Prihod od glasanja na Monteviziji ide u humanitarne svrhe

Nakon pauze od devet godina, tokom kojih je Javni servis internim izborom određivao predstavnika Crne Gore na Evroviziji, građani će u subotu 17. februara, imati priliku da odaberu muzičara koji će za nešto manje od tri mjeseca nastupiti u Lisabonu.

Detalje o predstojećoj Monteviziji „Vijestima“ je otkrila Nataša Baranin, urednica Drugog programa RTCG-a i šefica crnogorske delegacije na Eurosongu.

„Monteviziju smo zamislili kao muzičko - scenski nastup, gdje će u centru pažnje biti izvođači, naših pet konkurenata za Lisabon, a takođe smo mislili da bi bilo interesantno da se prisjetimo proteklih vremena, nekih od uspješnijih crnogorskih izvođača i možda sve to začinimo duhovitim i simpatičnim stvarima“, nagovještava ona.

Tako će publika koja u direktnom prenosu bude pratila Monteviziju, pored pet finalista Nine Petković, Vanje Radovanovića, Ivane Popović - Martinović, Katarine Bogićević i Lorene Janković (nastupaće u ovom redosljedu), imati priliku da u revijalnom dijelu čuje i pogleda nastupe ranijih učesnika Eurosonga iz Crne Gore.

„Možemo otkriti da će na Monteviziji biti jedan od naših najuspješnijih predstavnika, Nenad Knežević Knez koji se u Austriji izborio za prolazak u finale i plasirao se na 13. mjesto. Naš, takođe finalista, Sergej Ćetković, zbog ranije zakazanih obaveza nije mogao biti sa nama te večeri“, kazala je Baranin, koja je otkrila i specijalnog gosta.

„Sa nama će biti i učesnik iz Albanije, jer je to jedina zemlja iz regiona koja je odabrala svog predstavnika prije nas i on će svoju pjesmu predstaviti našoj publici. Svi ostali iz regiona biraju predstavnika poslije nas, ali možda je to prilika da mi našeg predstavnika ili predstavnicu, zavisi ko će od njih petoro pobijediti, ispromovišemo“, uz osmijeh je konstatovala šefica crnogorske delegacije na Eurosongu.

Baranin Foto: Privatna arhiva

Baranin je bila raspoložena da otkrije i ko će biti domaćini večeri.

„Urednik i scenarista, čovjek koji je veoma puno radio na ovoj Monteviziji i zaslužan je što će izgledati onako kako će izgledati je Ivan Maksimović. On će biti i voditelj programa, a sa njim će biti i naša draga Dajana Golubović i oni će sve uraditi da svojim šarmom i znanjem učine što interesantnijom ovu Monteviziju“, obećava ona.

Prema njenim riječima publika će moći da glasa putem sva tri mobilna operatera u Crnoj Gori, ali detalje je željela da sačuva za Monteviziju.

„Glasanje će biti krajnje jednostavno, neće biti nečega što do sada nismo vidjeli. Namjera nam je bila da preduprijedimo sve moguće kalkulacije, zato nismo puno ni pričali unaprijed o glasanju, jer želimo da svim našim finalistima damo istu šansu i istu mogućnost da dođu do Lisabona, a sa druge strane da zaista građanima pružimo šansu i damo priliku da izaberu našeg predstavnika“, pojasnila je Baranin.

„Potrudili smo se da pribjegnemo načinu gdje se ne bi moglo previše glasati sa jednog broja zato detalje glasanja još ne saopštavamo“, dodaje ona.

„Ono što je važno je, da će se TVCG odreći svih prihoda od telefonskog glasanja i preusmjeriti ih porodici Bućković iz Berana, kojoj je pomoć zaista potrebna“, istakla je Baranin.

Iako je RTCG objavio kratke inserte iz pjesama pet finalista, cijele će moći da se čuju tek uživo.

„Montevizija je šou koji pripada televiziji Crne Gore i kao kuća se trudimo da to bude dio koji će imati, da tako kažem ekskluzivu, pa će se pjesme čuti upravo u tom terminu. Ujedno, ponavljam, želimo da svim izvođačima damo iste šanse da građani čuju sve pjesme i sami izaberu predstavnika i glasaju za svog favorita i ujedno pomognu jednoj porodici“, poručila je Baranin.

Montevizija će se u subotu održati u hotelu Hilton od 20 sati, a pobjednik će nastupiti u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga, zakazanoj za 10. maj. Iste noći nastupiće i predstavnici Austrije, Danske, Norveške, Moldavije, Rumunije, Rusije, San Marina, Srbije, Holandije, Mađarske, Gruzije, Malte, Letonije, Poljske, Slovenije, Švedske i Ukrajine, a konačan raspored saopštiće organizatori tek nakon što sve zemlje izaberu predstavnika i predstave numere.

Finale Eurosonga koje se ove godine održava u Portugalu održaće se 12. maja kada će nastupiti 26 izvođača.

Slavko Kalezić promoviše novi singl "El Ritmo"

U revijalnom dijelu Montevizije sjutra veće nastupiće i prošlogodišnji predstavnik Crne Gore, koji nije uspio da se plasira u finale, ali je definitivno privukao najveću pažnju u Evropi, Slavko Kalezić.

Kalezić Foto: Privatna arhiva

On će nastupiti sa pjesmom „Space“ sa kojom se prošle godine takmičio u Kijevu.

Kako je otkrio na društvenim mrežama, ujedno će promovisati i novi singl „El Ritmo“.

„Godinu dana od premijere 'Spacea', evrovizijske revolucije i mog ulaska u svjetske produkcije, došlo je vrijeme za novi singl. Nastup na Monteviziji će objediniti sve, proslaviću sve svoje uspjehe uz pratnju sjajnih plesačica iz 'Stepsa' na čelu sa koreografom Milicom Bukilić. Pripremili smo divan nastup“, otkriva za „Vijesti“ Kalezić.

Prošlogodišnji predstavnik na Eurosongu dodaje da je pjesmu posvetio obožavateljima, naročito onima iz Velike Britanije, Španije, Holandije i Izraela.

„'El Ritmo' potpisuje sjajan tim, autor teksta i muzike je Dreamframer, a pjesmu je producirao Revvo. Znam da će se dopasti ljudima, jer slavi sve ono zbog čega postojim“, nagovještava glumac i pjevač.

Kalezić je obećao da će njegova nova numera uskoro biti i ekranizovana.

