Provera za "Vijesti": Život muzike je danas kratak, pa i proizvodnja mora biti brza

Zvijezde prve večeri City Groove festivala “The Cube Guys” i Dario Nunez u okviru konferencije za medije prije početka programa odgovarali su na pitanja crnogorskih novinara, te otkrili svoje utiske o Podgorici, ali i o muzičkim planovima.

Kako je istakao Luka Provera iz italijanskog elektro dua, njima je ovo četvrti dolazak i nastup u Crnoj Gori.

“Uvijek je veoma lijepo iskustvo, jer kao Italijan osjećam puno povezanosti zato što su predjeli slični, kao i kultura, pa tako i način na koji se uživa u žurkama”, kazao je on, a zatim otkrio i koliko im je pomoglo u pripremanju repertoara to što već poznaju publiku.

“Gdje god da idemo drugačije je iskustvo, jer nikada ne znaš kakvi su ljudi ispred tebe. Prošlih puta smo nastupali u turističkim gradovima, pa su u publici većinom i bili turisti koji su tu na nedjelju ili dvije dana, zato i ne očekujemo istu reakciju. Prvi put smo u Podgorici, pa je i naš pristup drugačiji”, smatra Provera, koji ističe da sa kolegom Robertom Intralacijem nikada unaprijed ne priprema repertoar.

“Želimo da izađemo, vidimo šta se dešava u publici. Roberto ima deset godina više iskustva od mene i mnogo nam je zabavnije, kada nemamo očekivanja i planove”, tvrdi muzičar.

Sa druge strane Nunezu je ovo prvi dolazak u Crnu Goru.

“Bio sam nekoliko puta u okolnim zemljama, ali prvi dolazak u neku zemlju je veoma uzbudljiv”, pojasnio je on.

Na pitanje “Vijesti” da li kada nastupa na festivalima pokušava da uskladi svoju muziku sa ostalim izvođačima ili se trudi da publici pruži nešto drugačije, DJ i producent odgovara:

“Imam sopstveni stil, ali on obuhvata različite žanrove. Trudim se da slušam DJ-eve koji nastupaju prije mene, ali i da analiziram atmosferu u publici, kako bih napravio neki miks i nadovezao se u svom stilu”, kaže Nunez.

Ni on, a ni članovi dvojca “The Cube Guys” nisu se plašili oblaka nad Podgoricom prije nastupa, jer kako je kazao Provera prisjećajući se jednog nastupa tokom kojeg su se izmijenjali oblaci, sunce i noć - “priroda ti može pomoći”.

On je otkrio i koje je najčudnije mjesto na kojem je nastupao.

“Imali smo nastupe u klubovima, na otvorenom, stadionima... ali najčudnije je bilo na brodu, gdje je bilo oko 150 ljudi. U takvim situacijama nema izlaska, ljudi moraju ostati do kraja putovanja i u potpunosti iskusiti čari muzike”, prisjetio se on, dok je Nunez istakao kao najčudniju lokaciju klub u kojem su DJ-evi i setovi bili smješteni u toaletu.

“Iako je bilo malo skučeno, istovremeno je bilo i zabavno, jer ljudi obično u kupatilima provode vrijeme pjevajući”, uz smijeh je ispričao Nunez.

Ovaj muzičar inspiraciju za rad, kako je otkrio, crpi iz različitih kultura, a Provera objašnjava njegov rad sa Intralacijem na sličan način.

“Nismo počeli sa elektronikom, a pošto dolazimo iz različitih kultura, slušali smo različitu muziku, od klasike do popa iz ‘80-ih i diska iz ‘70-ih i to je jedna od naših tajni. Volimo da slušamo sve i crpimo emocije iz toga, a zatim to prebacujemo u elektroniku na moderan način”, ispričao je on, a zatim otkrio planove za bližu budućnost.

“Prije nekoliko dana sam u jednom intervjuu izjavio da umjetnik pati, jer je njegova rutina da producira, pronalazi nove ideje i inspiriše se. Tako je i sa nama, nikada ne stajemo. Život muzike danas je vrlo kratak zbog tržišta, pa zato i proizvodnja mora biti brza i efikasna”, pojasnio muzičar.

Nunez je sa druge strane stvorio sosptveni raspored, jer tokom zime producira i kreira muziku, a ljeti ima nastupe.

“Prije tri mjeseca sam prestao da produciram i u studio ću se vratiti u septembar, ali već sada imam nove ideje”, otkrio je on.

Organizatori su na kraju konferencije otkrili da je i drugi kontingent karata u pretprodaji za drugu i treću noć festivala, odnosno za večeras i sjutra rasprodat, te pozvali publiku da ulaznice kupe na ulazu.

Ulaz na prvo veče City Groove festivala je slobodno.

S obzirom na to da su nakon nedavne tragične smrti DJ-a i producenta Avićija, mnogi iz svijeta elektronske muzike počeli da otkrivaju koliko je njihov stil života naporan, i gosti City Groove festivala su prenijeli svoje iskustvo.

“Mislim da je Roberto u ovom poslu strastveno više od 30 godina i nikada ga nisam čuo da se žali da je umoran. Ne želim da pričam o Avićiju, jer mogu samo u naše ime – nama nikada ovaj posao ne dosadi. Naravno ponekada smo umorni zbog letova, vremenskih zona, ali ne i kada dođe momenat da uključimo slušalice i radimo”, prokomentarisao je Provera koji je kaže da “DJ-evi žive rokenrol život”.

Nunez, ipak, ima raspored koji mu onemogućava preveliki zamor.

“Uglavnom radim samo vikendom, što je potpuno drugačije od situacije Avićija koji je radio konstantno. Za mene je zato radost odlazak u studio ili na svirke i ukoliko nemam let ili obaveze često ostajem sa prijateljima i nakon mog nastupa”, otkrio je on.

