Premijera u Tivtu: "San ljetnje noći" u viziji Mačeja Kuzminskog

Nova plesna pozorišna predstava „San ljetnje noći“ u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Bitef Dance Company iz Beograda biće premijerno izvedena u ponedjeljak veče na sceni Atrijum Buča-Luković u Tivtu, sa početkom u 21.30 sati.

Ovo je prva premijera ovogodišnjeg prvog Festivala mediteranskog teatra koji se održava u sklopu ljetnje manifestacije kulture „Purgatorije“ u Tivtu.

Po motivima čuvenog istoimenog djela Vilijama Šekspira, ovu plesnu verziju „Sna ljetnje noći“ kao koreograf i reditelj potpisuje poznati poljsku umjetnik Mačej Kuzminski.

U predstavi igraju Dejan Kolarov, Ana Ignjatović Zagorac, Tanja Pjević, Miona Petrović, Jelena Bulatović, Nikola Živković, Andrea Dobrić, jakša Filipovac, Nađa Lukić.

Kostime i scenu potpisuje Slavna Martinović, dizjan svjetla Goran Balaban i Radovan Samolov, dok je muzički saradnik Darja Janošević.

„Ovo je treća koprodukcija sa Bitef teatrom, drugi naš plesni Šekspir, a treći “San ljetne noći” na “Purgatorijama”. Nakon “Magbeta” od prošle godine, evo i plesna predstava “San ljetnje noći”. Sve je to svojevrstan kuriozitet, a i govori o jednoj istoriji “Purgatorija” koja može da broji predstave u kontinuitetu. Zadovoljstvo nam je da nastavljamo uspješnu saradnju sa Bitef teatrom“, istakao je Neven Staničić, direktor Centra za kulturu na pres konferenciji oja je u subotu povodom premijere “Sna ljetnje noći”, održana u Tivtu.

Foto: Siniša Luković

Umjetnička direktorica Bitef Dance Company Jelena Kajgo podsjetila je na veliki uspjeh i dobre reakcije publike i kritike koju je doživio prošlogodišnji njihov zajednički koprodoukcijski prvenac – plesna predstava “Magbet”.

“Htjeli smo da publici primaknemo polje plesnog teatra kroz velike tekstove. Tu ima dosta predrasuda, plesni teataar je svuda u regionu marginalizovan. Sada kroz poznate teme i velika svima poznata djela, ljudi počinju da prate plesni teatar. Pokazalo se kao dobra ideja. Ne igra se predstava dva puta, nego je na stalnom repertoaru. Ovo je popularizacija umjetničke igre, a sa druge strane zanimljivo nam je videti nova tumačenja, pogotovo što se u plesnom teatru ne morate se doslovno držati teksta. Ideje su samo polazišta od kojih autori grade svoju viziju. Čini mi se da smo u odnosu na “Magbet”, u “Snu ljetnje noć”i otišli i korak dalje”, kazala je Kajgo.

Koreografkinja Isidora Stanišić kazala je da je predstave “smještena u neko drugačije vreme od našeg, u neku dalju budućnost, ili mi to mislimo.”

“Asocijacija koju sam dobila direktno od Šekspira jeste njegov stih „Što je čovek do magarac ukoliko pokušava da razriješi san“. To razriješavanje sna upućuje na nešto racionalno i kalkulatorsko, na nešto čemu u budućnosti težimo, u smislu usavršavanja mozga, priključivanje na računare. To je mnogo bliža budućnost nego sto pretpostavljamo. Šta će se dogoditi kad prestanemo da sanjamo? Ide se ka tome da postanemo besmrtni. Te magareće glave kod nas su kacige, na taj način ih tumačimo. Kroz jedno automatizovano kretanje povremeno proviruje sjećanje. I kako se tu kiborg snalazi, vidjećete. Vizuelno izgleda čarobno”, istakla je Stanišić dodajući da iako tako izgleda, nova predstava u suštini nije mračna i ima komičnih elemenata.

Foto: CZK TIVAT

Nakon sjutrašnje premijere, “San ljetnje noći” će na “Purgatorijama” biti repriziran i u utorak, 24. jula na Sceni Atrijum Buča-Luković u 21.30 sati.

