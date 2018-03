Produktivnost na poslu najviše povećava pica

Prema rezultatima studije koju je vodio profesor Dan Arieli besplatna pica motiviše radnike da rade brže i bolje.

Tokom studije koju je proveo tokom pisanja knjige "Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations", Arieli je radnicima Intela u Izraelu na početku sedmice poslao jednu od tri poruke. Jednoj grupi je obećao besplatnu picu, drugoj novčani bonus od 30 dolara, a trećoj pohvalu šefa. Dio zaposlenih, koji je služio kao kontrolna grupa, nije dobio nijednu poruku.

Jedan dan je bio potreban da Arieli shvati kako radnike najviše motiviša pica. Prema rezultatima njegovog istraživanja, radnici kojima je obećana pica bili su 6,7 odsto više motivisani nego grupa koja nije dobila nikakvu poruku.



Na drugom mjestu je pohvala šefa koje su produktivnost radnika uvećala za 6,6 odsto. Novac je poruduktivnost povećao za samo 4,9 odsto.



Zanimljivo je da su oni kojima je ponuđen bonus za dva dana bili 13,2 odsto manje produktivni, a do kraja sedmice njihova produktivnost pala je za ukupno 6,5 odsto.



Na kraju sedmice, produktivnost onih koji su dobili pohvalu šefa izjednačena je s produktivnošću onih koji su dobili besplatnu picu. Arieli tvrdi da bi, u slučaju da su ostvarili originalni plan o dostavi pice na kućne adrese radnika, pica bila konačan pobjednik.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)