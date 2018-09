Preminuo glumac Bert Rejnolds

Čuveni glumac Bert Rejnolds preminuo je danas u 82. godini.

Zvijezda filma "Smoki i Bandit" preminula je poslije scrčanog zastoja u bolnici na Floridi.

Rejnolds je rođen 11. februara 1936. godine u Mičigenu.

Iako je od djetinjstva sanjao o profesionalnoj sportskoj karijeri, povreda koljena i automobilska nesreća, natjerale su ga da se okrene nečem drugom na koledžu, koji uskoro napušta i odlazi u Njujork u potragu za angažmanima u pozorištu. Kako su mu bile dostupne samo male televizijske uloge, dvije se godine izdržavao radeći kao perač sudova, izbacivač i kaskader.

Sreća mu se osmjehnula nakon predstave "Mister Roberts". Stizale su povremene uloge u serijama "Riverboat", "Gunsmoke", "Hawk" i "Dan August". Film "Deliverance" predstavio ga je kao ozbiljnog glumca.

Uslijedili su hitovi: "Hustle", "Smokey and the Bandit" i "Starting Over".

