Preminula prva Bond djevojka, Junis Gejson

Britanska glumica Junis Gejson, najpoznatija po ulozi Silvije Trenč, prve Bondove djevojke iz filma "Dr. No", preminula je u 91. godini života.

Vijest o smrti je potvrđena na njenom zvaničnom Tviter nalogu:

"Veoma smo tužni što vam saopštavamo da je naša draga Junis preminula 8. juna. Ona je bila predivna dama koja je ostavljala upečatljiv utisak na svakoga sa kim bi se srela. Veoma će nam nedostajati", navedeno je u poruci.

Eunice Gayson, 'Dr. No' star and first Bond girl, dies at 90 https://t.co/5aew9qiU2Y #007 pic.twitter.com/RPKnXCkjYu — Hollywood Reporter (@THR) June 9, 2018

Nakon objave, oglasili su se i producent Bond serijala, Majl Vilson i Barbara Brokoli koji su izrazili tugu zbog njene smrti, i uputili riječi podrške porodici Gejsonove.

Junis Gejson je rođena 1928. godine u Engleskoj. Igrala je veliki broj uloga u filmovima i prije i nakon što je postala Bond djevojka, piše Dejli mejl.

Glumila je u poznatom hororu "The Revenge of Frankenstein" iz 1958. godine, a pojavljivala se i u poznatim televizijskim serijama "The Saint" and "The Avengers".

