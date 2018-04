Radovanović: Lakše padne nastup među posljednjima

Pjesma “Inje” sa kojom Vanja Radovanović ove godine u Portugalu predstavlja Crnu Goru na Eurosongu publika će čuti šesnaestu u drugom polufinalu zakazanom za četvrtak, 10. maj.

To što će nastupiti pred sami kraj (ukupan broj takmičara te večeri je 18), kako kaže za “Vijesti”, ne predstavlja mu problem, jer nije ni priželjkivao neki drugi redni broj za koji misli da mu je srećan.

“U suštini, ako nisi prvi ili posljednji nema neko značenje. Bilo mi je manje-više svejedno, potpuno je okej nastupiti pred kraj, nekako lakše padne. Ne zbog treme, jer je neće biti, ja ovo radim stvarno odavno, a tu će biti i puno proba kako bismo se navikli na atmosferu, binu i publiku...”, tvrdi kantautor, koji kaže da jedino oni koji nastupaju prvi i posljednji mogu računati na neku razliku u odnosu na ostale.

“Nije ni to loše, ima svoje draži, jer su to pozicije koje prave neku razliku. Ako si prvi, dodatni je pritisak, a ako si posljednji – neki kažu da ostaje najviše u sjećanju, ali ni to ne mora da znači. Šou traje veoma dugo, pa neki mijenjaju kanale, neki čekaju samo nastup svog predstavnika. Zato se nisam ni opterećivao time”, pojasnio je Radovanović.

Crnogorski predstavnik nastupa u drugoj polufinalnoj večeri, kada i muzičari iz Srbije i Slovenije, a s obzirom na to da komšijske zemlje tradicionalno razmjenjuju glasove, Radovanović na to gleda kao na dodatni plus.

“Prije svega mi je drago što će tu biti još neko iz komšiluka sa kim ću moći zajedno da ispratim sve, a pri tom, matematički je jasno da je bolje kada je više onih koji su ti bliži što se glasanja tiče. Bićemo tu jedni za druge, to je sigurno, pa kako bude. Sve je to jedna velika igra, na kraju krajeva muzika je u pitanju, možemo da nabacimo osmijeh bez obzira na rezultat”, priča on.

Radovanović je prokomentarisao koliko je zadovoljan komentarima evrovizijskih fanova na račun pjesme i spota.

“Generalno se dopada ljudima i sa spotom je malo drugačije, iskače iz očekivanih okvira. Raduje me i to što su mnogi razumjeli i odluku da nešto ostane onako kako jeste, da nije na engleskom, jer smo i oko toga imali dileme”, priznaje Radovanović, koji ponavlja ono što je rekao u intervjuu za “Vijesti” nakon pobjede na Monteviziji, da nije ni pomišljao o izvođenju numere “Inje” na engleskom.

“Moja odluka je bila da ostane na našem jeziku iz razloga što se neke stvari ne prevode, već ih treba ostaviti onakve kakve jesu, takve su najljepše. Muziku ne treba prevoditi da bi se razumjela i drago mi je što su ljudi to osjetili.

Nadam se da će to biti još bolje u živom nastupu, jer pripremamo nešto veoma lijepo”, nagovijestio je muzičar.

Radovanović kreće na promotivnu turneju, pa je prepričao i plan za naredni period.

“Danas putujemo za London, pa onda u Tel Aviv, nakon toga slijede Amsterdam i Madrid... To su za sada te stanice koje se posjećuju u ovom periodu i gdje se skupljaju svi ti evrovizijski fanovi, što je i dosta medijski propraćeno. Tako da ćemo osjetiti djelić atmosfere i, nadam se, vidjeti na čemu smo”, iskren je Radovanović.

Na pitanje da li će tokom promotivnog perioda izvoditi samo “Inje” ili će evropskoj publici predstaviti i svoj raniji rad, muzičar kaže:

“‘Inje’ ćemo sigurno izvoditi, a ostalo zavisi od situacije, ako bude prilike, zašto da ne”.

Pored Crne Gore, Srbije i Slovenije, druge polufinalne večeri nastupiće i predstavnici Austrije, Danske, Norveške, Moldavije, Rumunije, Rusije, San Marina, Holandije, Mađarske, Gruzije, Malte, Letonije, Poljske, Švedske i Ukrajine, a te večeri glasaće i publika “velike šestorke” - zemalja osnivača Eurosonga i prošlogodišnjeg pobjednika, čiji se predstavnici direktno plasiraju u finale.

Finale Evrovizije zakazano je za 12. maj, kada će se za titulu najbolje evropske pjesme boriti 26 izvođača.



Prevelika očekivanja uvijek ubiju

Radovanović nema posebnih očekivanja kada su u pitanju glasovi drugih zemalja iz iste grupe.

“Uopšte nisam mogao da se opterećujem time ko će nam šta dati, da ulazim u tu problematiku i statistiku. Moja logika je bila da napravimo pjesmu koja će se nama svidjeti, koja će zadovoljiti neke kriterijume, biti lijepa i prije svega emotivna, ko bude to razumio odlično, ko ne bude, ja time ne mogu da se opterećujem, niti da zamjerim. Ako uspijemo nekoga da šarmiramo tim bolje”, poručuje muzičar.

“Prevelika očekivanja uvijek ubiju, a ja nikada nisam volio ni da planiram, a ni da očekujem previše, nego samo da pružim sve od sebe u datom trenutku”, istakao je on.

