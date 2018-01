Prvi izlazak Sunca poslije 40 dana

Вчера в Мурманске закончилась 40-дневная полярная ночь. Вместе с горожанами мы отправились на загородную сопку встречать первый солнечный луч 🌄 . Вчера солнце вышло всего на полчаса, а уже через десять дней световой день будет длиться целых четыре часа. В Средней полосе мы бы вспомнили, что и до весны недалеко, но в Мурманске снег лежит до мая, а выпасть может и в июне, поэтому про весну говорить рано. . Для транспортировки граждан к Солнечной горе власти предоставили один автобус, который курсировал туда-сюда. Мы попали только в третью ходку, прождав на остановке около часа, впрочем, внизу было намного теплее, чем на горе 😬 . На саму сопку нужно подниматься пешком, и чем выше идёшь, тем холоднее становится. На вершине было - 19 и дул ледяной ветер 🌬 Лена забыла надеть шерстяные носки, поэтому почти попрощалась с пальцами ног, а руки отмёрзли при съёмке видео. Пашина хвалёная куртка не прошла испытание морозом при высокой влажности ❄️ . Жители стойко ждали солнца, общались и угощались мандаринками. Многие приехали с маленькими детьми. Один мужик к радости телевизионщиков даже с голым торсом ходил - смотрите в сториз 😱 . В 12:39 солнце показалось над горизонтом, и, о чудо, предметы стали отбрасывать еле заметные тени. Сильно светлее или теплее не стало, но главное, что солнце дало надежду на возвращение светового дня, без которого, как нам рассказали мурманчане, им тяжело и грустно ☀️ . . . . . #vscorussia #instagramru #natgeoru #очень #мурманск #мурманскаяобласть #murmansk #кольский #кольскийзалив #murmangram #мурманск1916 #нашмурманск #русскийсевер #север #заполярье #заполярнымкругом #русскийсевер #arcticcircle #polarcircle #арктика #arctic #кольскийполуостров #полярнаяночь #рассвет #зимнийдень #зимняясказка #первыйрассвет #мороз #морозноеутро #вТемнотеТрип

A post shared by Паша и Лена (@_pashalena_) on Jan 11, 2018 at 9:48pm PST