, a reprize su najavljene za 19. i 20. septembar. Informacije o prodaji ulaznica zainteresovani mogu naći na Fejsbuk stranici Dramski studio Prazan prostor. Broj publike je ograničen na 25 po izvođenju. Kako naglašavaju autori, preporučeni uzrast za predstavu je 18+.

