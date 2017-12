Priča o ljubavi, ženskoj slobodi i intelektu

„Crnogorske princeze“, knjiga Isidore Bjelice opisuje životne priče četiri žene koje su odredile sudbinu savremene Evrope. Anastasija, Milica, Jelena i Zorka, kćerke kralja Nikole Petrovića, bile su slobodoumne i moderne princeze koje su živjele onako kako su željele, na sreću, uvijek uz podršku svog mudrog oca savremenih shvatanja. Anastasijino kršenje društvenih kodeksa, vjenčanje za brata sestrinog muža, razvod u četrdesetoj, Miličina inicijacija u ezoterijske evropske krugove i veze sa magovima; Jelenino preobraćenje u rimokatoličku vjeru i njen odnos sa Musolinijem; Zorkina žustrina i želja da postane kraljica - nijesu njihove slabosti, kako bi se iz plemenske svijesti moglo misliti, već najsvjetliji i najljepši trenuci ženske slobode i emancipacije. Sa druge strane, ova knjiga pruža svim čitaocima otvorenog uma dosad neprevedene tekstove i izvode koji su bili bezrazložno skrivani.

„Crnogorske princeze“ Isidore Bjelice nedavno je objavila Laguna. Isidora Bjelica je jedna od najčitanijih srpskih spisateljica. Autorka je 65 knjiga.

Prije desetak godina objavili ste knjigu „Princeze di Montenegro“, a sada „Crnogorske princeze“. Je li riječ o istoj knjizi?

- Da to je ona ista knjiga koja je prije desetak godina potpuno izludjela čitaoce ex Yu, naročito one koji imaju crnogorske krvi a i sve ljubitelje veličanstvene crnogorske dinastije. Ne znam zašto se izdavač Laguna odlučio za promjenu naslova, ali poslije 65 knjiga ne miješam se iako je riječ o mojoj možda najvoljenijoj i najpopularnijoj knjizi poslije “Spasa”, koju je već u prvom objavljivanju pročitalo preko 100.000 ljudi. Nije je bilo dugo i mislim da su došle neke nove djevojčice i dječaci koji bi mogli da se upoznaju sa fascinantnim šćerima knjaza Nikole.

Kažete da se prava slika o princezama ne uklapa u guslarsku predstavu o majci paćenici. Pa, kako su Crnogorci tog vremena prihvatili slobodoumne kćeri knjaza Nikole?

- Pa nekad su ih ogovarali nekad slavili. Ja to uporno ponavljam - crnogorske princeze su najviše što je Crna Gora dala Evropi. One su paradigma slobode, pameti, duhovnosti, one su idoli mnogim savremenim princezama. Pa uostalom kada je moj otac primao Stauntonovu nagradu u Londonu i kada sam upoznala Lejdi Di ona me prvo pitala koju knjigu joj preporučujem o crnogorskim princezama, bila je fascinirana njima. A pošto je tata pričao u zahvalnici o svom crnogorskom porijeklu a ja sam stajala u bakinom crnogorskom koretu, Lejdi Di se nadala da ću joj ponuditi više materijala. Bilo me sramota da ne znam ništa više od onoga što sam čula od djede i pročitala u sterilnim udžbenicima i tako je krenulo moje traganje po arhivama Rusije i Italije, Malte, Francuske za tajnim materijalima.

Knjaz Nikola je imao plan da na Vranjini usred Skadarskog jezera sagradi konak u kome bi živjele njegove kćeri. Zašto se predomislio?

- Iluminacija, ključni trenutak izlaza iz mitske patrijarhalne svijesti najvažniji trenutak za crnogorsku dinastiju da zemlja u kojoj se plače kad se rodi djevojčica a ne dječak shvati da su ove djevojke najviše što Crna Gora ima i da će preko njih osvojiti Evropu a ne oružjem. Raskid sa svim patrijarhalnim primitivizmom. Umjesto da zazida usjedjelice on stvori najemancipovanije evropske princeze.

Zašto je škola Smoljni imala tako veliki uticaj na crnogorske princeze: Zorku, Milicu, Stanu, Mariju i Jelenu?

- Čudesna je to bila obuka za mlade princeze, Jelena nije voljela da čita ali je voljela sve ono što se tiče damskog obrazovanja, sporta, a Milica i Anastasija uprkos kanonski dominantnim knjigama i strogim pravilima su tu prvi put počele da proučavaju misticizam.

Kada se Zorka vjerila za Petra Karađorđevića knjaz Nikola je došao na ideju da im kum bude Milan Obrenović. Šta je htio da učini tim potezom?

- Pa jasno je šta je mudri Knjaz htio, kao što je najveće crnogorske pobjede izvojevao bez ijedne kapi prolivene krvi udadbama svojih šćeri i tako svoju dinastiju učinio evropski relevantnom, tako se nadao da spriječi krvoprolića na srpskom dvoru, a Zorku učini tim mirotvornim mistom. Nikola je jedan od najumnijih vladara koji nikad nije reagovao iz ega, dogme i strasti.

Za Zorku kažete da je bila prva žena politička siva eminencija. Možete pojasniti?

- Zorka je bila nježna a ambiciozna, ona je željela da sa mužem što prije povrati vlast i imala je ogroman uticaj na Petra. Nijedna crnogorska princeza nije bila prazna okićena ikebana, sve one bile su prije svega obrazovane, pametne, emancipovane i svoje! Zato su uzor mnogim slobodoumnim intelektualkama širom svijeta! Zorka je imala i ljepotu ali i neviđeno britak jezik i nevjerovatnu inteligenciju u tom odnosu ona je na čudan način bila jača ličnost od muža.

U čemu se ogledala moda misticizma u carskoj Rusiji i kako su misticizam upražnjavale Milica i Stana?

- Ruski dvor je bio uveliko u modi misticizma i spiritizma, mesmerizma kada su Černogorke zavladale njim. One su istinski tragači za tajnama života i smrti, zemaljskog i zagrobnog. Moje francuske i ruske kolege su mi poslije ruskog izdanja čestitale jer je ovo jedina knjiga na svijetu koja se detaljno bavi svim njihovim ezoterijskim inicijacijama i kontaktima. U američkim filmovima oni samo pomenu Raspućina, ovdje su svi detalji o njihovim kontaktima, tajnim znanjima, inicijacijama do kojih sam došla mučnim radom po svjetskim arhivama. One su veličanstvene. Da ovdje vlada druga atmosfera, da smo najzad izašli iz mitske svijesti, imali bismo seriju o Milici i Anastasiji za kojom bi ludio cio svijet. Ali ne, mi smo i dalje u želji da skrnavimo istoriju prema patrijarhalno atavističkoj svijesti. Za mene to više nije bolno, ja sam svoje uradila, ja sam napisala knjigu koja nema veze sa političkim i ideološkim malograđanskim uglovima, ja sam napisala knjigu utemeljenu na istinitim materijalima koja je izraz moje najviše fascinacije ovim mudrim, fatalnim, slobodoumnim ženama. Milica i Anastasija su najveći adepti koje je Evropa imala, to je čudesno sa kim su sve bile u kontaktu i kakva su tajna znanja znale sve sam to ovdje pobrojala.

Milicinu udaju za velikog kneza Petra Nikolajeviča poredite sa vjenčanjem Lejdi Di. Zašto?

- O kako je to bilo glamurozno, i cijela Crna Gora je slavila ovu najveću pobjedu. Posebno sam radosna što sam opisala sve detalje ove nevjerovatno glamurozne svadbe o kojoj je brujala sva evropska aristokratija koja je došla da prisustvuje ovoj veličanstvenoj ceremoniji i pokloni se mladencima.

Milica i Stana su bile, uz pomoć carice Aleksandre članice pravoslavnog reda jovanaca. Šta je to podrazumijevalo?

- Imate to detaljno objašnjeno. Poslije izgnanstva i dolaska u Rusiju red je podijeljen na katolički i pravoslavni i bile su i dvije kapele. Za mene je posebno uzbudljivo što su obje bile žene jovanovački vitezovi. Mnogi ljudi nijesu znali za te podatke jer je arhiva carske Rusije dugo bila nedostupna. Zahvaljujući mojim ruskim, francuskim, malteskim, italijanskim prijateljima imala sam pristup ovim arhivama.

Kakva je bila sudbina Milice i Anasasije i njihovih potomaka poslije pada ruske carske porodice?

- Izgnanstvo, potom neko vrijeme kod sestre u Italiji, Azurna obala, i Aleksandrija. Zbog toga sam išla i u Aleksandriju. Posebno mi je drago što sam upoznala publiku sa svim njihovim potomcima koji su imali nevjerovatno zanimljive sudbine uglavnom bivajući dio najviše evropske aristokratije.

Upoznavanje Jelene i italijanskog princa Vitorija desilo se na prvom Venecijanskom bijenalu. Kažete “da nije bilo svodničke pozadine, možda ne bi bilo ni bijenala”. Možete pojasniti?

- Da, Jelena je sa majkom i ocem odsjela u čuvenom Danijeliju a sreli su se na bijenalu, u knjizi imate sve detalje kako se ova ljubav rađala a brak ugovarao. Moja prijateljica iz Monaka kaže da je ova vještina zavođenja inspiracija svim mladim damama koje žele da postanu princeze.

Zašto su Petrovići u aristokratskim krugovima nazivani “crno mnoštvo”?

- Pa zbog ljubomore postali su nevjerovatno jaki, uticajni preko udadbi i inteligencije Nikolinih šćeri.

Kakav su odnos imali Musolini i kraljica Jelena?

- Kompleksan. Vitorio i Jelena su samo pratili ljubav i razočarenja svog naroda, kada je narod to tražio bili su uz njega, kada je narod to tražio odrekli su ga se i izdali, taj dio je naročito kontrovezan a zapravo nije. On više od ideologije pokazuje kako je teško biti vladar i plave krvi, kako je to i veličanstveno ali i jezivo teško o čemu je knjaz uvijek govorio svojim šćerima.

Meni je nevjerovatno koliko smo mi politizovani i ideologizirani, mene to ne zanima i nijesam imala namjeru bilo šta da cenzurišem da bih ugađala ni malograđanima ni puristima ni patrijarhalnim mitomanima. Ovo je priča o ljubavi i ženskoj slobodi i intelektu, a drugi neka pišu podobne i cenzurisane istorije.

Jelena Savojska, kraljica Italije

Jednog dana naša svijest će doseći taj nivo da iskoračimo iz mitske crno bijele svijesti i tada ćemo shvatiti da su ove četiri princeze najveći kapital kulture i slobode koje imamo do tad će se po običaju istorija pisati po porudžbini prilagođena patrijarhalno malograđanskom ukusu. Ja nemam veze sa tim, zato moja knjiga nije u lektiri, ali zato je za razliku od lektire svi čitaju sa žarom.

Kraljica Jelena je imala brojna interesovanja: voljela je da peca, interesovalo ju je travarstvo i medicina. Kažete da se o crnogorskom bilju kod nje raspitivao i Hitler?

- Da ona je vrlo apartna ličnost imala je neobične opsesije sve to je ovdje opisano pa i savjeti koje je davala mnogim slavnim i moćnim, bila je ekspert za ljekovite trave.

Danas, u mnogim evropskim kraljevskim kućama ima i crnogorske krvi, to su uglavnom potomci Nikolinih “šćeri”. Zna li se broj Nikolinih potomaka?

- Ja sam predstavila sudbine oko dvadesetak onih najzanimljivijih o kojima sam našla egzaktne dokaze. Žao mi je da je Umberto zabranio majci da objavi knjigu o Emanuelu. Ta knjiga i knjiga njene sestre o Raspućinu su misteriozno nestale. Ja vjerujem da se negdje čuvaju.

Koja je vama lično najbliskija crnogorska princeza i zašto?

- Ja sam lično najvise fascinirana Milicom i Anastasijom, dijelimo istu strast prema onostranom, duhovnom, mističnom, ezoteričnom ja sam bila šokirana našim sinhronim interesovanjima.

Princeze Milica i Anastazija

Imate li vi lično neke porodične veze sa ovim ženama, obzirom da su vaši roditelji iz Bjelopavlića?

- Da, moj djeda je to dugo krio od svojih šćeri da se ne bi pokondirile u socijalistickoj Jugoslaviji ahahaha, čak i sa druge tatine strane imam veze preko babe knjaza Nikole. Ali prije svega svaka slobodumna žena će se prepoznati u Crnogorskim Princezama, to je veza po slobodoumnom duhu važnija od rodbinskih. Ja sam svoju dušu prepoznala u njihovim.

Avanturistički i slobodarski duh

I jedno lično pitanje za kraj: kako ste vi? Kako se borite sa vašom bolešću?

- Trudim se da ne govorim više o bolesti jer je Balkan primitivna sredina u kojoj je bolest tabu. Tu sam da pomognem svakom ko traži savjet kontakt informaciju, jer sam prošla cio svijet u potrazi za lijekom ali iskreno umorna sam od borbi sa primitivizmom, atavizmom i tabuima. Dosadni su ti neosvešćeni ljudi koji osuđuju sve i svašta i ja više nemam potrebu bilo kome šta da objašnjavam. Neko gleda rialiti i ima idole u silikonskim starletama, ali ja vjerujem da ima ljudi koji kao i ja svoje uzore pronalaze u ovakvim osobama kakve su Milica, Anastasija, Zorka i Jelena. Mene je ova knjiga ontološki usrećila jer sam shvatila odakle mi taj avanturisticko nekonvencionalni slobodarski duh. Mnogi su pisali o njima ušminkano, cenzurisali im biografije i karakter, ja to nijesam radila jer me nije naručio bilo koji establišment da pišem niti me briga da ugađam farisejima, ovo su one veličanstvene i svoje, posebne, harizmatične i necenzurisane prema mjeri licemjera, naravno da sitne duše hoće da ih prekroje prema svom standardu, ali eto jedna knjiga koja kaže lažu vas, bile su mnogo uzbudljivije, emancipovanije, strasnije i pametnije nego što je to prigodno za čitanke i dosadne tekstove s povodom.

