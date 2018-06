Preminuo otac Džeksonovih

Džo Džekson, otac mnogobrojne i čuvene muzičke porodice Džekson, između ostalih i kralja popa Majkla, preminuo je danas u 89. godini, javili su američki mediji.

Mediji su prenijeli da je osnivač gupe "Džekson fajv" (Jackson Five) preminuo od posljedica raka.



Prijatelji bliski porodici potvrdili su vijest o smrti, a sam Džekson je prije nekoliko dana u jednoj poruci na Tviteri nagovijestio da mu se bliži kraj.

Džekson, kojem je pravo ime bilo Džozef Valter, vodio je bend u kojem su bili njegovi sinovi.



On je sa suprugom Ketrin imao desetoro djece. Pored najpoznatijeg Majkla, preminulog 2009, njegova djeca su Rebi, Džeri, Tito, Džermejn, La Toja, blizanci Marlon i Brendon, Rendi i Dženet.

Sva djeca su bave muzikom ili su u svijetu šou biznisa. Džekson, koji je bio poznat kao "tata Džekson", svirao je gitaru ali je odustao od muzičkih ambicija radeći u fabricičelika kako bi prehranio mnogobrojnu porodicu.

Grupa "Džekson fajv" bila je aktivna od 1964. do 1990. Džeksonovi su izvodili ritam i bluz, soul, pop i disko muziku. Bili su je od jedan od najvećih pop i muzičkih fenomena sedamdesetih godina. Bend je poslužio stvaranju solo karijera njegovih vodećih pjevača, Džermejna i Majkla.



Hitovi grupe su bili "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save", "I'll Be There", "Mama's Pearl", "Never Can Say Goodbye" i "Dancing Machine".

