Preminula Areta Frenklin

Areta Frenklin preminula je u 76. godini.

Kako je saopštio publicista "Kraljice Soula" ona je preminula u svom domu u Detroitu.

U karijeri je dobila 18 Gremija (Grammy) uključujući onaj za životno djelo, kao i Nacionalni orden za umjetnost, Predsjednički orden slobode i članstvo u Kući slavnih rokenrola.

Pjevačica je od 2010. imala rak, a posljednji put je nastupila u novembru 2017, na koncertu u organizaciji fondacije za borbu protiv side britanskog muzičara Eltona Džona.

Njeni najveći hitovi su "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Chain of Fools", "Freeway of Love" i "Respect".

Nazvavši ga jednim od najmračnijih perioda svojih života, porodica Frenklin je kazala da "ne može pronaći riječi kojom bi opisali bol koji osjećaju u srcu".

"Izgubili smo oslonac i stub naše porodice. Ljubav koju je gajila prema djeci, unucima i rođacima nije znala za granice", kazala je njena porodica u saopštenju.

Foto: Reuters

Frenklin je rođena 1942. godine u Tenesiju, a odrasla je u Detroitu. Njen otac, sveštenik, C.L. Frenklin bio je izuzetno poštovan borac za ljudska prava i rani zastupnik "crnog ponosa", ali i prijatelj Martina Lutera Kinga mlađeg.

Nakon što je hapšen zbog posjedovanja droge, žena ga je ostavila i otišla sa Aretom i ostalom djecom.

Foto: Reuters

Areta je na turnejama po prvi put natupala kao dio očevog gospel šoua, a muzičko obrazovanje je sticala od velikana tog pravca: The Staple Singers, the Soul Stirrers, James Cleveland iThe Mighty Clouds of Joy.

Godinama nije redovno nastupala, djelimično zbog straha od letjenja nakon traumatičnog iskustva 1982. godine. Često je zbog zdravstvenih razloga otkazivala nastupe.

Foto: Reuters

Američki predsjednik Džordž Buš mlađi je odlikovao sa Predsjedničkom medaljom slobode, 2005. godine.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)