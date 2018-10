"Publike ima, bitno je samo svirati što više"

Hrvatsku kantautorku Barbaru Munjas crnogorska publika je bila u prilici prvi put uživo da sluša na prošlom Lake festu. Nakon što je na Krupcu probila led, nekadašnja članica grupe “Gustafi” dolazi ponovo u naše krajeve, ovaj put radi klupskih nastupa. Rokerka iz Rijeke sinoć je nastupila u Nikšiću, a večeras će održati koncert u “Montenegro pabu” u Podgorici. Početak je zakazan za 22 sata, a ulaz je besplatan. Barbara u glavni grad dolazi sama, bez pratećeg benda (Barbara Munjas Calligraphy), a u okviru jesenje turneje tokom koje će uglavnom svirati po regionu, ali će stići i do Berlina. Uoči gostovanja u Crnoj Gori hrvatska kantautorka objavila je i spot za novi singl “Men”, koji je dostupan na YouTube servisu, a najavljuje izlazak Barbarinog albuma na engleskom.

Kakva su očekivanja uoči gostovanja u Crnoj Gori, budući da su vam ovo prvi klupski nastupi kod nas?

Tako je, ovo će biti moji prvi klupski nastupi u Crnoj Gori. Klupski su nastupi uvijek intimniji i mogućnost povezivanja sa publikom je mnogo veća, a i atmosfera je nekako opuštenija, nema opterećenja sa poštovanjem satnice u minut kako to obično mora biti na festivalima, tako da očekujem da će to biti fino, opušteno veče i lijepo druženje.

Šta može publika očekivati, kakav repertoar i dolazite li sami ili sa bendom?

Dolazim sama tako da će publika još jednom moći čuti repertoar u “flesh and bones” varijanti, dakle vokal i električna gitara, pjesme u onoj formi u kojoj su i nastale.

Nastupili ste ste na Lake festu, kakve utiske nosite sa Krupca? Koliko će predstojeći nastup biti drugačiji, osim te očigledne razlike između klupskog i festivalskog?

Organizacija Lake festa je na jednom zavidnom nivou, profesionalizam u punom sjaju, tako da su utisci koje nosim sa Krupca vrlo pozitivni. More ljudi, pozitivne energije i super muzike. Ovog ću puta odsvirati nešto više pjesama s obzirom na to da ću imati više vremena za predstavljanje. Predstaviću nešto više od pola materijala kojeg sam stvorila u posljednjih godinu i po dana.

Objavili ste novi spot, gdje i kad je sniman, kako je bilo na snimanju, zašto ste odlučili baš tu pjesmu da ekranizujete?

Spot je sniman u Puli prije nekih dvadesetak dana. Režiju, snimanje i montažu potpisuje kolega iz benda Barbari, Erik Vojak, a scenario moja malenkost. Snimanje je prošlo nevjerovatno brzo i ugodno. Snimali smo svega četiri sata i odmah prvog dana je odrađen veliki dio posla što se montaže tiče. U spotu se pojavljuju slike i skulpture poznatog istarskog umjetnika Elvisa Bertona, zbog kojih je spot dobio jednu poptpuno drugačiju atmosferu od one koja je mogla biti da njegova umjetnička djela nisu bila prisutna kao dio scenarija. A što se tiče odabira pjesme, ova je jednostavno nekako došla prva na red. Pjesma je inače snimana u Puli, u ex studiju “Partyzan”, produkciju potpisuje Marijan Jelenić iz benda Nola, a mix i master Perica Šuran.

Prije ste radili kao bend Barbari, sad je to Barbara Munjas Calligraphy, sastav je praktično isti, koja je razlika, zašto promjena imena?

Istina, svi ljudi u BMC su u neku ruku bili članovi Barbara, ali uloge nekih su drugačije. Alen Bernobić je u Barbarima svirao pretežno jedan od svojih matičnih instrumenata - bas gitaru, a sada je na klavijaturama. Marko Kalčić je u Barbarima bio producent, a sada mu je zapala uloga basiste, što zapravo i jeste njegov instrument. Goran Salvi i ja smo ostali u pređašnjim ulogama: on na bubnju, ja na gitari. Promjena imena se desila iz razloga što se i muzika promijenila u odnosu na Barbare. Žanrovski više naginje na alternativu, indie pop, art rock... No to nisu jedini uticaji koji se provlače kroz novi materijal. U BMC se desila redukcija gitara, u zvuku je prisutna samo jedna, a i ne ganjamo više onaj sirovi zvuk koji smo ganjali s Barbarima. Sve je nekako sofisticiranije.

Razlika je i što ste prije radili tekstove na hrvatskom, sad na engleskom. Zašto ste se odlučili na promjenu i koje su pozitivne, a koje negativne strane pjevanja na engleskom na ovim prostorima? Da li planirate više da se okrenete publici van ex YU prostora, budući da vidim da imate i nastupe zakazane u inostranstvu?

Prebacivanje sa hrvatskog na engleski se desilo kao svojevrsni izazov. Izazvala sam samu sebe da vidim mogu li da pišem na engleskom i koliko se dobro mogu snaći na stranom jeziku. Ispalo je da mi to ide sasvim dobro, nanizalo se oko dvadesetak pjesama. Do sad se nisam susrela sa negativnim stranama pisanja na engleskom jeziku, što ne znači da ih nema. Moguće je da muzički urednici ovih krajeva od domaćih izvođača preferiraju muziku sa tekstovima na njihovom maternjem jeziku, no opet ni to ne mora biti potpuno ispravno. Na kraju krajeva, najbitnije je da je pjesma kvalitetna. Ono što je sigurno je da se sa tekstovima na engleskom jeziku lakše plasirati na strano tržište i to je definitivno jedan od pluseva pisanja na engleskom. Otvaraju se vrata scene drugih govornih područja, što mi je u svakom slučaju primamljivo. Publika postoji svugdje, samo treba doprijeti do nje. Bitno je svirati što više, te konstantno biti kreativan i raditi na pjesmama.

